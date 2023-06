மாமன்னன் இடைவேளையில் திரையரங்கங்கள் அதிரும்: தனுஷ்

மாமன்னன் திரைப்படத்தைப் பார்த்த நடிகர் தனுஷ் அப்படம் குறித்து புகழ்ந்துள்ளார்.

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின், வடிவேலு நடித்த மாமன்னன் திரைப்படம் நாளை(ஜூன் 29) வெளியாக உள்ளது.

இந்நிலையில், நடிகர் தனுஷ் தன் டிவிட்டர் பக்கத்தில், ‘மாரிசெல்வராஜின் மாமன்னன் உணர்ச்சிகரமான திரைப்படம். மாரியை அணைத்துக்கொள்கிறேன். உதயநிதி மற்றும் வடிவேலு ஆகியோர் எதார்த்தமான நடிப்பை வழங்கியுள்ளனர். ஃபகத், கீர்த்தி சுரேஷ் தங்களின் சிறந்த உழைப்பைக் கொடுத்துள்ளனர். இடைவேளையின்போது திரையரங்கங்கள் அதிரப்போகிறது. ரஹ்மான் சாரும் அழகான இசையை வழங்கியுள்ளார்.’ எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

Maamannan by @mari_selvaraj is an emotion A big hug to you Mari. Vadivelu sir and @Udhaystalin have delivered a very convincing performance. Great work from Fahadh and @KeerthyOfficial. Theatres are gonna erupt for the interval block. finally @arrahman sir BEAUTIFUL