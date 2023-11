விதார்த் - யோகிபாபு நடிக்கும் படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர்!

விதார்த் மற்றும் யோகிபாபு நடிக்கும் படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

விஜய் சேதுபதி நடித்த ஆண்டவன் கட்டளை பட கதாசிரியர் அருள் செழியன் இப்படத்தை எழுதி இயக்கியுள்ளார். இப்படத்துக்கு குய்கோ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ஏஎஸ்டி பிலிம்ஸ் எல்எல்பி நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரிக்கிறது.

இப்படத்துக்கு ஆண்டனி தாசன் இசையமைக்க, ராஜேஷ் யாதவ் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.

இந்த நிலையில், குய்கோ படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Happy to share the title & 1st look poster of #KUIKO starring @vidaarth_actor & @iYogiBabu directed by @darulchezhian



Wishing the entire team the best for a grand success. RELEASING VERY SOON in cinemas near you.#குய்கோ