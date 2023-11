பிரதீப் வெளியேற்றம் நியாயமற்றது: ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் கருத்து!

பிக் பாஸ் சீசன் 7 நிகழ்ச்சியில் மக்களின் அமோக வரவேற்பைப் பெற்ற போட்டியாளரான பிரதீப் ஆண்டனி, அதிரடியாக நேற்று (அக்.4) நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.

தகாத வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிறார், பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் உள்ள பெண் போட்டியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, மோசமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார் உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளை அவர் மீது முன்வைத்தனர், சக போட்டியாளர்கள்.

பிரதீப் தரப்பு வாதத்தை இடைமறித்து ‘நீங்கள் வெளியேறலாம் பிரதீப்‘ என கமலஹாசன் சொன்னதைத் தொடர்ந்து பிரதீப் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்.

இந்த நடவடிக்கைக்கு பிரதீப் ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலக பிரபலங்கள் தங்களின் விமர்சனத்தைப் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

பிரதீப் நண்பரான நடிகர் கவின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், “உன்னைத் தெரிந்த மக்களுக்கு நீ யாரென்று தெரியும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

People who know you will ALWAYS KNOW YOU!#PradeepAntony pic.twitter.com/HLjPD6ku7T