ரத்தம் படத்தில் மகிமா நம்பியார் நடனமாடும் விடியோ!

ரத்தம் படத்தில் மகிமா நம்பியார் நடனமாடும் விடியோவை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

தமிழ்ப்படம் இயக்குநர் சி.எஸ்.அமுதன் இயக்கும் புதிய படத்தில் விஜய் ஆண்டனி நடித்துள்ளார். இப்படத்திற்கு ரத்தம் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தில் ரம்யா நம்பீசன், மகிமா நம்பியார், நந்திதா ஸ்வேதா ஆகிய 3 நாயகிகள் நடித்துள்ளனர்.

இசை- கண்ணன் நாராயணன். ஒளிப்பதிவு- கோபி அமர்நாத். சண்டைப் பயிற்சி- திலீப் சுப்பராயன். கடந்தாண்டு வெளியான ‘ரத்தம்’ பட டீசரில் சிறப்புத் தோற்றத்தில் இயக்குநர்கள் வெற்றிமாறன், பா.ரஞ்சித், வெங்கட்பிரபு ஆகியோர் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்படத்தின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்றது. இப்படம் வரும் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்தது.

ரத்தம் படத்தின் முதல் பாடலான 'ஒரு நாள்' பாடல் வெளியாகி இணையத்தில் டிரெண்டானது.

இந்த நிலையில், மகிமா நம்பியார் நடனமாடும் ஜாலியான முன்னோட்ட விடியோவை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

