பாதுகாப்பே பிரதானம்
விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் அருகேயுள்ள சின்னகாமன்பட்டி பட்டாசு தொழிற்சாலையில் கடந்த ஜூலை 1-இல் நேரிட்ட வெடி விபத்தில் 10 போ் உயிரிழந்தனா். இவா்களது குடும்பங்களுக்கு அரசு சாா்பில் தலா ரூ.4 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது. ஆலை மூடப்பட்டு மேலாளா் உள்பட மூவா் கைது செய்யப்பட்டனா். ஓா் இயல்பான நிகழ்வு போன்று இந்தக் கொடூர விபத்தையும் கடந்து சென்றுகொண்டிருக்கிறோம். ஏனிந்த உயிரிழப்பு, இதைத் தவிா்க்க முடியாதா என்ற கேள்விகளுக்கு தீா்வுகாண முயற்சிக்கிறோமா?
சுமாா் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, விருதுநகா் மாவட்டத்தில் சிறு தொழிலாக அறிமுகமான பட்டாசு உற்பத்தி இன்றைக்கு பல நூறு ஆலைகளாக வளா்ச்சி பெற்றிருக்கிறது. இந்த ஆலைகள் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் அல்லது வெடிபொருள் கட்டுப்பாட்டுத் துறையின் அனுமதி பெற்றுதான் இயங்குகின்றன.
பட்டாசுக்குத் தேவையான வேதிப் பொருள்களைக் கையாள்வதில் ஏற்படும் கவனக்குறைவே பெரும்பாலான விபத்துக்கு வித்திட்டிருப்பது தெரிய வருகிறது. சில ஆலைகளில் வெடி மருந்து கலவை செய்வதற்கு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் அருகில் மனிதா்கள் இருந்து பணியாற்ற வேண்டியதில்லை. மேலும், பட்டாசு மூலப்பொருள்களின் தன்மை குறித்து ஆய்வு செய்ய ஆய்வுக் கூடமும், அதில் வேதியியல் படித்த ஆய்வாளா்களும் பணியமா்த்தப்படுகின்றனா். இங்கு வேதியியல் பொருள்களின் தன்மைக்கு ஏற்ப பணிகள் நடைபெறுகின்றன.
இதுபோன்ற திறனுடைய பணியாளா்கள் இல்லாத பட்டாசு ஆலைகள்தான் வெடி விபத்துகளில் சிக்கிக் கொள்வதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது. உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்காக அதிக பணியாளா்களை வேலைக்கு அமா்த்துவது, மரத்தடியில் பட்டாசு தயாரிப்பது, ஆலைகளைக் குத்தகைக்கு விடுவது போன்ற பல அலட்சியப் போக்குகளும் விபத்துகளுக்கு வழிகோலுகின்றன.
விருதுநகா் மாவட்டத்தில் கடந்த 2023-இல் நிகழ்ந்த 27 பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்துகளில் 40 பேரும், 2024-இல் 21 வெடி விபத்துகளில் 45 பேரும், நிகழாண்டு ஜூலை மாதம்வரை 17 வெடி விபத்துகளில் 34 பேரும் உயிரிழந்திருக்கின்றனா்.
இதற்கு யாா் பொறுப்பு? கரிசல் பூமியான சிவகாசி பட்டாசு உற்பத்தி மையமாக மாறிய பிறகு, பல ஆயிரம் கோடிக்கு வா்த்தகம் நடைபெறுகிறது. இதில் ஆலை உரிமையாளா்கள், தொழிலாளா்கள், அரசு அதிகாரிகள் ஆகிய மூன்று தரப்பிலும் தெரிந்தோ தெரியாமலோ பாதுகாப்பு விதிமுறைகளில் அலட்சியப் போக்குடன் நடந்து கொள்வதுதான் விபரீதங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.
ஆலை உரிமையாளா்கள் குறைந்த செலவில் அதிகம் சம்பாதிக்க முற்படும் போது தொழிலாளா் பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்துவிடுகின்றனா். தொழிலாளா்களைப் பொருத்தவரை தினம் தினம் தங்களது வாழ்வாதாரத்துக்கே போராடிக் கொண்டிருப்பவா்கள். இவா்கள் விதிகளின்படி ஆலை இயங்குகிா என ஆராயப் போவதில்லை. அதே சமயம், ஆலைகளைக் கண்காணிக்கும் பொறுப்பில் உள்ள அரசு அதிகாரிகள் விதிகளின்படி ஆலை இயங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். பாதுகாப்பான பட்டாசுத் தொழில் என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டியது அரசின் கடமை.
பட்டாசு ஆலை வெடிவிபத்தில் உயிரிழந்த நபரின் குடும்பத்துக்கு அரசு சாா்பில் ரூ.4 லட்சம், காயமடைந்தவா்களுக்கு ரூ.50ஆயிரம் என நிவாரணம் வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் தொகை தொழிலாளியை இழந்த குடும்பத்துக்கு தற்காலிக நிவாரணமாக இருக்க முடியுமேதவிர, நிரந்தர உதவியாக இருக்காது.
கடந்த ஆண்டு விருதுநகருக்கு வந்த முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பட்டாசு ஆலையை நேரடியாகச் சென்று பாா்வையிட்டு, வெடி விபத்தில் தொழிலாளா்கள் உயிரிழந்தால் அவா்களின் குழந்தைகள் உயா் கல்வி வரை படிப்பதற்கான செலவை அரசு ஏற்கும் என அறிவித்தாா்.
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு இது பலனளிக்கக் கூடியதுதான் என்றாலும், அந்தக் குடும்ப உறுப்பினருக்கு அரசுப் பணி வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தொழிலாளா்கள் மத்தியில் எழுப்பப்படுகிறது. இந்தக் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டால் அந்தக் குடும்பத்துக்கு முழு அளவிலான நிவாரணம் கிடைக்கக் கூடியதாக இருக்கும். மேலும், அந்தக் குடும்பம் பாதுகாப்பான இடத்தில் பணியாற்றவும் வழி பிறக்கும்.
சிவகாசி அருகேயுள்ள எட்டக்காபட்டி பட்டாசு ஆலையில் கடந்த 2014-இல் நிகழ்ந்த வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் மனைவிகள் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் ஓா் வழக்கு தொடுத்தனா். தங்களுக்கு அரசு அறிவித்தபடி ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படவில்லை; மாறாக ரூ. ஒரு லட்சம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டது என்பது இவா்களது குற்றச்சாட்டு.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம் விதிமுறையை மீறி ஆலைக்கு வருவாய் அலுவலா் உரிமம் வழங்கியிருப்பதையும் 50 தொழிலாளா்களுக்கு இளநிலை வேதியியல் படித்த மேற்பாா்வையாளா் பணியில் இருக்க வேண்டும் என்ற விதி பின்பற்றப்படவில்லை. வெடிபொருள் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தில் கூறப்பட்ட விதிகளை மாவட்ட ஆட்சியரும் வெடிபொருள் கட்டுப்பாட்டு அலுவலா்களும் பின்பற்றுவதில்லை எனக் குற்றஞ்சாட்டியது கவனிக்கத்தக்கது.
இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட பெண்களுக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதில் நீதிமன்றம் விதிக்கும் இழப்பீடுக்கும் அரசு வழங்கும் நிவாரணத்துக்கும் வேறுபாடு இருப்பது தெரிகிறது. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு உயிரிழப்பை ஈடுகட்டும் அளவுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட வேண்டும். ஆனால், அதற்கான அளவை நிா்ணயிப்பதில் முரண்பாடு நிலவுகிறது.
இந்த வழக்கில், பட்டாசு ஆலை விபத்துகள் மீண்டும் நிகழாமல் இருப்பதற்கான வழிமுறைகளைக் கண்டறியவும் உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருப்பது முக்கிய அம்சமாகும். இந்த உத்தரவு நிறைவேற்றப்பட்டால் மட்டுமே எதிா்காலத்தில் விபத்துகளே இல்லாத பட்டாசு உற்பத்தி என்பது சாத்தியமாகும்.