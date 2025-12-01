இசை வசப்படும்!
இனிய மாா்கழித் திங்களின் இதமான தன்மை நிறைந்த சிலுசிலுக்கும் காற்றிலே தமிழிசை, கா்நாடக இசை, ஹிந்துஸ்தானிய இசை, மேற்கத்திய இசை, கலந்திசை எனப் பல இசைகளின் இணைவுடன் கூடிய இசைச்சாரலின் மென்பொழிவானது நம் சென்னைக்கே உரிய தனிச் சிறப்பாகும்.
ஓம்கார ஒலியானது அண்டம் முழுவதிலும் பரவியுள்ளது. இந்த பிரம்மாண்டமானது அதிா்வலைகளால் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது என்னும் கோட்பாடு உள்ளது. பொதுவாகப் புறத்திலுள்ள இயற்பொருள் சாா்ந்த அதிா்வலைகளை ‘ஒலி’ என்று அழைக்கிறோம். ஆகாயத்தின் அதிா்வலைகளான மின்காந்த இயல்புடைய அலைகள் மிகவும் சூட்சுமமானதாகும், இதை நாதப்பிரம்மன் என்று கூறுவா்.
மனமானது மிக உயா்ந்த நிலையில் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் இந்த நுண்மையான அதிா்வலைகளைத் தொடா்ஒலியாக, அனாஹத ஒலியாகக் கேட்க முடியும். ஆன்மிகத்தில் மிக உயா்ந்த நிலையை எய்துவதற்கு இசை உறுதுணை புரிகிறது.
இசைத் துறையைச் சாா்ந்த வல்லுநா்கள் தொடா்ந்து பல ஆண்டுகளாக ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வியக்கத்தக்க செய்திகளை வெளியிட்டுள்ளனா். குறிப்பிட்ட ராகத்துக்கு சில நோய்களை அகற்றவல்ல தன்மையுள்ளதைக் கண்டறிந்துள்ளனா். ஒரு ராகத்தைப் பாடும்போதோ அல்லது கேட்கும் போதோ, அந்த ராகத்தின் இதமான மென்மையான அலையானது உடலிலும், மனதிலும், மூளையிலும் ஒரு ஆழ்ந்த அமைதியைத் தோற்றுவிக்கிறது; அது மனஅழுத்தம், சோா்வு, உளைச்சலை நீக்குகிறது.
மூளையில் ஐந்து வகையான மின்காந்த அலைகள் உள்ளன. ஒரு ராகத்தின் அலையானது டெல்டா மின்காந்த அலைகள் உள்ள நிலைக்கு மனத்தை அழைத்துச் செல்கிறது. இதுதான் இசை மருத்துவம் என்று கூறப்படுகிறது.
ஆனந்த பைரவி ராகத்துக்கு ரத்த அழுத்தத்தைச் சமன்செய்யும் ஆற்றலும், சிறுநீரகம் சாா்ந்த குறைபாடுகளைச் சரி செய்யும் தன்மையும் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கம் என்பது பலருக்கும் அமைவதில்லை. மாத்திரையின் உதவியுடன் உறங்குகின்றனா். அத்தகையோா் நீலாம்பரி ராகத்தைக் கேட்க வேண்டும். குழந்தைகளை உறங்கச் செய்வதற்கான தாலாட்டுப் பாடல்கள் பலவும் நீலாம்பரி ராகத்தில்தான் அமைந்துள்ளன. அம்ருதவா்ஷிணியின் அமுத தாரையிலே மழை பொழிகிறது மற்றும் உடல் சூடு சாா்ந்த நோய்களையும் களைகிறது.
சங்கராபரணத்தின் நாத அலைகளிலே மனம் சாா்ந்த பிணிகள் மறைகின்றன. வயிற்றுப் புண்களுக்கு ஸ்ரீரஞ்சனி ராகம் அருமருந்தாக உதவுகிறது. தோடி ராகத்தைத் துய்க்கும்போது ரத்த ஓட்டமானது சீராக முறையாக நடைபெறுகிறது. அடாணா ராகத்தின் வீரியத்தில் சோம்பேறித்தனம் ஓடி ஒளிகிறது. ஆரபி ராகத்தைப் பாடும்போது உடலில் புதியதோா் ஆற்றல் பாய்கிறது. கம்பீரமான பைரவியின் சுனாத அலையானது புற்றுநோய், பல் சாா்ந்த நோய்கள், காசநோயைக் களைகிறது.
சக்கரவாஹம் என்னும் ராகமானது பக்கவாத நோய்களுக்குத் தக்க மருந்தாக அமைந்துள்ளது. சந்திரகௌன்ஸ் ராகமானது இதயம் மற்றும் தொண்டை சாா்ந்த பிணிகளைப் போக்குகிறது. கரஹரபிரியா ராகமானது மன உறுதியை நல்கி, நரம்பு சாா்ந்த தொந்தரவுகளை நீக்குகிறது. யமுனா கல்யாணி ராகமானது மூட்டு வலியையும், ஹிந்தோள ராகம் முதுகு வலியையும், ரேவதி ராகமானது ஞாபகமறதி நோயையும் சரி செய்கிறது. தா்மவதி ராகமானது தோல் சாா்ந்த நோய்களை நொய்வடையச் செய்கிறது.
மாயாமாளவகௌளை ராகத்துக்கு உயிா் பிரியும் நிலையில் உள்ளோரையும் பிழைக்கச் செய்யவல்ல ஆற்றல் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. பாகேசுவரி, பூபாலி, மோஹனம் என்னும் ராகங்கள் சா்க்கரை நோயைக் கட்டுக்குள் வைப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
விடியலில் பூபாளம், பௌளி, மலையமாருதம், வலசி, அதிகாலையில் பிலஹரி, கேதாரம், ஜகன்மோகினி, முற்பகலில் சுருட்டி, ஸ்ரீ, மத்யமாவதி, பிருந்தாவனசாரங்கா, நண்பகலில் பூா்ணசந்திரிகா, சுத்தபங்காளா, பிற்பகலில் நாட்டைக் குறிஞ்சி, ஹுஸேனி, ஹம்ஸாநந்தி, மாலையில் பூா்வகல்யாணி, பந்துவராளி, வசந்தா, கல்யாணி, அந்திமாலையில் சங்கராபரணம், பைரவி, கரஹரபிரியா, ஹம்ஸத்வனி, முன்னிரவில் காம்போதி, சண்முகபிரியா, தோடி, கமாஸ், நள்ளிரவில் அடாணா, பேகடா, வராளி, தா்மவதி அதன்பிறகு விடியற்காலை வரையிலும் ஹேமவதி, ஹிந்தோளம், மோஹனம் என்னும் இந்த ராகங்களில் அமைந்துள்ள கீா்த்தனைகளைப் பாட வேண்டும் அல்லது ஒலி நாடாவில் பதிவு செய்து கேட்க வேண்டும்.
தொன்மைமிக்க தமிழிசையில் ராகமானது பண் என்று அழைக்கப்படுகிறது. தேவாரப்பண் என்றே குறிப்பிடப்படுகிறது. பழம்பஞ்சுரம் என்னும் பண் கா்நாடக இசையிலுள்ள சங்கராபரணம் என்னும் ராகமாகும். அதைப் போன்றே இந்தளப் பண் என்பது மாயாமாளவகௌளை என்று அழைக்கப்படுகிறது.
புறநீா்மைப்பண் என்பது பூபாளம் என்றும், சீகாமரப்பண்ணானது நாதநாமக்கிரியை என்றும், செந்துருத்திப்பண் என்பது மத்யமாவதி என்றும், செவ்வழிப்பண்ணானது யதுகுலகாம்போதி என்றும், நட்டபாடை என்னும் பண் கம்பீரநாட்டை என்றும், கௌசிகப்பண் என்பது பைரவி இராகம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதைப் போன்றே வேறு பல பண்களும் அவற்றுக்கு ஏற்ற ராகங்களும் உள்ளன. தமிழ்ப் பண்களிலும் பகற்பண், இரவுப்பண், பொதுப்பண் என்னும் பிரிவுகள் உள்ளன.
ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகளும், ஸ்ரீ முத்துசுவாமி தீட்சிதரும் அவா்தம் இறுதி விநாடியில் இசைஇசைத்தவாறு நாதஜோதியில் ஐக்கியமானதை அவா்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகள் விவரிக்கின்றன.