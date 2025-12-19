மன மாற்றமே முதல் வெற்றி
அனந்த பத்மநாபன்
வாழ்க்கையில் வெற்றி என்பது நேராகச் செல்லும் பாதை என்று நாம் பொதுவாக நினைத்துக் கொள்கிறோம். ஆனால், மிகச் சிறந்த வெற்றிகள்கூட, குழப்பமும் தடுமாற்றமும் நிறைந்த கடினமான நேரங்களில்தான் உருவாகின்றன என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். உண்மையில், பெரிய சாதனை செய்பவா்களின் ரகசியம், பிரச்னைகளைத் தவிா்ப்பது அல்ல; ஒரு தடையை நமது முன்னேற்றத்துக்கான தொடக்கப் புள்ளியாக மாற்றுவதுதான். இதை நாம் உளவியல் ரீதியாக எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம்.
புதிய வெற்றியை அடைய, நமக்கு முதலில் ஒரு மனத்திட்டம் தேவை. பிரச்னைகளை வெறுமனே எதிா்ப்பதில் இருந்து, அவற்றை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும், அதன்மூலம் வளா்ச்சி அடைவதற்கும் நமது மனதை நாம் மாற்ற வேண்டும். இதுதான் வளா்ச்சி மனப்பான்மை ஆகும். இந்த மனப்பான்மையே, தோல்வியைப் பாடமாகவும், ஒவ்வொரு தடையையும் அடுத்த நிலைக்கான உந்துதலாகவும் மாற்றுகிறது.
எந்தவொரு பெரிய மாற்றத்தையும் நாம் எதிா்கொள்ளும்போது, முதலில் நாம் உண்மையாக இருக்க வேண்டும். அதாவது, நமது ஆரம்ப உணா்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். அச்சம், பதற்றம் அல்லது மறுப்பது போன்ற உணா்வுகள் வருவது மிகவும் இயல்புதான் என்பதை நாம் ஏற்க வேண்டும். கோபம் கொள்ளாமல் அல்லது குறை சொல்லாமல், அந்த எதிா்ப்பை நாம் ஏற்க வேண்டும்.
நமக்கு இருந்த வசதி அல்லது பழக்கங்கள் இழந்ததால் வரும் பயம்தான் இது என்பதை அடையாளம் காண வேண்டும், ஏனென்றால் தவிப்புக்குப் பெயா் கொடுத்தால், அதன் சக்தி குறைந்துவிடும். அடுத்த கட்டமாக, நமது மனநிலையை மாற்ற வேண்டும். இந்த இடத்தில்தான் உண்மையான முயற்சி தொடங்குகிறது.
சவாலை ஒரு பெரிய சுமையாகப் பாா்க்காமல், புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக் கொள்வதற்கும் திறமையை வளா்த்துக் கொள்வதற்கும் உள்ள வாய்ப்பாகப் பாா்க்க வேண்டும்.
நாம் எதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று தோ்வு செய்வதன்மூலம் நமக்கு அதிகாரம் கிடைக்கிறது. நாம் மாற்ற முடியாத சூழ்நிலைகளைப் பற்றி கவலைப்படாமல், நமது முயற்சி, நாம் செயல்படும் முறை மற்றும் அன்றாட வேலைகள் மீது மட்டுமே நமது சக்தியைச் செலுத்த வேண்டும்.
இத்தகைய மனநிலையைப் பெற்ற பிறகு, நாம் செயலில் இறங்க வேண்டும். நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகச் செயல்பட வேண்டும். இதற்கு சவாலை எதிா்கொள்ளும் போது, ’நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்’ என்று கேட்பதற்குப் பதிலாக, ’நாம் இப்போது என்ன கற்றுக்கொள்ள முடியும்’ என்று கேட்டுத் தொடங்குங்கள்.
சிறிய வெற்றிகள் நமக்கு வேகத்தைக் கொடுக்கும். அதனால், ஒவ்வொரு சிறிய வெற்றியையும் கொண்டாடுங்கள். பெரிய மாற்றத்தை சிறிய, கையாளக்கூடிய வேலைகளாகப் பிரித்துக் கொள்ளுங்கள்.
நிலைப்புத்தன்மை இல்லாதபோது, நம்மை நாமே பலப்படுத்திக் கொள்ள, முடிந்தவரை நமது அன்றாட பழக்கங்களை (தூக்கம், உடற்பயிற்சி, உணவு) தொடா்ந்து பின்பற்ற வேண்டும். இது நமக்கு இயல்பான உணா்வைத் தரும்.
சவால் குறித்த நமது மனத் தீா்மானத்தை மாற்ற வேண்டியது அவசியம். ஏனென்றால், நாம் கொடுக்கும் விளக்கமே அதன் எதிா்காலத்தைத் தீா்மானிக்கிறது. ஆரம்பத் தயக்கத்தைத் தாண்டி நமக்கு ஊக்கம் அளிக்கும் தனிப்பட்ட இலக்கை அல்லது அந்தக் கஷ்டத்தால் வரும் பலனைக் கண்டறிந்து, நமது புதிய நோக்கத்தை (’ஏன்’) வரையறுக்க வேண்டும். பிறகு, நமது மனத்தடையைப் போக்க, புதிய சூழ்நிலையில் நாம் மகிழ்ச்சியாகவும் வெற்றி பெற்ாகவும் இருப்பதை மனதிற்குள் கற்பனை செய்ய வேண்டும். இந்த உளவியல் தயாா்நிலைதான், வெற்றி பெறுபவா்களை, மனதளவில் உடைந்து போகிறவா்களிடமிருந்து பிரிக்கிறது.
நடிகா் அமிதாப் பச்சன், தனது நிறுவனம் பெரும் கடனில் மூழ்கியபோது, தனிப்பட்ட மற்றும் பொருளாதார ரீதியான பெரும் நெருக்கடியைச் சந்தித்தாா். பலா் இந்த வீழ்ச்சியைத் தங்கள் வாழ்க்கையின் முடிவாகக் கருதியிருப்பாா்கள். ஆனால், அமிதாப் பச்சன் அந்த நெருக்கடியைக் கண்டு மனதளவில் உடைந்து போகவில்லை. அவா் பொது வாழ்க்கையில் தனது பாதையை மாற்றி அமைக்கும் துணிச்சலான முடிவை எடுத்தாா். அவா், புதிய சவாலான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியைத் தொகுத்து வழங்கினாா். தனது அடிப்படை வலிமையைத் தக்கவைத்து, புதிய களத்தில் இறங்கிப் போராடினாா். அவா் அந்த நிகழ்ச்சியைத் தொடா்ந்து தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறாா். இதன் மூலம், தோல்வி என்பது முடிவல்ல, அது ஒரு சிறிய நிறுத்தம் என்பதை அவா் நிரூபித்தாா்.
இந்தியாவின் மிகவும் வெற்றிகரமான கிரிக்கெட் கேப்டன்களில் ஒருவரான எம்.எஸ். தோனி, தனது ஆரம்ப காலத்தில் ரயில்வே துறையில் பயணச் சீட்டு பரிசோதகராகப் பணியாற்றினாா். இந்த நிலையான அரசு வேலை, கிரிக்கெட்டில் முழு கவனம் செலுத்துவதற்கான தடையாகப் பாா்க்கப்படலாம். ஆனால், தோனி அந்த வேலையை ஒரு தடையாகக் கருதவில்லை. மாறாக, அது தனக்கு ஒரு நிலையான வருமானத்துக்கான தளமாகவும், ஓய்வு நேரத்தில் நிறைய பயிற்சி செய்ய அனுமதித்த ஒரு நிலையான இடமாகவும் இருப்பதாக அதைப் பயன்படுத்தினாா். அவா் தனது கிரிக்கெட் கனவைத் தொடர அந்த வேலையின் ஸ்திரத்தன்மையை மிகச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டாா்.
பெப்சிகோ நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமை நிா்வாக அதிகாரியான இந்திரா நூயி, இந்தியப் பெண்ணாக அமெரிக்கப் பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் தலைமைப் பொறுப்பை அடைவதில் பல பாலின மற்றும் கலாசாரத் தடைகளையும், தனிப்பட்ட குடும்பப் பொறுப்புகளையும் எதிா்கொண்டாா். அவா் இந்தச் சவால்களை ஒருபோதும் பலவீனமாகக் கருதவில்லை. மாறாக, அவா் தனது கலாசாரப் பின்னணியையும், குடும்பப் பொறுப்புகளையும் தனது தலைமைத்துவத்தின் தனித்துவமான அம்சமாக மாற்றினாா். வணிக முடிவுகளில் மனிதநேயத்தையும் சமூகப் பொறுப்பையும் இணைத்து புதிய தலைமைப் பாணியை உருவாக்கினாா். அவா் சவால்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றை ஒரு பலமாக மாற்றிய மன உறுதிதான், அவரை உலகளாவிய நிா்வாகத் தலைவராக உயா்த்தியது.
இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற குத்துச்சண்டை வீராங்கனையான மேரி கோம், தனது ஆரம்ப காலத்தில் வறுமை, பயிற்சி வசதிகள் இல்லாமை மற்றும் பெண்கள் குத்துச்சண்டை போன்ற ஆண்களால் ஆதிக்கம் செலுத்தப்படும் துறையில் நுழையும் சமூகத் தடைகளையும் எதிா்கொண்டாா். அத்துடன், தாயான பிறகும் விளையாட்டுக்குத் திரும்புவது அவருக்கு மிகப் பெரிய சவாலாக இருந்தது. அவா் வறுமை அல்லது சோா்வை ஒரு தடையாகக் கருதவில்லை. அவா் அந்த வலியை, தனக்கு ஒரு பலமான உந்துதலாக மாற்றிக் கொண்டாா். குழந்தை பிறந்த பிறகு அவா் மீண்டும் களம் புகுந்து, தனது உடல் தகுதியை மீட்டெடுத்தது, அவரது அசைக்க முடியாத மன உறுதியைக் காட்டுகிறது. சோா்வை எதிா்க்கும் அவரது மனபலம் அவரை ஒரு சகாப்தமாக மாற்றியது.
நாம் சவாலைத் தவிா்ப்பதால் வெல்வதில்லை; மாறாக, அதை நமக்குள் இணைத்துக் கொள்வதன் வழியே, அது நம்மைத் தடுக்க முடியாத போட்டி நெருப்பாகப் பயன்படும்போதுதான் வெல்கிறோம் என்று இந்த மாபெரும் ஆளுமைகள் நமக்குக் கற்றுக் கொடுக்கின்றனா்.
சவால்கள் நம் வாழ்க்கையில் வருவது உறுதி. ஆனால், அவற்றை ஏற்றுக்கொள்வதா இல்லையா என்பது முற்றிலும் நம் விருப்பம் சாா்ந்தது.
நம் உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில், இந்தச் சாதனையாளா்களின் கதைகளை நாம் நினைவில் கொள்வோம்.நாம் ஆரம்பத் தயக்கத்தை ஒப்புக்கொண்டு, அதைச் சரியாகப் பயன்படுத்தத் தொடங்குவோம். முழு ஈடுபாட்டுடன் பயிற்சி செய்து, ஆழமாக நம்பி, மிகவும் சிரமமான தருணங்களைப் பயன்படுத்தி நம் அடுத்த வெற்றியை உருவாக்குவோம்.