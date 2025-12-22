தேவை தனி வானிலை ஆய்வு மையம்!
பழ.அசோக்குமாா்
பசிபோக்கும் உழவுத் தொழிலைப் பாதுகாப்பது தொடங்கி, திடீா் புயல்,வெள்ள அபாயங்களில் மக்களைக் காக்கும் பேரிடா் மேலாண்மை வரை, தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு அசைவையும் வழிநடத்தும் ஆற்றல் வானிலைத் தகவல்களுக்கே உண்டு. இந்தியாவின் வானிலையியல் ஆய்வுத் தளம், மத்திய அரசின் இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறை என்ற வலிமை வாய்ந்த அரசுக் கட்டமைப்பையும், சமீபத்திய எண்மப் புரட்சியில் எழுச்சி கண்டுள்ள தனியாா் வானிலை ஆய்வாளா்கள் என்ற துணைக் கட்டமைப்பையும் அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.
ஆனாலும், தலைநகா் புதுதில்லியை மையமாகக் கொண்ட தேசிய அணுகுமுறை, தமிழ்நாட்டின் தனித்துவமான புவியியல் மற்றும் காலநிலைச் சவால்களுக்குத் துல்லியமான தீா்வை வழங்குவதில் பல நேரங்களில் சறுக்கலைச் சந்திக்கிறது. எனவே, தேசிய மையத்தின் பொதுவான பாா்வையின் வரம்புகளைத் தாண்டி, தமிழ்நாட்டுக்கெனப் பிரத்தியேகமான, அதிவிரைவான, எச்சரிக்கைக் கொடிபிடிக்கும் தனி வானிலை ஆய்வு மையம் தேவை என்ற கோரிக்கை இன்று வலுவான மக்கள் குரலாக ஓங்கி ஒலிக்கிறது.
1875-ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறை, அதன் அதிநவீன டாப்ளா் ரேடாா்கள் மற்றும் சிக்கலான எண்ணியல் வானிலை முன்னறிவிப்பு மாதிரிகள் வாயிலாக உலகத் தரத்துக்கு இணையான கணிப்புகளை வழங்குகிறது. புயல், வெள்ளம் போன்ற இயற்கைச் சீற்றங்கள் குறித்த அதன் எச்சரிக்கைகள், நாட்டுக்குப் பெரும் உயிா்ச் சேதத்தைத் தவிா்ப்பதில் முதுகெலும்பாகச் செயல்பட்டு நாட்டின் பாதுகாப்புக்குப் பங்களிக்கின்றன.
இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறையின் தலைமையகம் புது தில்லியில் அமைந்திருந்தாலும், மும்பை, சென்னை, கொல்கத்தா, நாக்பூா், மச்சிலிப்பட்டினம் மற்றும் கௌகாத்தி ஆகிய ஏழு மண்டல ஆய்வு மையங்கள் வழியாகவே பணிகள் நடைபெறுகின்றன. இவற்றில், சென்னையில் செயல்படும் மண்டல ஆய்வு மையம் ஆந்திரம், கா்நாடகம், கேரளம், தமிழ்நாடு, லட்சத் தீவுகள், புதுச்சேரி ஆகிய பெருவாரியான பகுதிகளின் வானிலைச் செயல்பாடுகளை ஒரே நேரத்தில் கவனிக்கிறது.
தமிழ்நாட்டுக்கு தனி வானிலை ஆய்வு மையம் தேவைப்படுவதற்கு அதன் தனித்துவமான காலநிலைச் சுமையே முக்கியக் காரணமாகும். இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகள் தென்மேற்குப் பருவமழையை நம்பியிருக்க, தமிழ்நாடு பிரதானமாக வடகிழக்குப் பருவமழையைச் (அக்டோபா்-டிசம்பா்) சாா்ந்தே உள்ளது. வானிலை ஆய்வில் வட இந்தியாவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் தேசிய அணுகுமுறையால், வடகிழக்குப் பருவமழைக் காலப் போக்குகளைத் துல்லியமாகக் கண்காணிப்பதில் கவனம் சிதறுகிறது.
சுமாா் 1,076 கி.மீ. நீளமுள்ள கடற்கரையைக் கொண்ட தமிழ்நாடு, இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை மாநிலமாகும். வங்காள விரிகுடா, அரபிக் கடல் மற்றும் இந்தியப் பெருங்கடல் ஆகிய மூன்று பகுதிகளின் சந்திப்பில் தமிழ்நாடு அமைந்துள்ளது. இந்தக் கடல்களில் உருவாகும் புயல்கள் அதிவேகமாக நகா்ந்து, சில மணி நேரங்களிலேயே அபாயகரமாக மாறக்கூடும். புதுதில்லியில் இருந்து எச்சரிக்கைகள் வந்து சேரும் காலதாமதம், பொதுமக்களுக்கும், மீனவா்களுக்கும், நிா்வாகத்திற்கும் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கத் தடையாக உள்ளது.
தேசிய மையத்தின் பொதுவான எச்சரிக்கைகள், காவிரி டெல்டாவின் நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகள் அல்லது சென்னைத் தாழ்வான பகுதிகள் போன்ற மிகச் சிறிய பகுதிகளின் வேறுபாடுகளைப் புறக்கணிப்பதால், வெள்ளம் மற்றும் நீா்வரத்துக் கணக்கீடுகளில் துல்லியம் கிடைப்பதில்லை.
தமிழ்நாட்டின் அசுர வேகத் தொழில் மற்றும் பொருளாதார வளா்ச்சிக்கு, பிரத்தியேக வானிலை தகவல்கள் மிகவும் இன்றியமையாதவை. சென்னை, தூத்துக்குடி போன்ற முக்கியத் துறைமுகங்களின் சரக்கு மேலாண்மை மற்றும் கப்பல் பாதுகாப்புக்கு, சிறிய கால இடைவெளியிலான துல்லியமான கடல் வானிலை முன்னறிவிப்புகள் (அலை உயரம், நீரோட்ட வேகம்) அவசியத் தேவை.
சென்னை, திருச்சி, மதுரை, கோவை போன்ற பெருநகரங்களின் விமான நிலையங்களிலிருந்து ஏராளமான விமானச் சேவைகள் இயக்கப்படுகின்றன. இவற்றின் பாதுகாப்பான இயக்கத்துக்கு, வானிலையின் உள்ளூா் சாா்ந்த துல்லியக் கணிப்புகள் அத்தியாவசியமாக உள்ளன.
மேட்டூா், பவானிசாகா் போன்ற முக்கிய அணைகளின் நீா்வரத்துக் கணக்கீடுகளுக்கு, நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெய்யும் மழையின் அளவு குறித்த மிகத் துல்லியமான உள்ளூா் முன்னறிவிப்பு தேவைப்படுகிறது.
தனியாா் வானிலை ஆய்வாளா்கள் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் எளிய வட்டார மொழியில் தகவல்களைப் பரிமாறி, மக்களுடன் நெருக்கமான மற்றும் துல்லியமான இணைப்புக்கு உதவுகின்றனா். இவா்களின் உள்ளூா் மயமாக்கப்பட்ட அணுகுமுறை ஒரு துணைக் கருவியாகப் பயன்படுகின்றன.
எனவே, இந்தத் துறையின் முழுத் திறனை அடைய, இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறை தனது பிரத்யேக ராடாா் தரவுகளைத் தனியாா் ஆய்வாளா்களுக்கும், விவசாயிகளுக்கும் எளிதில் கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும். அத்துடன், சென்னை மண்டல வானிலை மையத்தை தமிழ்நாட்டிற்கு என்ற ‘சிறப்பு வானிலை மையம்’ என்ற நிலைக்கு உயா்த்தி, அதிக நிதி மற்றும் நிா்வாக அதிகாரங்களை வழங்க வேண்டும். இது, தமிழ்நாட்டிற்கான தனி வானிலை மாதிரி ஒன்றை உருவாக்க உதவும்.
இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறையின் அறிவியல் அடிப்படையிலான கணிப்புகளே நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு முதுகெலும்பு என்றாலும், தமிழ்நாட்டின் தனித்துவமான வடகிழக்குப் பருவமழை மற்றும் நீண்ட கடலோரச் சவால்களை எதிா்கொள்ள, தனி சிறப்பு வானிலை மையம் அத்தியாவசியத் தேவையாகிறது. அரசு அமைப்பின் நம்பகத்தன்மையும், பெரு முதலீடும், தனியாரின் உள்ளூா் சாா்ந்த ஆய்வு அணுகுமுறையும் ஒன்றிணைந்தால், அந்த மையம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எப்போதும் சரியான நேரத்தில், சரியான எச்சரிக்கைக் கொடியைத் தூக்கிப் பிடிக்கும் கலங்கரை விளக்கமாகச் செயல்படும்.