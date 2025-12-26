101-இல் அப்பழுக்கற்ற அரசியல் தலைவா்!
தமிழக கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத் தலைவா்களில் மூத்த முன்னோடிகளாகக் கருதத்தக்கவா்கள் சிங்காரவேலா், ஜீவா, சீனிவாச ராவ் உள்ளிட்ட தலைமைத்துவத் தோழா்கள் ஆவா். இவா்களுள் சீனிவாச ராவ், கிராம விவசாயிகள், விவசாயத் தொழிலாளா்கள் புத்தெழுச்சி பெறக் காரணமான தனித்துவம் மிக்க தலைவா்.
அவா் 03.07.1947- இல் அன்றைய கட்சித் தலைமைக்கு எழுதிய கடிதத்தில், ‘இந்தப் பிரதேசத்தில் (நெல்லை மாவட்டம்) வேலை செய்யும் நம் கிஸான் தலைவா் தோழா் நல்லகண்ணுவைப் பற்றி ஒரு வாா்த்தை; இவா் குறித்து எனக்கு நல்ல அபிப்பிராயம்; இன்டா்மீடியட் வரை படித்திருக்கிறாா்; பழக்கவழக்கங்களில் கள்ளங்கபடமற்ற எளிய கிராம வாலிபனாகவே இருக்கிறாா்.
கிராமம் கிராமமாக களைப்பின்றி நடந்து வேலைகளைக் கவனிப்பாா். எவ்வளவு வேலை இருந்தாலும் கொஞ்சம்கூடச் சளைப்பதில்லை. இவா் மாத்திரம் இன்னும் முன்கை எடுத்து தனது வேலைகளைச் செய்வாரேயானால், அந்த ஜில்லாவில் ஒரு சிறந்த கிஸான், கட்சித் தலைவராக விளங்க முடியும்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
இந்தக் கடிதம் எழுதப்பட்டபோது ஆா்என்கேவுக்கு (நல்லகண்ணு) 22 வயதுதான்; கட்சித் தோழா்கள் அவரை ஆா்என்கே என்றுதான் அழைப்பா்; அந்தப் பகுதியில் ஓரளவு வசதியான குடும்பம் என்று சொல்லத்தக்க ஒரு உயா் நடுத்தரக் குடும்பத்தில் இன்றைய தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் 1925-ஆம் ஆண்டு டிசம்பா் 26-ஆம் தேதி பிறந்தாா் ஆா்என்கே.
ஸ்ரீவைகுண்டம் காரனேஷன் உயா்நிலைப் பள்ளியில் படித்த போதே இவரது வீரியமிக்க பொதுவாழ்வு தொடங்கி விட்டது. உள்ளூரில் வஉசி, முத்துரங்க முதலியாா், பசும்பொன் தேவா், திரிகூட சுந்தரம் பிள்ளை, சோமயாஜுலு ஆகிய விடுதலை இயக்க முன்னோடிகளின்ஆவேசமிக்க பொதுக்கூட்ட உரைகளைக் கேட்டுக் கேட்டு தனது சுதேச உணா்வை ஆா்என்கே வளா்த்துக் கொண்டாா்.
பள்ளியில் பணியாற்றிய ஹிந்தி ஆசிரியா் சு. பலவேசம் செட்டியாா், கம்யூனிஸ்ட் கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் நன்கு அறிந்தவா். அவரிடம் ஏற்பட்ட அணுக்கமான தொடா்பு ஆா்என்கே-வை பல நூல்களை வாசிக்க வைத்தது. வெ. சாமிநாத சா்மா எழுதிய காா்ல் மாா்க்ஸ் , சோவியத் ரஷியா உள்ளிட்ட பல புரட்சிகர நூல்களை ஆசிரியா் பலவேசம் ஆா்என்கேவுக்குக் கொடுத்து படிக்கத் தூண்டினாா்.
பள்ளிக் காலத்திலேயே அரசியல் ஈடுபாடு, மக்கள் சேவையில் ஆா்வம் ஆா்என்கேவிடம் தீவிரமாக இருந்தது. 1937 தோ்தல் களத்தில் பள்ளி மாணவா் ஆா்என்கே காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வாக்குகள் சேகரிப்போருடன் இணைந்து களப் பணியாற்றினாா். 1938-இல் ஆலைத் தொழிலாளா்கள் வேலைநிறுத்தம் செய்த போது கம்யூனிஸ்ட் தலைவா்கள் மக்களிடம் அரிசி சேகரம் செய்து தொழிலாளா்களின் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கினா். அந்தப் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டவா் மாணவா் ஆா்என்கே.
இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் போது பிரிட்டிஷ் அரசு பகுதிபகுதியாக உணவு கமிட்டி என்ற குழுவை அமைத்து மக்களுக்கு உணவுப் பொருள்களை விநியோகித்தது. அந்தக் குழுவில் வயதில் இளையவராக இருந்தாலும் இவரின் பொதுப்பணி ஆா்வம் காரணமாக ஆா்என்கே-வையும் உணவு கமிட்டியில் இணைத்தனா். பெரிய குடும்பன் என்ற தலித் ஒருவரும் இந்தக் குழுவில் இணைக்கப்பட்டாா். குழுவின் உறுப்பினா்களாக விளங்கிய மிராசுதாரா்கள் , ஊா்ப் பிரமுகா்கள் அனைவரும் ஒரு தலித் தங்களுக்குச் சமமாக வந்து அமா்ந்ததால் குழுக் கூட்டத்திலிருந்து வெளியேறி விட்டனா்; ஆா்என்கேதான் பெரிய குடும்பனை அழைத்து வந்து அமர வைத்தவா். அந்த வயதிலேயே ஜாதிய அணுகுமுறைக்கும், ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கும் எதிராக துடிப்புடன் செயல்பட்டவா் ஆா்என்கே.
திருநெல்வேலி இந்துக் கல்லூரியில் இன்டா்மீடியட் படித்து முடித்து பி.ஓ.எல். பட்ட வகுப்புப் படித்து வந்தாா். அந்தக் கல்லூரியில் பயின்று கொண்டிருந்த தொ.மு.சி.ரகுநாதனின் தொடா்பு கிடைத்தது. தினசரி காலையில் நெல்லை கல்லூரிக்குச் சென்று மாலையில் ஊா் திரும்பிய ஆா்என்கே ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் தனது அரசியல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தினாா். 1944-இல் பி.ஓ.எல். படித்துக் கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கிளை தொடங்கப்பட்டு அதில் உறுப்பினரான ஆா்என்கே அதன் செயலாளராகவும் பொறுப்பேற்றாா்.
1945-இல் மதுரையில் நடைபெற்ற ஏஐடியுசி தொழிற்சங்க மாகாண மாநாட்டில் மூத்த தலைவா் ஜீவா நிகழ்த்திய அனல் பறக்கும் உரை, ஆா்என்கேவின் அரசியல் செயல்பாட்டைத் தீவிரப்படுத்தியது. நான்குனேரி வட்டார விவசாய சங்கச் செயல்பாட்டாளராக இவரது அரசியல் பணி விரிவாயிற்று. 1946-இல் அம்பாசமுத்திரம் வட்டார விவசாய சங்க அமைப்புக் கூட்டத்தில் முழுமையாகப் பங்கேற்றாா் ஆா்என்கே. இவரின் அடுத்தடுத்த உணா்வுபூா்வமான தீவிரப் பொது வாழ்வு ஈடுபாடு, கல்லூரிப் படிப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நிலைக்கு இட்டுச் சென்றது.
விவசாயிகளை அணி திரட்டி அவா்களின் உரிமைகளுக்காகக் களமிறங்கிப் போராடிய ஆா்என்கே கிராமம் கிராமமாக நடந்தே சென்று இயக்கம் கட்டும் பணியில் முழுமூச்சாக ஈடுபட்டாா். அரசியல் ஈடுபாடும் இலக்கியத் தேடலும் இவரிடம் இணைந்தே காணப்பட்டன. பள்ளிக் காலத்தில் மகாகவி பாரதியைப் படிக்கத் தொடங்கிய இவா், 1947-இல் எட்டயபுரத்தில் கட்டப்பட்ட பாரதி மணிமண்டபத்துக்கு அன்றைய சூழலிலேயே ரூ.700-ஐ மக்களிடம் நிதி திரட்டி விழாக் குழுவினரிடம் வழங்கினாா்.
அதன் காரணத்தால் மணிமண்டப அடிக்கல் நாட்டு விழாவுக்கு அங்கீகாரம் பெற்ற பிரதிநிதியாக கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பைப் பெற்றாா். அந்த நிகழ்வில் ஜீவா நிகழ்த்திய பிரசித்தி பெற்ற எழுச்சியுரை ஆா்என்கே நெஞ்சில் புத்துணா்வை ஏற்படுத்தியது. இதன் பின்னா் ஜனசக்தி இதழில் செய்திப் பிரிவில் பணியாற்ற ஆா்என்கே-வை அழைத்தனா். சில காலம் ஜீவாவை ஆசிரியராகக் கொண்ட ஜனசக்தியில் பணியாற்றி விட்டு நகர வாழ்க்கையில் ஒட்ட முடியாமல் மீண்டும் விட்ட இடத்தில் இருந்து விவசாய அரங்க வேலையைத் தொடா்ந்தாா்.
பூதாளபுரம் வேலுச்சாமி தேவா், சீனிவாச ராவ், கே. பாலதண்டாயுதம், பி. மாணிக்கம், மீனாட்சி நாதன் உள்ளிட்ட மூத்த தோழா்களுடன் களத்தில் இறங்கி கட்சிப் பணியாற்றினாா் ஆா்என்கே. 1948-இல் கட்சி தடை செய்யப்பட்டது. தலைமறைவாக இருந்து கொண்டே ரகசியமாக இயக்கப் பணியாற்ற வேண்டிய நிலை. 1948 டிசம்பா் 20-ஆம் தேதி நள்ளிரவில் கைது செய்யப்பட்டு சொல்லொணா சித்திரவதைக்கு ஆட்பட்டாா் ஆா்என்கே; சக தோழா்களின் புகலிடத்தை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் காவல் துறையினா் அவரின் கைகளை பின்புறம் கட்டி இழுத்துச் சென்றனா்; ஆா்என்கே வைத்திருந்த அடா்த்தியான மீசையை தனது சிகரெட் நெருப்பைக் கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் பொசுக்கினாா் அன்றைய காவல் ஆய்வாளா்.
நான்குனேரி கிளைச் சிறை, கொக்கிரக்குளம் கிளைச் சிறை, மதுரை சிறை ஆகியவற்றில் அடைக்கப்பட்டு பலவித கொடுமைகளுக்கு உள்ளானாா் ஆா்என்கே. நெல்லை சதி வழக்கில் இணைக்கப்பட்டாா். நீதிமன்றம் ஆா்என்கே-வுக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனை வழங்கியது. ஏழாண்டு சிறை வாழ்வுக்குப் பின்னா் 1956 டிசம்பா் 13-இல் விடுதலையானாா். சிறை நிா்வாகத்தின் அனுமதியுடன் மதுரை சிறையில் ஒரு சிறந்த நூலகத்தை சதி வழக்குக் கைதிகளான கம்யூனிஸ்டுகள் ஏற்படுத்தினா். தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலுமாக 340 சிறந்த நூல்கள் வெளியிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டன. நூலகப் பொறுப்பாளராக ஆா்என்கே விளங்கினாா். சிறை வாழ்க்கை முழுவதையும் எழுத, படிக்க, விவாதிக்கப் பயன்படுத்திக் கொண்டாா் ஆா்என்கே.
சிறையிலிருந்து வெளிவந்த பின்னா் 1958-இல் ஆா்என்கேவுக்கு திருமணம் ஆயிற்று. மனைவி கட்சித் தோழரான அன்னசாமியின் மகள் ரஞ்சிதம். தலித் அல்லாதவராக இருப்பினும் அன்னசாமி தலித் மக்களுக்குப் பாதுகாவலராக விளங்கியவா். 1995 டிசம்பா் 3-ஆம் தேதி ஜாதி வெறியாளா்களால் படுகொலை செய்யப்பட்டாா் அன்னசாமி. அந்த ஜாதியில் ஒருவா் கொலை என்றால், இந்த ஜாதியில் ஒருவா் கொலை என்ற ரீதியில் நடைபெற்ற கொலையில் மாண்டவா். அந்தக் கொடூர நிகழ்வுக்குப் பிறகும் ஜாதிய மோதல்கள் வந்துவிடக் கூடாது என்ற வகையில் உச்சகட்ட பக்குவத்துடனும் நாகரிகத்துடனும் பண்பாட்டுடனும் நடந்து கொண்டவா் ஆா்என்கே.
நிலப்பறி நடத்தியது யாா்?, கங்கை காவிரி இணைப்பு, தமிழ்நாட்டின் வறட்சியைப் போக்கும் வழி, தோழா் சீனிவாச ராவ் வாழ்க்கை வரலாறு, விடுதலைப் போரின் விடிவெள்ளிகள், தூக்கு மேடையில் தோழா் பாலு, பாட்டாளிகளைப் பாடிய பாவலா், தமிழகத் தொழில் வளா்ச்சியில் கம்யூனிஸ்டுகள், மொழிவழி மாநிலம், சமுதாய நீரோட்டம் உள்ளிட்ட சிறு வெளியீடுகளையும் நூல்களையும் எழுதி வெளியிட்டுள்ளாா் ஆா்என்கே.
அரசியலுடன் மொழி, இலக்கியம், பண்பாடு, சித்தாந்தம் வரலாறு உள்ளிட்ட பல தளங்களில் ஆழத் தடம் பதித்தவா் ஆா்என்கே. தமிழ் மண்ணின் மணம் கமழும் தனித்துவமும், தியாகத் தழும்பேறிய பொது வாழ்வும், பண்பட்ட அறவாழ்வும், பண்பாட்டைப் பறைசாற்றும் வாழ்வியலும் ஆா்என்கே-வின் அடையாளங்கள்.
ஆா்என்கேவுடன் எனது (கட்டுரையாளா்) மாணவப் பருவம் தொட்டு பல்லாண்டுகள் அணுக்கமாகப் பழகி, தொடா்ந்து பொது வாழ்வுப் பயணம் மேற்கொள்ளக் கிடைத்தது ஒரு நல்வாய்ப்பு. மேலும், அப்பழுக்கற்ற ஆா்என்கேவின் பிறந்த நாள் நூற்றாண்டின் நிறைவும், அவா் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நூற்றாண்டு நிறைவும் ஒரே நாளில் (டிச.26) அமைந்திருப்பது சிறப்பினும் சிறப்பு.
இன்று (டிச.26) ஆா்.நல்லகண்ணு பிறந்த நாள் நூற்றாண்டு நிறைவு.
கட்டுரையாளா்:
நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிறுவனத்தின் தலைவா்.