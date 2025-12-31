வெற்றியின் தொடக்கம் கனவு!

அனந்த பத்மநாபன்
வெற்றி என்றதும் நம் கண்களுக்கு முதலில் தெரிவது அந்த இலக்கைத் தொடும் இறுதிப் புள்ளிதான் ஒரு தங்கப் பதக்கம், ஒரு மாபெரும் சாம்ராஜ்யம் அல்லது ஒரு அறிவியல் சாதனை. ஆனால், அந்த வெற்றியின் பின்னணியில் இருக்கும் அமைதியான, ஓயாத தேடுதல் கொண்ட மனங்களை நாம் கவனிக்கத் தவறிவிடுகிறோம்.
வெற்றி என்பது தற்செயலாக நிகழ்வதல்ல; அது நம் அடிமனதின் வளமான மண்ணில் நாம் விதைத்த கனவுகளின் திட்டமிட்ட அறுவடையாகும். நமது மகத்துவம் ஒரு புனிதமான பரிணாம வளர்ச்சியைக் கொண்டது. இது ஒரு சிறிய "கனவில்' இருந்து தொடங்குகிறது.
"இப்போது என்ன இருக்கிறது?' என்பதைத் தாண்டி, "என்னவாக மாறக்கூடும்?' என்று சிந்திக்கும் ஒரு துணிச்சலான பொறிதான் கனவு. இருப்பினும், வெற்றிக்கான கனவு என்பது வெறும் பகற்கனவு அல்ல. உழைப்பு இல்லாத கற்பனை, வேர் இல்லாத மரத்தைப் போன்றது. வெறும் கற்பனைச் சிறகுகள் மட்டும் நம்மை இலக்கில் கொண்டு சேர்க்காது; இந்தக் கனவை ஒரு தீராத லட்சியமாக மாற்றி, செயலால் அதற்கு உயிர் கொடுக்க வேண்டும். கனவு ஒரு விதையென்றால், இடைவிடாத கடின உழைப்பும் தளராத நம்பிக்கையும்தான் அதை விருட்சமாக்கும் நீராகும்.
இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்ற மாபெரும் அறிஞர் மகாகவி ரவீந்திரநாத் தாகூர் வெறும் கவிதைகளை மட்டும் எழுதவில்லை; சுவர்களில்லா வகுப்பறைகளை அவர் கனவு கண்டார். அதன் விளைவாக உருவானதே "சாந்திநிகேதன்' இது நமது ஒட்டுமொத்த அறிவாற்றலுக்கும் ஒரு புதிய விடு தலையை அளித்தது. வரலாற்றின் ஆழமான கனவுகள் சமூக மாற்றத்தை உண்டாக்கியதற்கு இதுவே சிறந்த சான்று.
நமது விண்வெளித் திட்டத்தின் தந்தை டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய், விண்வெளிப் பயணம் நமது நாட்டுக்குச் சாத்தியமற்றது என்று உலகம் கேலி செய்தபோது, ஒரு சிறிய கிராமத்து தேவாலயத்திலிருந்து நமது விண்வெளிக் கனவை விதைத்தார். இன்று நமது விண்கலங்கள் நிலவைத் தொடுகின்றன என்றால், அதற்கு அன்றே அவர் அடிவானத்திற்கு அப்பால் பார்க்கத் துணிந்ததே காரணமாகும்.
ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தை உருவாக்கிய திருபாய் அம்பானி, செல்வத்தைச் சாமானிய மக்களுக்கும் கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும் என்று கனவு கண்டார். கோடிக்கணக்கான மக்களைத் தனது தொழில் வளர்ச்சியில் பங்காளிகளாக மாற்றிய அவர், நாம் கனவு காணும்போது நமது கூட்டுத் தலைவிதியே மாறுகிறது என்பதை வாழ்ந்து நிரூபித்தார்.
அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற அரசியல் தலைவரான ராபர்ட் எஃப். கென்னடி, "இதுவரை இல்லாத ஒன்றைக் கனவு கண்டு, அது ஏன் இருக்கக் கூடாது என்று கேளுங்கள்' என்ற சவாலை உலகிற்கு விடுத்தார். நமது கற்பனைத்திறன் தான் சமூக நீதிக்கும் மாற்றத்திற்கும் முன்னோடி என்பதை அவர் உணர்த்தினார்.
உலகப்புகழ் பெற்ற 'மிக்கி மவுஸ்' மற்றும் டிஸ்னி ஸ்டூடியோûஸ உருவாக்கிய வால்ட் டிஸ்னி, பலமுறை தோல்விகளையும் நிராகரிப்புகளைச் சந்தித்தபோதும் தனது கற்பனை உலகைக் கைவிட மறுத்தார். "நம்மால் எதைக் கனவு காண முடிந்தாலும், அதை நிஜமாக்கவும் முடியும்" என்ற பாடத்தை அவர் உலகுக்குப் புகட்டினார்.
தடகளம் மற்றும் ஓட்டப்பந்தய வீராங்கனை வில்மா ருடால்ஃப் அவர்களின் கதையை எடுத்துக்கொள்வோம்; குழந்தைப் பருவத்தில் போலியோவால் பாதிக்கப்பட்டு, அவரால் மீண்டும் நடக்கவே முடியாது என்று மருத்துவர்கள் சொன்னார்கள். ஆனால் அவர் நடப்பதைக் கனவு காணவில்லை, மாறாக, உலகின் அதிவேகப் பெண்ணாக மாற கனவு கண்டார். அந்த உள்ளக்கிடக்கை அவரை 1960 ஒலிம்பிக்கில் மூன்று தங்கப் பதக்கங்களை வெல்ல வைத்தது.
நாம் காணும் கனவுகள் வெறும் மாயைகளல்ல; அவை நமது எதிர்காலத்தின் முன்வரைவுகள். ஒரு செயலைத் தொடங்குவதற்கு முன்பே அதை நமது மனக்கண்ணில் நிகழ்த்திப் பார்க்க வேண்டும். அந்த அகக்காட்சி தரும் உத்வேகமே எத்தகைய சவால்களையும் எதிர்கொள்ளும் வலிமையை நமக்குத் தரும் . கனவு காணும் துணிச்சல் கொண்டவன் மட்டுமே வரலாற்றின் பக்கங்களில் தனது பெயரைப் பொறிக்கிறான்.
நமது வெற்றி என்பது உலகத்துடன் போராடுவது அல்ல; அது ஒரு சிறந்த உலகத்தை கற்பனை செய்வதற்கான துணிச்சலை வளர்ப்பதாகும். நமது இன்றைய ஆசைகளே நமது நாளைய எதார்த்தத்தின் வரைபடங்கள். நாளை ஒரு அசாதாரணமான சாதனையை நிகழ்த்த வேண்டுமென்றால், இன்று நாம் "சாத்தியமற்ற' ஒன்றைக் கனவு காணத் துணிய வேண்டும்.
தோல்விகளைக் கண்டு துவண்டுவிடாமல், தடைகளைப் படிக்கற்களாக மாற்றும் மனப்பக்குவமே ஒரு சாதாரண மனிதனைச் சாதனையாளனாக மாற்றுகிறது.
நமது கனவுகள் என்பது நாம் உறக்கத்தில் காண்பவை அல்ல; அவை நம்மை உறங்கவிடாமல் செய்பவை. உலகமே உங்கள் யோசனைகளைக் கண்டு நகைத்தாலும், உங்கள் உள்மனம் சொல்லும் கனவை மட்டும் ஒருபோதும் கைவிடாதீர்கள். எண்ணங்களின் வலிமையே வாழ்வின் திசையைத் தீர்மானிக்கிறது.
வரலாற்றின் பிரகாசமான தீப்பிழம்புகள் அனைத்தும், சுற்றியிருந்த குளிரால் அணைக்கப்பட மறுத்த ஒரு சிறிய தீப்பொறியிலிருந்தே தொடங்கின. நமது கனவுகள் ஒரு கட்டிடத்தின் "கட்டடக்கலை நிபுணர்' என்றால், நமது தளராத உறுதிதான் அந்த "கட்டடத்தை எழுப்புபவர்'. வாழ்க்கையில் எதுவும் தானாக நிகழ்ந்துவிடாது; நமக்கான உலகை நாமேதான் சமைக்க வேண்டும்.
சரியான நேரத்திற்காகக் காத்திருப்பதை நிறுத்திவிட்டு, நமக்குள்ளிருந்து கட்டமைக்கத் தொடங்குவோம். ஏனெனில், உலகம் ஆவலுடன் காத்திருக்கும் ஒரு மாபெரும் படைப்பு நமது கனவுதான்!
