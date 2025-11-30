அர்த்தமுள்ள கூட்டத் தொடராக அமைய வேண்டும்!
டிசம்பர் 1- ஆம் தேதி முதல் 19- ஆம் தேதி வரை நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத் தொடர் நடைபெறும் என நாடாளுமன்ற விவகாரத் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பை அண்மையில் பார்த்தேன். அதில் 'மக்களாட்சியை வலுப்படுத்தவும் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவு செய்யவும், அர்த்தமுள்ள அமர்வாக இது அமையும் என எதிர்பார்க்கிறோம்' என்றும் அதில் அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
நான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த காலத்தில் குளிர்கால கூட்டத் தொடர் என்பது சுமார் ஒரு மாதம் நடைபெறும். அதாவது, நவம்பர் இரண்டாவது வாரம் தொடங்கி டிசம்பர் இரண்டாவது வாரம் கூட்டத் தொடர் முடிவடையும். அடுத்த சில வாரங்களிலேயே புத்தாண்டு பிறக்கும்.
புத்தாண்டில் குடியரசுத் தலைவர் உரையுடன் நாடாளுமன்றக் கூட்டத் தொடர் தொடங்கும். தொடர்ந்து நிதிநிலை அறிக்கை விவாதம் என்று சுமார் 75 நாள்கள் நாடாளுமன்றக் கூட்டம் நடைபெறும். ஆனால், குளிர்கால கூட்டத் தொடர் இந்த முறை டிச.1- ஆம் தேதி தேதி முதல் 19- ஆம் தேதி என்று குறுகிய கூட்டத் தொடராக சுருங்கி இருக்கிறது.
நாடாளுமன்ற அமர்வுகள் ஆண்டுக்கு மூன்று முறை நடைபெறும். பட்ஜெட் கூட்டத் தொடருக்காக பிப்ரவரியில் ஒரு முறை, மழைக்கால கூட்டத் தொடருக்கு ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஒரு முறை, குளிர்கால கூட்டத் தொடருக்கு நவம்பர் மாதம் என்று இந்த அமர்வுகள் இருக்கும். இந்த முறை குளிர்கால கூட்டத் தொடர் நவம்பருக்கு பதில் டிசம்பருக்கு போய்விட்டது.
பிப்ரவரி முதல் மே மாதம் வரை நடக்கும் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும். அதற்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒப்புதல் தருவதற்காக நீண்ட விவாதங்கள் நடைபெறும். அதற்கு நிதியமைச்சர் பதில் சொல்வார். இது தவிர துறை ரீதியான நிதி ஒதுக்கீடு பற்றியும் நாடாளுமன்றத்தில் முழுமையான விவாதம் நடைபெறும்.
இதேபோல், மழைக்கால கூட்டத் தொடரில் மத்திய அரசின் சமீபத்திய கொள்கை முடிவுகள், மக்கள் பிரச்னைகள் பற்றிய கவன ஈர்ப்பு விவாதங்கள் நடைபெறும். அரசு சார்பில் தகுந்த விளக்கம் அளிக்கப்படும். இது குளிர்கால கூட்டத் தொடருக்கும் பொருந்தும்.
15 நாள்கள் மட்டும் காலதாமதமாக குளிர்கால கூட்டத் தொடர் நடக்க இருக்கிறது. இதன்மூலம் முக்கிய மசோதாக்கள் அல்லது குறிப்பிட்டுச் சொல்லும்படியான விவாதங்கள் எதுவும் இந்த கூட்டத் தொடரில் நடக்காது என்பது தெரிகிறது என்று ஜெய்ராம் ரமேஷ் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்.
அதேசமயம் நாடாளுமன்ற விவகாரத் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, 'நமது ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தும் மற்றும் மக்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் ஆக்கபூர்வமான கூட்டத் தொடர்' என்று கூறியுள்ளார். இந்த 15 நாள்களில் எத்தனை நாள்கள் முறையாக விவாதம் நடக்கும்? எத்தனை நாள் அவை முடங்கும்? என்ற பயம் இப்போதே எனக்கு வரத் தொடங்கி இருக்கிறது. கடந்தகால அனுபவம்தான் இந்த பயத்துக்குக் காரணம். ஆனால், இப்போது குறுகிய காலத் தொடருக்கு என்ன காரணம் என்பதை ஆளும் அரசு விளக்க வேண்டும்.
ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தும் மற்றும் மக்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் ஆக்கபூர்வமான கூட்டத்தொடர் என்பது ஒரு கூட்டுப் பொறுப்பு. ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சி இரண்டும் இணைந்து செயல்பட்டால்தான் அமைச்சரின் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறும். இன்னும் சொல்லப்போனால் நாடாளுமன்றத்தை வழிநடத்தும் ஆளுங்கட்சிக்கு கூடுதல் பொறுப்பும், சுமையும் கடமையும் உண்டு.
இதற்கு நாடாளுமன்றம் என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்தக் கேள்விக்கு என்னுடைய பதில், நாடாளுமன்றம் அமர்வு நாள்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். வெளிநடப்பு, ஒத்திவைப்பு- இவை எல்லாம் இல்லாத சுமுகமான சூழ்நிலை நாடாளுமன்றத்தில் இருக்க வேண்டும். மக்களவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் நாடாளுமன்ற அலுவல் ஆய்வுக் குழுக் கூட்டத்தில் மக்களவைத் தலைவர் முன்னிலையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை அப்படியே பின்பற்ற வேண்டும்.
நாடாளுமன்றக் கூட்டத் தொடரை சுமுகமாக நடத்த வேண்டிய பொறுப்பு எல்லா உறுப்பினர்களுக்கும் உண்டு. நிகழாண்டு ஜூலை மாதம் 21- ஆம் தேதி தொடங்கிய நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் ஆகஸ்டு 21- ஆம் தேதி நிறைவுற்றது. 32 நாள்களில் 21 அமர்வுகள்தான் நடைபெற்றன. கடந்த 15 ஆண்டுகளாகவே நாடாளுமன்ற அமர்வுகள் குறைந்துகொண்டே போவது மிகவும் கவலை அளிக்கிறது.
முதலாவது மக்களவை (1952- 57) 677 நாள்களும், 2- ஆவது மக்களவை (1957- 62) 567 நாள்களும், 3- ஆவது மக்களவை (1962- 67) 578 நாள்களும், நான் (கட்டுரையாளர்) பணியாற்றிய 4- ஆவது மக்களவை (1967- 71) 467 நாள்களும், 5- ஆவது மக்களவை (1971- 77) 613 நாள்களும் நடைபெற்றன; 15- ஆவது மக்களவை (2009- 14) 356 நாள்களும், 16- ஆவது மக்களவை (2014- 19) 331 நாள்களும், 17- ஆவது மக்களவை (2019- 24) 272 நாள்களும் நடைபெற்றன. தற்போதைய 18- ஆவது மக்களவைத் தொடர் இது வரை 91 நாள்கள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ளது.
நாடாளுமன்ற கூட்ட நடவடிக்கைக்காக மக்களின் வரிப்பணம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரூ. 2.5 லட்சம் வீதம், ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரூ.1.50 கோடி செலவு செய்கிறது மத்திய அரசு. கடந்த பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் அமளி, முடக்கம் காரணமாக 90 மணி நேரம் நடைபெறவில்லை. இதனால், மக்கள் வரிப் பணம் ரூ.144 கோடி விரயமானது.
மக்களவையில் வரவு- செலவு விவாதம் 134 மணி நேரத்துக்குப் பதிலாக 46 மணி நேரம்தான் நடைபெற்றது; மாநிலங்களவையில் 130 மணி நேரத்துக்குப் பதில் 32 மணி நேரம்தான் நடைபெற்றது.
நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடர் என்பது ஆக்கபூர்வமான முறையில் மக்கள் பிரச்னைகளை, அவர்கள் நலன் சார்ந்து விவாதித்து தீர்வு காணும் கூட்டத் தொடராக அமைய வேண்டும் என்பதுதான் எல்லோருடைய எதிர்பார்ப்பும், விருப்பமும். அப்படி இருக்கும்போது அவை நடவடிக்கையின் அமர்வு குறைக்கப்படுவதை ஜனநாயகக் கடமை மீறலாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன்.
1949- ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 25- ஆம் தேதி அரசமைப்பு அவையில் டாக்டர் அம்பேத்கர் உரையாற்றிய போது அவர் கூறியதை இப்போதைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவசியம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். 'ஜனவரி 26, 1950- இல் நாம் முரண்பாடுகள் நிறைந்த வாழ்வில் நுழையப் போகிறோம். அரசியலில் சமத்துவம் மற்றும் சமூக மற்றும் பொருளாதார வாழ்க்கையில் சமத்துவமின்மை இருக்கும்.
சமத்துவமின்மையால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் இந்த அவை மிகவும் உழைத்து உருவாக்கிய கட்டமைப்பையும்,
அரசியல் ஜனநாயகத்தையும் தகர்ப்பார்கள். அனைத்து அரசியல் சமூகங்களும் ஆட்சியாளர்கள் மற்றும் ஆளப்படுபவர் என இரண்டு வகைகளாகப் பிரிந்து கிடக்கின்றன. இது ஒரு தீமை; அது இங்கு நின்று விட்டால் ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்காது. ஆனால், அது துரதிருஷ்டவசமான பகுதி என்னவென்றால் பிரிவு ஒரே மாதிரியாக மாறுகிறது.
ஆட்சியாளர்கள் எப்போதும் ஆளும் வர்க்கத்திலிருந்து இழுக்கப்படுவார்கள். நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் ஒருபோதும் மக்களால் அல்லது மக்களால் ஆன அரசாக இருந்ததில்லை. அதனால்தான், அது மக்களுக்கான அரசாக இருந்தது இல்லை. நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் ஒரு பிரபலமான உபகரணங்களைத் தாங்காது.
உண்மையில் ஒரு பரம்பரை ஆளும் வர்க்கத்தின் பரம்பரைப் பாட வகுப்பின் அரசு இது. நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தை இது மோசமாக தோல்வி அடையச் செய்துள்ளது. மேலும், சாதாரண மனிதனுக்கு சுதந்திரம், சொத்து மற்றும் மகிழ்ச்சியைத் தேடுவதை உறுதி செய்வது என்ற நம்பிக்கையை அது நிறைவேற்றவில்லை.
நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் மீது இந்த விமர்சனம் 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அம்பேத்கரால் முன்வைக்கப்பட்டது. எதிர்காலத்தில் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் கீழ் என்ன நடக்கும் என்று அவரது கற்பனையை நாம் உண்மையாக்கி கொண்டிருக்கிறோமோ என்ற அச்சம் பத்தாண்டு காலம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த எனக்கு வரத் தொடங்கி இருக்கிறது.
சாதாரண மக்களாட்சியை முழு மக்களாட்சியாக மாற்றுவது அரசியல் கட்சிகளின் செயல்பாடுகளைப் பொருத்துள்ளது. எதிர்க்கட்சிகள் பொறுப்போடும், பொறுமையோடும் நடந்துகொள்ள வேண்டும்க ஆளுங்கட்சி ஒருபடி மேலே சென்று பெருந்தன்மையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும்.
நாடாளுமன்றம் ஜனநாயகத்தின் நுழைவாயில். எனவே, அங்கு ஆக்கபூர்வமான விவாதங்கள் உள்ளது உள்ளபடி நடக்கட்டும். நாடாளுமன்ற விவாத நேரம் கண்டிப்பாக அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். அதே சமயம் விவாத நேரம் கண்டிப்பாக நாட்டு மக்களுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் வாக்காளர்களின் எதிர்பார்ப்பு.
இதை கட்சி வித்தியாசமின்றி அனைத்துக் கட்சி உறுப்பினர்களும் உணர வேண்டும். அப்போதுதான், நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் வலுப்பெறும். அவை உண்மையாகவும், முழுமையாகவும் இருக்கட்டும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை மூத்த உறுப்பினர் என்ற முறையில் அன்புடனும் உரிமையுடனும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
கட்டுரையாளர்: வேந்தர், விஐடி பல்கலைக்கழகம்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.