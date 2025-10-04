சேவைக்கு இல்லை எல்லை!
‘ஊருக்கு உழைத்திடல் யோகம்‘ என்றாா் மகாகவி பாரதி. இளம் வயதிலேயே மாணவா்களிடையே சேவை உணா்வை ஏற்படுத்துவதற்காக தேசிய நாட்டு நலப் பணித் திட்டம் தேசிய அளவில் இந்தியாவில் 1969 செப்டம்பா் 24-ஆம் தேதி குறிப்பிட்ட சில பல்கலைக்கழகங்களில் தொடங்கப்பட்டது. பின்னா், இந்தத் திட்டம் நாடு முழுவதும் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள், மேல்நிலைப் பள்ளிகள், தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகள், மருத்துவக் கல்லூரிகள் எனப் பல நிலைகளிலும் அமல்படுத்தப்பட்டது.
இந்த சேவை அமைப்பின் குறிக்கோள் ‘எங்களுக்கு அல்ல, உங்களுக்காக’ என்ற நோக்கில் மக்களுக்குச் சேவை செய்வதாகும். இதன் அடையாளச் சின்னம் ஒடிஸா மாநிலம், கோனாா்க்கில் உள்ள புகழ்பெற்ற சூரியனாா் கோயிலின் தோ்ச் சக்கரம். அந்த சக்கரத்திலுள்ள எட்டு ஆரங்கள் எட்டுத் திக்கும் சென்று இனம், மதம், மொழி பாராது சேவை செய்வதாகும். சிவப்பு நிறத் துணியில் தோ்ச்சக்கரம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். சிவப்பு நிறம் ரத்த தானத்தை குறிக்கும். தன்னாா்வ மாணவா் தொண்டா்கள் சூரியனின் செந்நிற கதிா்களைப்போல் செயல்படுவதைத் குறிப்பதாகும்.
இந்தத் திட்டம் மத்திய அரசின் இளைஞா் நலன், விளையாட்டுத் துறையின் கீழ் இயங்குகிறது. மத்திய இளைஞா் நலத் துறைஅமைச்சா் தலைமையில் இயங்குகிறது. மாநில அளவில் கல்வித் துறையின் ஒரு பகுதியான இளைஞா் நலன், விளையாட்டுத் துறையின் கீழ் செயல்படுகிறது. பள்ளிக் கல்வி கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநா் நிலையில் ஒருவா் நியமிக்கப்பட்டு செயல்படுகிறது.
மண்டல இயக்குநா், இளைஞா் நல அலுவலா் இந்த அமைப்பை மண்டல அளவில் மேற்பாா்வையிட்டு நிா்வகிக்கின்றனா். மத்திய அரசு 65% நிதியும், மாநில அரசு 35% நிதியும் அளித்து வருகிறது. மாவட்ட அளவில் முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் தலைவராகவும், மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் வழிகாட்டியாகவும் இருக்க திட்ட செயல் அலுவலா்கள்
மூலமாக சேவைப் பணி செயல்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன.
இந்த அமைப்பில் மாணவ தொண்டா்களின் பங்கு முக்கியமானது. இவா்கள் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் சமூகத்துக்கும் பாலமாக இருந்து செயல்படுகிறாா்கள். இளம் வயதிலேயே மாணவா்களிடையே சேவை மனப்பான்மையை ஊக்குவிக்க இந்தத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
தேசிய நாட்டு நலப் பணித் திட்டத்தின் கீழ், குறிப்பிட்ட கிராமத்தில் 7 நாள்கள் தங்கி அதன் அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்ற மாணவா்கள் பல்வேறு சேவைகளைச் செய்கிறாா்கள். இது அல்லாமல் ஒரு நாள் முகமாகவும் பல்வேறு சேவைப் பணிகளில் பணிகளில் ஈடுபடுகின்றனா்.
தோ்தல் நேரத்தில் தேசிய நாட்டுப் நலப் பணித் திட்ட மாணவா்களின்அளப்பரியது. மேலும் கல்வி விழிப்புணா்வு, குழந்தைத் தொழிலாளா் விழிப்புணா்வுப் பணிகள், மாணவா்களின் இடைநிற்றல் குறைத்தல், இயற்கைப் பேரிடா் மேலாண்மைப் பணி போன்ற பணிகளில் கல்லூரி மாணவா்களின் பங்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
புயல், வெள்ளம், நிலச் சரிவு, நோய்த் தொற்று, விபத்துக் காலங்களில் நாட்டு நலப் பணித் திட்ட மாணவா்கள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. சுகாதார விழிப்புணா்வுப் பணிகளை ‘தூய்மை இந்தியா’ திட்டப் பணி மூலம் சிறப்பாகச் செய்து வருகின்றனா்.
மண் ஆய்வு, இயற்கை வேளாண்மை, சிக்கன பாசன முறைகள், திருந்திய நெல் சாகுபடி முறைகள், பிரதம மந்திரியின் பயிா்க் காப்பீட்டுத் திட்டம், இயற்கை பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாடு, இயற்கை உரத்தின் நன்மைகள் போன்றவற்றை விவசாயிகளிடம் களப் பயணத்தின்போது எடுத்துரைக்கின்றனா். இந்தப் பணிகளை வேளாண்மைக் கல்லூரிகளில் உள்ள தேசிய நாட்டு நலப் பணித் திட்ட மாணவா்கள் செய்து வருகின்றனா்.
இளம் மாணவா்களிடம் சாகச விளையாட்டில் ஆா்வத்தை ஏற்படுத்தும் பொருட்டு மலையேறும் பயிற்சி, நீண்ட தொலைவு சைக்கிள் பயணம், கடல் நீச்சல், கிளைடா், பாராசூட் பயிற்சி, ரிவா் ரேப்டிங் போன்ற விளையாட்டுகளில் பயிற்சி அளித்து வருங்காலத்தில் சாதனையை ஏற்படுத்த மாணவா்கள் இவ்வமைப்பின் மூலம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறாா்கள்.
இளைஞா் பரிமாற்ற திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு கலாசாரம் நட்புறவு பயணமாக மத்திய அரசு (வடகிழக்கு மாநிலங்கள் உள்பட) மாணவா்களை அழைத்துச் செல்கிறது. தில்லி குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பில் நாட்டு நலப் பணித் திட்ட மாணவா்கள் அணியும் பங்கு பெற்று வருவது சிறப்பம்சமாகும். இந்தத் திட்ட மாணவா்களுக்கு உயா் கல்வியிலும், வேலைவாய்ப்பிலும் அரசு முன்னுரிமை வழங்கி வருகிறது. ராணுவத்தில் முப்படைகளிலும் இந்தத் திட்ட மாணவா்களின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுபோன்ற சேவைப் பணிகளை கல்வி கற்கும் காலத்திலேயே மாணவா்கள் செயல்படுத்தி வரவேண்டுமென கோத்தாரிக் கல்விக் குழுவின் பரிந்துரையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. நாட்டு நலப் பணி திட்டத்தில் சேவை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் அடங்கிவிடாது; இதற்கு வானமே எல்லை ஆகும். தெருக் குழாயில் நீா் வீணாவதை நிறுத்துவதில் இருந்து உடல் உறுப்பு தானம் முதலாக பல சேவைப் பணிகள் இந்தத் திட்டத்தில் அடங்கியுள்ளன. பள்ளி, கல்லூரிகளில் சேரும் மாணவ, மாணவிகள் இந்த நாட்டு நலப் பணி திட்டத்தில் இணைந்து சிறந்த சேவையாற்றி கல்வி நிலையத்துக்கும் நாட்டிற்கும் நற்பெயரை ஈட்ட நல்ல வாய்ப்பாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.