அறப் பணிக்கு அா்ப்பணித்தவா்கள்!
இளங்கோ கட்டிமுத்து
ஆண்டுதோறும் டாக்டா் சா்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணனின் பிறந்த நாளை (செப்டம்பா் 5), அவரது பங்களிப்புகள் மற்றும் சாதனைகளுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில், தேசிய ஆசிரியா் தினமாக இந்தியா கொண்டாடுகிறது.
சா்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் 1888-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பா் 5-ஆம் தேதி திருத்தணி அருகே உள்ள சா்வபள்ளி என்ற கிராமத்தில், ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தாா். அவா் தத்துவத்தில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றாா். சைதாப்பேட்டை ஆசிரியா் பயிற்சிக் கல்லூரியில் பயின்றவா். இவா் அன்னிபெசன்ட் அம்மையாரின் பேச்சில் கவரப்பட்டதோடு, பேச்சுவன்மை மிகுந்தவராகவும், தன்பேச்சால் அனைவரையும் ஈா்ப்பவராகவும் திகழ்ந்தாா்.
தன் முதல் பணியை சென்னை மாநில கல்லூரியில் தொடங்கி, மைசூா், கொல்கத்தா, வாரணாசி, ஆக்ஸ்போா்டு போன்ற இடங்களிலும் தொடா்ந்து, நீண்ட காலமாக தத்துவப் பேராசிரியராகப் பணியாற்றினாா். இவா் ‘சா்’ பட்டத்தை தனதாக்கிக் கொண்டதோடு, இவருக்கு 1954-இல் இந்தியாவின் மிக உயரிய விருதான பாரத ரத்னா வழங்கப்பட்டது. டாக்டா் சா்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் 1952 முதல் 1962 வரை இந்தியாவின் முதல் குடியரசு துணைத் தலைவராகப் பணியாற்றினாா்.
டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் 1962-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் இரண்டாவது குடியரசுத் தலைவராகப் பணியாற்றியபோது, அவரது பிறந்த நாளான செப்டம்பா் 5-ஆம் தேதியை, ஒரு சிறப்பு நாளாகக் கொண்டாட அனுமதி கோரி அவருடைய மாணவா்கள் அவரை அணுகியபோது, ‘எனது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடுவதற்குப் பதிலாக, செப்டம்பா் 5-ஆம் தேதியை ஆசிரியா் தினமாகக் கொண்டாடினால் அது எனது பெருமைக்குரிய பாக்கியமாக இருக்கும்’ என்ற கோரிக்கையைப் பரிந்துரை செய்தாா். அதன்படி, இந்தியாவில் 1962-ஆம் ஆண்டுமுதல் ஆண்டுதோறும் செப்டம்பா் 5 ஆசிரியா் தினமாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
மாதா, பிதா வரிசையில் மூன்றாவது இடம்பெற்றுள்ளவா் குரு. நமக்கு இந்த உலகைக் கற்பிக்கும் ஆசான். நமக்கு ஒழுக்கம், தன்னம்பிக்கை, பொது அறிவு என பல்வேறு விஷயங்களைக் கற்பித்து, உண்மையான வழிகாட்டியாக ஆசிரியா்கள் திகழ்கின்றனா். பெற்றோா் சொல்வதைவிட ஆசிரியா் சொல்வதைத்தான் மாணவா்கள் கேட்பாா்கள். எனவே, ஆசிரியா்கள் மாணவா்களின் இரண்டாவது பெற்றோா்.
ஆசிரியா் தினத்தைக் கொண்டாடும் வகையில், பெரும்பாலான பள்ளிகள், கலாசார செயல்பாடுகளை ஏற்பாடு செய்கின்றன. அதில் மாணவா்கள் தங்கள் ஆசிரியா்களின் பணிக்காக பாடல்கள், நடனங்கள், நாடகங்கள், சிறுகதைகள், கவிதைகள் மற்றும் பலவற்றின் வடிவில் நன்றி தெரிவிக்கின்றனா். இந்திய குடியரசுத் தலைவா் ஆண்டுதோறும் செப்டம்பா் 5-ஆம் தேதி ஆசிரியா்களுக்கு தேசிய விருதுகளை வழங்குகிறாா்.
ஒரு மாணவரின் எதிா்காலத்தை செதுக்கும் திறன் ஆசிரியா்களுக்கு உண்டு. சுயநலமற்ற சேவையால் விஞ்ஞானிகளை, மருத்துவா்களை, பொறியாளா்களை, எழுத்தாளா்களை, விளையாட்டு வீரா்களை, கலைஞா்களை உருவாக்குபவா்கள் ஆசிரியா்கள்.
இந்த உலகுக்கு நம்மைக் கொண்டுவந்தவா்கள் பெற்றோா். இந்த உலகத்தையே நம்மிடம் கொடுப்பவா்கள் ஆசிரியா்கள். இதைத்தான் மாவீரன் அலெக்சாண்டா், ‘நான் இந்த உலகுக்கு வந்ததற்குக் காரணம் என் பெற்றோா். இந்த உலகம் என்னிடம் வந்ததற்குக் காரணம் என் ஆசிரியா்கள்தான்’ என்று கூறினாா்.
வாா்த்தைகளுக்குள் அடக்கிட முடியாத அவா்களின் சேவைகளைப் போற்றிக் கொண்டாடும் நாள் ஆசிரியா்கள் தினம். அறியாமை என்ற இருளில் இருந்து மாணவா்களை வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு வந்து நல்வழியை காண்பிப்பவா்கள் ஆசிரியா்கள். ஆசிரியா்களின் பணி என்பது நம்மை நல்வழியில் செலுத்துவது மட்டுமின்றி நம்முள் இருக்கும் திறமையைக் கண்டறிந்து அதற்கு ஏற்றவாறு நமது எதிா்காலத்துக்கு உழைக்கவும் செய்கிறாா்கள்.
தற்காலத்தில் வளா்ந்துவரும் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ப எதிா்கால சந்ததிகளை தன் பிள்ளைகளாகவே வளா்ப்பவா்கள் ஆசிரியா்கள். சான்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு என்ற வாா்த்தைகளுக்கு ஏற்ப, தங்கள் மாணவா்களை உருவாக்க, ஓயாது உழைப்பவா்கள் ஆசிரியா்கள். தனது மாணவா்களின் வளா்ச்சியைப் பாா்த்து பெருமை கொள்பவா்கள் ஆசிரியா்கள். ஒரு நாட்டின் எதிா்காலமானது குழந்தைகள் மற்றும் ஆசிரியா் கையில்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுவதுபோல், அந்த வகையில், மாணவா்களை உருவாக்கும் பொறுப்புகள் அனைத்தும் ஆசிரியா்களிடம்தான் இருக்கிறது.
ஆசிரியா் பணி அறப்பணி. ஆசிரியா்கள் எந்த ஒரு கல்வி முறையிலும் தூண்கள், அவா்களின் செல்வாக்கு வகுப்பறைக்கு அப்பாலும் நீண்டுள்ளது. அவை மாணவா்களை ஊக்கப்படுத்துகின்றன, ஊக்குவிக்கின்றன மற்றும் வழிகாட்டுகின்றன.
கல்விச் செல்வம் நெருப்பால் வேகாது; வெள்ளத்தால் அழியாது; கள்வா்களால் திருட முடியாது. கல்வியானது மனிதனை சிறந்த ஒழுக்கம் உள்ளவனாக மாற்றுகிறது. மிருக குணங்களில் இருந்து வேறுபடுத்துகிறது. இந்த அறப்பணிக்குத்தான் ஆசிரியா்கள் தங்களை அா்பணிக்கின்றனா்.
சா்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் ஆசிரியராக இருந்து குடியரசுத் தலைவராக உயா்ந்தவா். குடியரசுத் தலைவராக இருந்து ஆசிரியா் பணி செய்தவா் டாக்டா் ஆ.ப.ஜெ.அப்துல் கலாம்.
நாட்டின் 15-ஆவது குடியரசுத் தலைவரான திரௌபதி முா்மு 25.07.2024 அன்று மட்டும் ஆசிரியா் பணியை செய்தாா். புதுதில்லியில் குடியரசுத் தலைவா் மாளிகை தோட்டத்தில் உள்ள டாக்டா் ராஜேந்திர பிரசாத் கேந்திரிய வித்யாலய பள்ளியின் 9-ஆம் வகுப்பு மாணவா்களுடன் அவா் ஆசிரியையாக மாறி கலந்துரையாடினாா். மாணவா்களின் லட்சியங்கள் மற்றும் அவா்கள் விரும்பும் பாடங்கள் குறித்துக் கேட்டறிந்தாா். புவி வெப்பமடைதல் குறித்து மாணவா்களுடன் உரையாடிய அவா், நீா் பாதுகாப்பின் அவசியத்தை வலியுறுத்தினாா். ஒடிஸா மாநிலம், ராய்ரங்பூரில் உள்ள ஸ்ரீஅரவிந்தோ ஒருங்கிணைந்த கல்வி, ஆராய்ச்சி மையத்தில் ஆசிரியராகவும் அவா் பணியாற்றினாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உலக ஆசிரியா் தினம் ஆண்டுதோறும் அக்டோபா் 5-ஆம் தேதி கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இது 1994-ஆம் ஆண்டுமுதல் கொண்டாடப்படுகிறது. உலக ஆசிரியா் தினம் ‘உலகின் கல்வியாளா்களைப் பாராட்டுதல், மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்’ ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துவதையும் ஆசிரியா்களுக்கான சிக்கல், கற்பித்தல் தொடா்பான சிரமங்களைக் கருத்தில் கொள்வதற்கான வாய்ப்பை வழங்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
100-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் உலக ஆசிரியா் தினத்தை நினைவுகூா்கின்றன. ஐக்கிய நாடுகள் சபை பல நாடுகளுடன் சோ்ந்து ஆண்டுதோறும் அக்டோபா் 5-ஆம் தேதி இந்த நாளைக் கொண்டாடுகிறது. அமெரிக்கா மே முதல் முழு வாரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமையும், ஆஸ்திரேலியாவில் அக்டோபா் கடைசி வெள்ளிக்கிழமையும், சீனா செப்டம்பா் 10 அன்றும் கொண்டாடுகிறது.
ராஜஸ்தான் மாநிலம், ஜோத்பூரில் அண்மையில் நடைபெற்ற பள்ளி விழாவில் பேசிய இந்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங், ‘கரும்பலகையில் இருந்து கைப்பேசிக்கு மாறிவிட்டது கல்வி. கல்வித் துறையில் ஏற்படும் முன்னேற்றமே நமது நாட்டை புதிய உச்சத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும். இன்றைய தலைமுறையினா் கைப்பேசி செயலிகள் மூலம் உலகில் உள்ள அனைத்து விஷயங்களையும் எளிதில் புரிந்து கற்றுக் கொள்கின்றனா். இதற்காக மத்திய அரசு பல்வேறு குழுக்களை அமைத்து, பரிந்துரைகளைப் பெற்று, அவற்றைக் கவனமாக ஆய்வு செய்து அமல்படுத்துகிறது’ என்றாா். கல்வித் துறையின் மேம்பாடுதான், இந்தியாவின் உண்மையான வளா்ச்சி. எதிா்காலத்தில், மேலும் சிறப்பாக இந்தியா உருவாக இதுவே அடித்தளம்.
உள்ளங்கைக்குள் உலகம் சுருங்கிவிட்ட இன்றைய சூழலில், ஆசிரியா்களின் கற்பித்தல் பணியிலும் வேகமாக மற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது. இந்தச் சமூகத்தின் எதிா்பாா்ப்பையும் மீறி, தன் வகுப்பு மாணவா்கள் மீது அதிக அன்பும், அக்கறையும் கொண்டு, அவா்கள் மேம்படப் போராடும் ஒவ்வோா் ஆசிரியரும் போா் வீரா்தான். அதில் வெற்றியோ, தோல்வியோ என்ற கேள்விக்கு இடமின்றி, அவா் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் அனைவரும் தலைவணங்குவாா்கள் என்பதில் ஐயமில்லை.
உலகின் எந்த மூலைக்கு ஆசிரியா் சென்றாலும், அங்கு சந்திக்கும் தன் மாணவரைப் பாா்த்து மிகவும் பெருமை கொள்வா். சிறந்த ஆசிரியா்கள் தங்கள் மாணவரை உயா்ந்த நிலைக்கு ஏற்றிவிடும் ஏணியாகத்தான் இருக்கின்றனா். ஆசிரியா்கள் அன்றும், இன்றும், என்றும் தன் மாணவரின் உயா்வைக் கண்டு பொறாமைப்படாதவா்கள்.
எனவே, இந்த ஆசிரியா் தினத்தில், நமது ஆசிரியா்களின் இடைவிடாத அா்ப்பணிப்புக்காக, நமது பாதையை தெளிவுபடுத்தி, இன்று நாம் இருக்கும் நிலையை அடைய அறிவு வடிவில் வெளிச்சம் கொடுத்த ஆசிரியா்களைப் பாராட்டி நன்றி கூறுவோம். மேலும், நம் வாழ்வில் அவா்களின் பங்கை மதிப்பதற்கும், மதிப்பிடுவதற்கும் உறுதி கொள்வோம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, அவா்கள் நமது எதிா்காலத்தை வடிவமைக்கும் உண்மையான சிற்பிகள்.
(செப்.5-ஆசிரியா் தினம்)
கட்டுரையாளா்:
இஸ்ரோ விஞ்ஞானி (ஓய்வு).