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நடுப்பக்கக் கட்டுரைகள்

கடவுச்சீட்டு ஏற்படுத்தும் கவலை!

தங்களது சொந்த அரசால் வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களே நாட்டில் தங்களது இடத்தைப் போதுமான அளவில் பிரதிபலிக்கின்றனவா என்று குடிமக்கள் ஒருபோதும் சந்தேகிக்க வேண்டிய நிலை உருவாகக் கூடாது.

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ஐஏஎன்எஸ்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 6:28 am IST

ஜி. தேவராஜன்

இந்திய கடவுச்சீட்டு என்பது வெறும் பயண ஆவணம் மட்டுமே; அது குடியுரிமைக்கான இறுதியான சான்றாகக் கருதப்பட முடியாது என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் அண்மையில் அளித்துள்ள விளக்கம் நாடு முழுவதும் பரவலான விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது புதிய கொள்கையல்ல; ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ள சட்ட நிலைப்பாட்டையே மீண்டும் வலியுறுத்துவதாக அரசு கூறினாலும், அந்த அறிக்கையின் அரசியல் மற்றும் சமூக விளைவுகள் பொதுமக்களிடையே கணிசமான அச்சத்தையும் கவலையையும் உருவாக்கியுள்ளன.

சட்டரீதியாக சரியான ஒரு விளக்கமாக இருந்தாலும், அது வெளியிடப்படும் சூழ்நிலையைப் பொருத்து ஆழமான அரசியல் விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். குறிப்பாக, தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு (என்ஆர்சி), குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டம் (சிஏஏ), மற்றும் தேசிய மக்கள்தொகைப் பதிவேடு (என்பிஆர்) தொடர்பான விவாதங்கள் இன்னும் மக்களின் நினைவில் ஆழமாகப் பதிந்திருக்கும் நேரத்தில், இத்தகைய விளக்கம் இயல்பாகவே பல கேள்விகளையும் அச்சங்களையும் எழுப்புகிறது.

அரசின் நிலைப்பாட்டுக்கு ஒரு சட்ட அடிப்படை உள்ளது. 1967}ஆம் ஆண்டின் கடவுச்சீட்டுச் சட்டமும், 1955}ஆம் ஆண்டின் குடியுரிமைச் சட்டமும் வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்காக இயற்றப்பட்டவை. முன்னையது கடவுச்சீட்டுகள் வழங்கப்படுவதையும், சர்வதேசப் பயணத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதையும் பற்றியது; பின்னையது யார் இந்தியக் குடிமகன் என்பதை வரையறுக்கிறது.

பல தசாப்தங்களாக, இந்தியக் கடவுச்சீட்டு என்பது இந்திய அரசால் வழங்கப்படும் மிக உயர்ந்த அதிகாரப்பூர்வ அடையாள ஆவணங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்பட்டு வருகிறது. ஒரு கடவுச்சீட்டைப் பெறுவதற்கு, அடையாளம், முகவரி, பிறந்த தேதி மற்றும் பிற ஆதார ஆவணங்கள் குறித்து கடுமையான சரிபார்ப்பு நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இவ்வாறு வழங்கப்படும் ஓர் ஆவணம் குடியுரிமைக்கான சான்றாக அமையாது என்று அதிகாரப்பூர்வமாகக் கூறப்படும் போது, இயல்பாகவே மக்கள் கேட்கும் கேள்வி: "அப்படியானால், எங்கள் குடியுரிமையை எந்த ஆவணம் உறுதிப்படுத்துகிறது?'

இந்தக் கேள்வியை அரசு எளிதாகப் புறக்கணிக்க முடியாது. குடியுரிமை என்பது வெறும் சட்ட வகைப்படுத்தல் மட்டுமல்ல; அது ஒரு தனிநபருக்கும் அரசுக்கும் இடையிலான உறவின் அடித்தளமாகும். அது ஒருவரின் உரிமைகள், பாதுகாப்பு மற்றும் அரசமைப்புச் சட்டத்தால் வழங்கப்படும் உத்தரவாதங்களை நிர்ணயிக்கிறது. எனவே, குடியுரிமையைச் சுற்றியுள்ள எந்தவிதமான தெளிவின்மையும் மக்களின் பாதுகாப்பு உணர்வையும், தங்களுக்குரிய இடம் குறித்த நம்பிக்கையையும் பாதிக்கக்கூடியது.

இந்த விளக்கத்தால் எழுந்துள்ள மிகப் பெரிய கவலை, எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய குடியுரிமை சரிபார்ப்பு நடவடிக்கைகளுடன் இதற்குத் தொடர்பு இருக்கிறதா என்பதே. நாடு தழுவிய என்ஆர்சி அமல்படுத்தப்படலாம் என்ற சாத்தியம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மீண்டும் மீண்டும் பேசப்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பின்னணியில், கடவுச்சீட்டுகூட குடியுரிமையை உறுதியாக நிரூபிக்காது என்று அறிவிக்கப்படுவது, எதிர்காலத்தில் இது போன்ற சரிபார்ப்புகள் நடத்தப்பட்டால், மக்கள் இன்னும் எந்தெந்த ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருக்கும் என்ற அச்சத்தை இயல்பாகவே உருவாக்குகிறது.

வங்கி சேவைகள் முதல் நலத் திட்டங்கள் வரை, பல்வேறு அரசு மற்றும் தனியார் சேவைகளைப் பெறுவதற்கு குடிமக்கள் பலவகை அடையாள ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியுள்ளது. இத்தகைய சூழலில், நாட்டின் மிகவும் நம்பகமான அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் கடவுச்சீட்டின் சட்ட மதிப்பை பொதுமக்களின் பார்வையில் குறைப்பது, அரசின் மீதான நம்பிக்கையையே பாதிக்கும் அபாயத்தை உருவாக்குகிறது. முழுமையான அரசு சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு வழங்கப்படும் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களுக்கு நிலையான நம்பகத்தன்மை இருக்க வேண்டும் என்பதே குடிமக்களின் இயல்பான எதிர்பார்ப்பாகும்.

சட்டக் கோட்பாடுகளுக்கும், குடிமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை அனுபவங்களுக்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் உள்ளது. வெளிநாடுகளில் உயர் கல்விக்காக விண்ணப்பிப்பதோ, வேலைவாய்ப்பைப் பெறுவதோ, நுழைவு இசைவு (விசா) பெறுவதோ அல்லது சர்வதேசப் பயணம் மேற்கொள்வதோ ஆகிய எல்லா சூழல்களிலும், இந்தியக் கடவுச்சீட்டு இந்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ பிரதிநிதித்துவமாகவே செயல்படுகிறது.

சர்வதேச அளவில், அதன் உரிமையாளர் இந்தியாவின் பாதுகாப்பின் கீழ் பயணிக்கத் தகுதியுடையவர் என்பதை அது குறிக்கிறது. எனவே, அதன் சான்று மதிப்பை உள்நாட்டில் கேள்விக்குட்படுத்தும் வகையிலான அறிக்கைகள், இதுவரை அதைத் தங்களது தேசிய அடையாளத்தின் உயர்ந்த அதிகாரப்பூர்வ அங்கீகாரமாகக் கருதிய மக்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவது இயல்பானதே.

இன்றைய இந்தியாவில் குடியுரிமை என்பது மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய அரசியல் பிரச்னைகளில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளது. குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டத்துக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற போராட்டங்கள், மாணவர் இயக்கங்கள் மற்றும் குடிமக்கள் சமூகத்தின் தொடர்ச்சியான பிரசாரங்கள், குடியுரிமை என்பது இனி வெறும் தொழில்நுட்ப சட்டப் பிரச்னை அல்ல; அது ஜனநாயக நம்பிக்கையுடன் தொடர்புடைய அடிப்படைக் கேள்வியாக மாறிவிட்டதை வெளிப்படுத்தின.

ஆதார், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, பிறப்புச் சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, பான் அட்டை மற்றும் கடவுச்சீட்டு ஆகிய ஒவ்வொரு ஆவணமும் தனித்தனி சட்ட நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால், இந்த ஆவணங்களுக்கிடையிலான சட்ட வேறுபாடுகளை சாதாரண குடிமக்கள் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பது நியாயமல்ல. எனவே, ஒவ்வொரு அடையாள ஆவணத்தின் சட்ட நிலை மற்றும் அதன் வரம்புகள் குறித்து குடிமக்களுக்கு தெளிவாக விளக்கிக் கல்வியளிப்பது அரசின் பொறுப்பாகும்; ஊகங்களுக்கு இடமளிப்பது அல்ல.

பிறப்புச் சான்றிதழ்கள் இல்லாத கிராமப்புற மக்கள், புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய குடும்பங்கள், மற்றும் இயற்கை பேரழிவுகளால் ஆவணங்களை இழந்தவர்கள் ஆகியோர், குடியுரிமைச் சரிபார்ப்பு முழுமையாக ஆவணங்களைச் சார்ந்ததாக மாறினால், அதிகமான சிரமங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். இத்தகைய அச்சங்கள், நிர்வாக நீதி மற்றும் மனிதநேய அணுகுமுறையின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகின்றன.

கடவுச்சீட்டும் குடியுரிமைச் சான்றிதழும் சட்டரீதியாக வேறுபட்டவை என்பதை விளக்குவதுடன், சட்டத்தை மதிக்கும் எந்த இந்தியக் குடிமகனும் தன்னிச்சையான விலக்கலுக்கு அஞ்ச வேண்டிய அவசியமில்லை; அவர்களின் அரசமைப்புச் சட்ட நிலை பாதுகாப்பாக உள்ளது என்பதையும் அரசு ஒரே நேரத்தில் தெளிவாக உறுதியளித்திருக்க முடியும்.

இந்தச் சர்ச்சை ஒரு அடிப்படையான கொள்கைக் கேள்வியையும் எழுப்புகிறது: தங்களது சட்டப்பூர்வ அடையாளத்தை நிரூபிப்பதற்கு குடிமக்கள் இறுதியில் எந்த அரசு வழங்கிய ஆவணத்தை நம்ப வேண்டும்? ஒவ்வொரு ஆவணமும் குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக மட்டுமே செல்லுபடியாகும் என்றால், குடியுரிமை எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது, எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகிறது என்பதைக் குறித்து அரசு தெளிவான, வெளிப்படையான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஒரு கட்டமைப்பை விளக்க வேண்டும்.

குடியுரிமை தொடர்பான கொள்கைகள், நம்பிக்கையை வலுப்படுத்த வேண்டும்; நிச்சயமின்மையை உருவாக்கக் கூடாது. பல்வேறு ஆவணங்களின் சட்ட வரம்புகளை அரசு விளக்குவதற்கு முழு உரிமை உண்டு. ஆனால், அவ்விளக்கங்கள் தவறுதலாக மக்களின் பாதுகாப்பின்மையை மேலும் ஆழப்படுத்தாதவாறு பார்த்துக்கொள்வதும் அதே அளவுக்கு அரசின் பொறுப்பாகும்.

இறுதியில், இந்த விவாதம் ஒரு சட்டத்தின் தொழில்நுட்ப விளக்கத்தைத் தாண்டிய ஒன்றாகும். இது இந்திய ஜனநாயகத்தின் தரம், பொது நிறுவனங்களின் நம்பகத்தன்மை, அரசமைப்புச் சட்ட உரிமைகளின் பாதுகாப்பு, மற்றும் குடிமக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையிலான உறவு ஆகியவற்றைத் தொடுகிறது.

கடவுச்சீட்டுக்கும் குடியுரிமைக்கும் இடையிலான சட்ட வேறுபாட்டை அரசு விளக்குவதற்கு முழு உரிமை கொண்டுள்ளது. ஆனால், அந்த விளக்கங்களுடன் தெளிவும், வெளிப்படைத்தன்மையும், நம்பிக்கையூட்டும் உறுதியும் இணைந்திருக்க வேண்டும்.

ஆரோக்கியமான ஜனநாயகத்தில், தங்களது சொந்த அரசால் வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களே நாட்டில் தங்களது இடத்தைப் போதுமான அளவில் பிரதிபலிக்கின்றனவா என்று குடிமக்கள் ஒருபோதும் சந்தேகிக்க வேண்டிய நிலை உருவாகக் கூடாது. அந்த நம்பிக்கையைப் பாதுகாப்பதே ஜனநாயக அரசின் மிக அடிப்படையான பொறுப்பாகும்.

கட்டுரையாளர்:

அகில இந்திய ஃபார்வர்டு பிளாக்

மத்திய குழுவின் பொதுச் செயலாளர்.

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