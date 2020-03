கோவா, சிக்கிம், கர்நாடகத்தைத் தொடர்ந்து ம.பி. யிலும் படையெடுத்துள்ள பாஜக

கோவா, சிக்கிம் மற்றும் கர்நாடக மாநிலங்களைத் தொடர்ந்து தற்போது மத்தியப் பிரதேசத்துக்கும் படையெடுத்திருக்கிறது மத்தியில் ஆளும் பாஜக. இதனால், கர்நாடகத்தைத் தொடர்ந்து மத்தியப் பிரதேசத்திலும் காங்கிரஸ் ஆட்சி கவிழ்ந்து ஆட்சி மாற்றம் நிகழும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

மத்தியப் பிரதேசத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மிக முக்கியத் தலைவர்களுள் ஒருவருமான ஜோதிராதித்ய சிந்தியா செவ்வாய்கிழமை காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகினார். இவருடன் 22 ஆதரவு எம்எல்ஏ-க்களும் ராஜிநாமா செய்துள்ளனர். இதைத் தொடர்ந்து ஜோதிராதித்ய சிந்தியா நேற்று (புதன்கிழமை) பாஜகவில் இணைந்தார்.

சிந்தியாவின் பின்னணி:

இவருடைய குடும்பமே அரசியல் பாரம்பரியம் கொண்டுள்ளது. ஜோதிராதித்ய சிந்தியாவின் பாட்டி விஜயராஜே சிந்தியா ஹிந்து மகாசபையின் மிக முக்கியத் தலைவர். அதன்பிறகு ஜன சங்கத்தில் இருந்த அவர் பாஜகவை நிறுவியவர்களுள் ஒருவராக செயல்பட்டார். பாஜகவைச் சேர்ந்த ராஜஸ்தான் முன்னாள் முதல்வர் வசுந்தரா ராஜே, ஜோதிராதித்ய சிந்தியாவின் அத்தை. மற்றொரு அத்தையான யசோதரா ராஜே சிந்தியாவும் மத்தியப் பிரதேசத்தில் பாஜக எம்எல்ஏ-வாக உள்ளார்.

இவரது தந்தை மாதவராவ் சிந்தியா ஜன சங்கத்திலேயே அரசியல் வாழ்வைத் தொடங்கினார். இதன்பிறகு, 1977-இல் சுயேச்சையாகப் போட்டியிட்டு எம்பி ஆனார். இதைத் தொடர்ந்து அவர் 1980-இல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தார். இதன்பிறகு, அவர் கடைசி வரை தோல்வியையே சந்திக்காத எம்பி என்ற பெருமைக்குரியவராக இருந்தார். இடையே 1996-இல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகிய மாதவராவ் சிந்தியா, ஆதரவாளர்களுடன் பிரிந்து சென்று எதிர்க்கட்சியில் இணையவில்லை. அவர் மீண்டும் சுயேச்சையாகப் போட்டியிட்டே வெற்றி பெற்றார். இதன்பிறகு, அவர் மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தார்.

We honour Madhavrao Scindia on his birth anniversary today. He served as a Lok Sabha MP for nine terms & served as the Railways Minister. The first Shatabdi Express was launched during his tenure. pic.twitter.com/b6FwZjptGu

இந்நிலையில், மாதவராவ் சிந்தியாவின் 75-வது பிறந்தநாளான மார்ச் 10-ஆம் தேதி அவரது மகன் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா கட்சியில் இருந்து தான் மட்டும் விலகாமல் 22 ஆதரவு எம்எல்ஏ-க்களைக் கொண்டு மத்தியப் பிரதேசத்தில் ஆட்சியைக் கவிழ்ப்பதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தித் தந்துள்ளார்.

சிந்தியாவின் சமிக்ஞை:

ஜோதிராதித்ய சிந்தியா காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தபோதிலும், அவர் காங்கிரஸில் இருந்து வெளியேறுவதற்கான சமிக்ஞையாக சில சம்பவங்கள் வெளிப்பட்டன.

இந்தச் சூழலில் ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்தை அளிக்கும் சட்டப்பிரிவு 370-ஐ மத்திய அரசு நீக்கியது. மத்திய அரசின் இந்த முடிவை காங்கிரஸ் கட்சி கடுமையாக விமரிசித்து வந்த நிலையில், ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தன்னுடைய சுட்டுரைப் பதிவில் ஒரு கருத்தைப் பதிவிட்டார். அதில், மத்திய அரசின் இந்த முடிவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாகவும், இது நாட்டு நலன் சார்ந்ததாகவும் குறிப்பிட்டார். இதை அரசியலமைப்பு சட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி செய்திருந்தால் இன்னும் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்றும் அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார். அப்போது மோடி அரசுக்கு ஆதரவான இவருடைய கருத்து விமரிசனத்துக்குள்ளானது.

I support the move on #JammuAndKashmir & #Ladakh and its full integration into union of India.



Would have been better if constitutional process had been followed. No questions could have been raised then. Nevertheless, this is in our country’s interest and I support this.