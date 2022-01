அறிவியல் ஆயிரம்: நரம்பியல் பிதாமகன் தாமஸ் வில்லிஸ்

தாமஸ் வில்லிஸ் (Thomas Willis) என்பவர் ஓர் ஆங்கில மருத்துவர். அவர் 17 ஆம் நூற்றாண்டில் தலைசிறந்த ஒரு நரம்பியல் நிபுணர். உடற்கூறியல், நரம்பியல் மற்றும் மனநல மருத்துவத்தின் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய பங்களிப்பைச் செய்தவர். தாமஸ் வில்லிஸ் 'நரம்பியல் அறிவியலின் தந்தை' என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். அவர் ராயல் சொசைட்டியின் நிறுவன உறுப்பினராக இருந்தார். அவரது மிகவும் பிரபலமான படைப்பு என்பது 'மூளையின் உடற்கூறியல், நரம்புகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடு' ஆகும். இந்தப் புத்தகம் நரம்பு மண்டலத்தின் துல்லியமான, விரிவான, விளக்கத்தை அனைவருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் வெளிப்படுத்தியது.

பிறப்பு: ஜனவரி 27, 1621; இறப்பு: நவம்பர் 11, 1675

இளமைக் காலம்

இங்கிலாந்து நாட்டில் வில்ட்ஷையரில் உள்ள கிரேட் பெட்வினில் 1621 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 27 ஆம் தேதி தாமஸ் வில்லிஸ் அவரது பெற்றோரின் பண்ணையில் பிறந்தார். அவரது பெற்றோர்களான தாமஸ் மற்றும் ரேச்சல் இருவரும் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். தமபதியரின் மூத்த குழந்தை தாமஸ் வில்லிஸ். அவர்களுக்கு வேறு இரண்டு மகன்களும் இருந்தனர். அவருக்கு பத்து வயதாக இருந்தபோது அவரது தாயார் இறந்துவிட்டார். பின்னர் அவரது தந்தை உள்ளூரில் உள்ள ஒரு விதவையை மணம் செய்துகொண்டார்.

கல்வி

தாமஸ் வில்லிஸ் ஆரம்பத்தில் எட்வர்ட் சில்வெஸ்டர் பள்ளியில் பயின்றார். 1638ம் ஆண்டு, மார்ச் 3ம் நாள், அவர் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் கிறிஸ்ட் சர்ச் கல்லூரியில் பட்டம் படிக்க சேர்ந்தார். அங்கே அவர் எட்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பயின்றார். பின்னர் அங்கே அவர் 1639ம் ஆண்டு இளங்கலைப் பட்டமும், 1642 இல் முதுகலைப் பட்டமும், 1646 இல் மருத்துவ இளங்கலைப் பட்டமும் பெற்றார்.

பணி

1640களில் இங்கிலாந்தின் முதலாம் சார்லஸின் அரச மருத்துவர்களில் ஒருவராக வில்லிஸ் பணியாற்றினார். தாமஸ் வில்லிஸ் 1644 முதல் 1646 வரையிலான ஆண்டுகளில் அவர் ஆங்கில உள்நாட்டுப் போரில், பல்கலைக்கழக உறுப்பினர்களைக் கொண்ட துணை அரச படையணியில் சேர்ந்தும் பணியாற்றினார்.

1643 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தின் அரசர் முதலாம் சார்லஸுக்கு குடும்பத்தின் தீராத விசுவாசத்தின் காரணமாக தந்தை மற்றும் மகன் இருவரும் உள்நாட்டுப் போரின்போது அவருடன் இருந்து பணி செய்தனர். அவரது தந்தை மற்றும் மாற்றாந்தாய் இருவரும் அங்குள்ள முகாமில் காய்ச்சலால் 1643ல் இறந்தனர். இளம் தாமஸின் சேவையை மன்னர் அங்கீகரித்தார். அவருக்கு 1646ல் மருத்துவப் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. ஒருமுறை பி. மெட் தகுதியும் பெற்றார்.

மருத்துவப் பணியும் சமூகத் தொடர்பும்

தாமஸ் வில்லிஸ் அவரது பட்டத்துடன், மருத்துவப் பயிற்சியைத் தொடங்கினார். 1646 ஆம் ஆண்டில், அபிங்டனில் உள்ள சந்தையில் தவறாமல் கலந்துகொள்வதன் மூலம் தாமஸ் வில்லிஸ் ஒரு சுறுசுறுப்பான மருத்துவராக வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார். ஆரம்பத்தில் ஆக்ஸ்போர்டைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் மருத்துவ ஆலோசனைகளை வழங்குபவராக சேவையும் செய்தார். தாமஸ் வில்லிஸ் மற்ற விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மருத்துவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தார். அவர்கள் கையாளும் நோயாளிகளின் பிரச்னைகளையும் விவாதித்தார். கட்டிடக் கலைஞரும் கலைஞருமான சர் கிறிஸ்டோபர் ரென், மருத்துவர், உடற்கூறியல் நிபுணர் மற்றும் உடலியல் நிபுணர் ரிச்சர்ட் லோயர், இயற்பியலாளர்கள் ஐசக் நியூட்டன், ராபர்ட் பாயில் மற்றும் ராபர்ட் ஹூக் மற்றும் மருத்துவர் மற்றும் தத்துவஞானி ஜான் லாக் ஆகியோருடன் இவரது திறமையால் அவர்களை ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் தொடர்பில் இருந்தனர்.

திருமணம்

தாமஸ் வில்லிஸ் 1657 ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 7ம் நாள், ஆக்ஸ்போர்டின் துணை அதிபரின் மகள் மேரி ஃபெல்லை மணம் முடித்தார். அவர்களுக்கு ஒன்பது குழந்தைகள் பிறந்தனர். அவர்களில் நான்கு பேர் உயிர் பிழைத்தனர். மைத்துனர் ஜான் ஃபெல் பின்னர்அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதினார். தாமஸ் வில்லிஸ் 1656-68 காலகட்டத்தில் ராபர்ட் ஹூக்கை அவரது உதவியாளராகப் பயன்படுத்தினார். ஏனெனில் சாமுவேல் ஃபெல், ஃப்ரெஷ்வாட்டரில் உள்ள ஹூக்கின் தந்தையை ஐல் ஆஃப் வைட்டில் அறிந்திருப்பதால், இது மற்றொரு ஃபெல் குடும்பத் தொடர்பாகவும் இருக்கலாம்.

முந்தைய ஆய்வுகள்

தாமஸ் வில்லிஸுக்கு முன், நரம்பு மண்டலத்தின் உடற்கூறியல் மற்றும் அமைப்பு பற்றிய ஆய்வு, நியூரோஅனாடமி என்ற கருத்து மிகவும் தெளிவற்றதாக இருந்தது மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள விவரங்கள் மிகவும் குறைவாகவே அறியப்பட்டன. அவை பெரும்பாலும், தாமஸ் வில்லிஸுக்கு முன் வாழ்ந்த பெரெங்காரியோ, டா வின்சி மற்றும் வெசாலியஸ் (Berengario, Da Vinci and Vesalius; )ஆகியோரின் அறிவை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இந்த மூன்று விஞ்ஞானிகளும் பண்டைய கிரேக்க மருத்துவர் கேலன் மீது பெரிதும் மரியாதையும் மதிப்பும் கொண்டவர்கள்.

மூளையின் முதன்மை நோக்கம் ஆவிகளை சுத்தப்படுத்துவதாகும் என்று கேலன் நம்பினார், அந்த நேரத்தில், பல மனித நோய்களுக்கு ஆவிகளே காரணம் என குற்றம் சாட்டினார். அவர் நம்பிய ஆவிகள் அவருக்கு மாயத்தோற்றம் போல் தெரிந்தன. மேலும், அவை தாங்களாகவே முடிவெடுக்கும் திறன் கொண்டவை என்றும் நம்பினார். குறிப்பாக மனநோய் /பைத்தியம் மற்றும் மனச்சோர்வு போன்ற பல மனநல கோளாறுகளுக்கு ஆவிகளே காரணமாகத் தெரிந்தனர். அந்த நேரத்தில், இந்த விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்த மூளை பற்றிய ஆய்வுகள் என்பவை மிகக் குறைவானவையாகவே இருந்தன. மேலும், குறைவான தரம் வாய்ந்ததாகவும் இருந்தது. உறுப்பைப் பாதுகாப்பதற்கான பயனுள்ள வழிமுறைகள் இல்லை.

தொழில் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகள்

தாமஸ் வில்லிஸ் தனக்கு முன் வந்தவர்களை மதித்தார். இருப்பினும் அவர் அவர்களின் வேலையிலுள்ள தவறான தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். அவர் உடற்கூறியல் மற்றும் அவரது சொந்த கருதுகோள்களை உருவாக்கத் தொடங்கினார். இது பரிசோதனை மற்றும் மருத்துவ அவதானிப்புகளை உள்ளடக்கியது. "சிரிகுயா இன்ஃபுசோரியா" (நரம்பு ஊசி) எனப்படும் ஒரு பாதுகாப்பு முறை சர் கிறிஸ்டோபர் ரென் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் பயனுள்ளதாகவும் இருந்தது. அதன் பிறகு 'மூளை மற்றும் சிறுமூளையின் ஒவ்வொரு ரகசிய இடத்திலும் ஒரே நிறத்தை நிரப்புவதன் மூலம் அவை இருக்குமிடங்கள தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்பட்டன'. இந்த முறை அவரது முன்னோர்கள் பகுப்பாய்வு செய்யப் பயன்படுத்திய சிதைந்த வடிவத்திற்கு மாறாக வில்லிஸ் மூளையை அதன் இயல்பான வடிவத்தில் ஆய்வு செய்ய அனுமதித்தது,

தாமஸ் வில்லிஸின் திறமையும் சாதனையும்

தாமஸ் வில்லிசுக்கு டிசம்பர் 14, 1650 ஒரு சாதகமான ஆண்டாக நிரூபிக்கப்பட்டது. மாநிலத்தின் 22 வயது கைதியான அன்னே கிரீன் சிசுக்கொலைக்காக தண்டனை பெற்று ஆக்ஸ்போர்டின் கால்நடை முற்றத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டார். பிறகு, அவரது உடல் ஆக்ஸ்போர்டுக்கு அறிவியல் ஆய்வுக்காக தானமாக வழங்கப்பட்டது. சடலம் வில்லிஸின் சக ஊழியர் வில்லியம் பெட்டியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இருப்பினும், சவப்பெட்டி திறக்கப்பட்டதும், அன்னே கிரீன் வாயை மூட ஆரம்பித்தாள். வில்லிஸ் மற்றும் வில்லியம் பெட்டி இருவரும், அவளை உயிர்ப்பிக்கும் முயற்சியில் இணைந்து பணியாற்றினார்கள். இருவரும் அந்த பெண்மணிக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் ஈடுபட்டிருந்தனர் இந்த நிகழ்வு அந்த நேரத்தில் பரவலாகப் பேசப்பட்டது. மேலும், வில்லிஸின் தொழில் மற்றும் நற்பெயரைக் கட்டியெழுப்ப உதவியது. சில நுட்பங்களை முயற்சித்து வெற்றியடைந்தனர். இது ஒரு மருத்துவராக வில்லிஸின் வாழ்க்கையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

அவரது ஆக்ஸ்போர்டு பயிற்சி செழித்தது மற்றும் 1657 இல் அவர் கணிசமான சொத்தான பீம் ஹாலுக்கு குடிபெயர்ந்தார். மேலும், அவர் கூட்டாளர்களை ஏற்றுக்கொண்டு தனது நடைமுறையை விரிவுபடுத்தினார். 1660 வாக்கில் அவர் ஆக்ஸ்போர்டில் அவரது மருத்துவத் தொழில் மூலமாக மிகப்பெரிய வருமானத்தை ஈட்டினார். 1660 ஆம் ஆண்டில், அவரது வலுவான ஆதரவாளரான கில்பர்ட் ஷெல்டனின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, ஆக்ஸ்போர்டில் இயற்கைத் தத்துவத்தின் செட்லியன் பேராசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார். ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் உருவான நேரத்தில், அவர் 1660 முன்னுரிமை வேட்பாளர்களின் பட்டியலில் இருந்தார்.

வில்லிஸ் பின்னர் லண்டனில் உள்ள வெஸ்ட்மின்ஸ்டரில் மருத்துவராகப் பணியாற்றினார். இது அவர் 1666 இல் கில்பர்ட் ஷெல்டனுக்கு சிகிச்சை அளித்த பிறகு வந்தது. அவர் ஒரு வெற்றிகரமான மருத்துவப் பயிற்சியைக் கொண்டிருந்தார். அதில் அவர் உடற்கூறியல் மற்றும் அறியப்பட்ட வைத்தியம் பற்றிய தனது புரிதலைப் பயன்படுத்தினார். இரண்டையும் ஒருங்கிணைக்க முயன்றார். அவர் ஐட்ரோகெமிக்கல் மற்றும் மெக்கானிக்கல் பார்வைகள் இரண்டையும் கலந்தார்.

நோகா அரிகாவின் கூற்றுப்படி, வில்லிஸ் உடற்கூறியல் நுட்பத்தை சரளமாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் புதுமை மற்றும் பாரம்பரியம், கேலினிசம் மற்றும் கேஸெண்டிஸ்ட் அணுவாதம், ஐட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி மற்றும் மெக்கானிசம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே காணக்கூடிய விளக்கக் கருவியின் சரளமாகப் பயன்படுத்தினார்.

மறுமணம்

தாமஸ் வில்லிஸ் 1667ம் ஆண்டு கேன்டர்பரியின் பேராயர் ஷெல்டனின் வேண்டுகோளின் பேரில் லண்டனுக்குச் சென்றார். மேலும், செயின்ட் மார்ட்டின் லேனில் ஒரு பெரிய நடைமுறை பயிற்சியை நிறுவினார். தாமஸ் வில்லிஸ் மனைவி 1670 இல் லண்டனில் இறந்தார். அதன் பின்னர் வில்லிஸ் எலிசபெத் காலே என்ற விதவையை மணந்தார்.

புத்தக வெளியீடு

தாமஸ் வில்லிஸ் மருத்துவம் தொடர்பாக ஆறு புத்தகங்களை வெளியிட்டார். அவற்றில் ஒன்று அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு மட்டுமே வெளியிடப்பட்டது. அது அவரது மிகவும் பிரபலமான படைப்பாகும். 1664 மூளையின் உடற்கூறியல், நரம்புகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடு பற்றியது. தாமஸ் வில்லிஸ்தான் முதன்முதலில் "நரம்பியல்" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தினார். இந்த புத்தகத்தில், தனக்கு உதவியதற்காக ரிச்சர்ட் லோயர் இருவருக்கும் மற்றும் நுணுக்கமான விளக்கப்படங்களை வழங்கிய கிறிஸ்டோபர் ரென் ஆகிய இருவருக்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்தார். புத்தகத்தின் 150 ஃபோலியோ பக்கங்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு மூளையைப் பற்றியது; மீதமுள்ளவை மண்டை, முதுகெலும்பு மற்றும் தன்னியக்க நரம்புகளைப் பற்றித் தெளிவாகவே விவரிக்கின்றன.

தாமஸ் வில்லிஸின் பெயரால் உறுப்பின் பெயர்

மனித மூளையின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும் தமனி வட்டம் அவர் கண்டுபிடித்ததால், அவரின் பெயரிலேயே இப்போது வில்லிஸின் வட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவர் அதைக் கண்டுபிடித்து விவரித்த முதல் நபர் அல்ல என்றாலும், அவர்தான் அதை மிகவும் விரிவாக விவாதித்தார்.ஒவ்வொரு பகுதியையும் வாஸ்குலர் வடிவத்தையும் ஆழமாக விவரித்தார். மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தின் பல பகுதிகளுக்கு பெயரிடுவதற்கும் அவர் பொறுப்பேற்றார். நரம்பியல் தவிர அவர் உருவாக்கிய சில சொற்கள் ஆப்டிக் தாலமஸ், வேகஸ் நரம்பு, கார்பஸ் ஸ்ட்ரைட்டம், முன்புற கமிஷூர் மற்றும் உள் காப்ஸ்யூல் போன்றவை ஆகும்.

1671 ஆம் ஆண்டில், மயஸ்தீனியா கிராவிஸை என்ற தசை வலிப்பு பற்றி முதலில் விவரித்தார். பிரசவ காய்ச்சலைக் கண்டறிந்து பெயரிட்ட பெருமைக்குரியவர் தாமஸ் வில்லிஸ்.

அவரது நோயாளிகளில் தத்துவஞானி அன்னே கான்வேயும் இருந்தார், அவருடன் அவர் நெருங்கிய உறவு கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவரிடம் ஆலோசனை பெற்றாலும், வில்லிஸ் அவரது தலைவலியை போக்கத் தவறிவிட்டார்.

இதைத் தொடர்ந்து மூளையில் 1664 தொகுதி, இது கூட்டுப் பரிசோதனைப் பணியின் பதிவாகும். 1660 முதல் அவர் இறக்கும் வரை ஆக்ஸ்போர்டில் இயற்கை தத்துவத்தின் செட்லியன் பேராசிரியராக இருந்தார். மேலும் 1660 ஆம் ஆண்டில், ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் கணித நிறுவனத்தின் தலைவராக ஆனார். அவர் இறக்கும் வரை அந்தப் பதவியில் இருந்தார். ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் உருவான நேரத்தில், அவர் 1660 முன்னுரிமை வேட்பாளர்களின் பட்டியலில் இருந்தார், மேலும் 1661 இல் உறுப்பினரானார். ஹென்றி ஸ்டப்பே சொசைட்டியின் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய எதிர்ப்பாளராக ஆனார்

பிற படைப்புகள்

ஹிஸ்டீரியாவைப் பற்றிய புத்தகம் (1670).

மனித உடலின் மருந்துகளைப் பற்றிய புத்தகம் (1674-5).

பிளேக் நோயிலிருந்து நன்றாக இருப்பவற்றைப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு எளிய மற்றும் எளிதான முறை 1666 இல் எழுதப்பட்ட புத்தகம், ஆனால் இது 1691 இல் வெளியிடப்பட்டது.

வில்லிஸ் முதலில் மண்டை நரம்புகளை எண்ணினார். அவை இன்றும் அந்த வரிசையில் எண்ணப்படுகின்றன.

1667 இல் வில்லிஸ், மூளையின் நோயியல் மற்றும் நரம்பியல் இயற்பியல் பற்றிய ஒரு முக்கியமான படைப்பான மாதிரியை வெளியிட்டார். மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலம் குறித்து மேலும் இரண்டு விரிவான புத்தகங்களை அவர் வெளியிட்டார்.

மூளை மற்றும் நரம்புகளின் நோயியல் குறித்து (On the pathology of the brain and nerves)-1667 மற்றும் முரட்டு ஆன்மாவில் முக்கியமான மற்றும் உணர்வு மனிதன்-1672ல் (On the soul of brutes which is that of the vital and sensitive of man)

அதில் அவர் கால்-கை வலிப்பு மற்றும் பிற வலிப்பு நோய்களுக்கான காரணம் பற்றிய புதிய கோட்பாட்டை உருவாக்கினார். மேலும், மனநல மருத்துவத்தின் வளர்ச்சிக்குப் பங்களித்தார். 1672 ஆம் ஆண்டில், மருத்துவ உளவியலில் ஆரம்பகால ஆங்கிலப் படைப்பான டூல் ஆஃப் ப்ரூட்ஸ் பற்றிய இரண்டு சொற்பொழிவுகளை வெளியிட்டார். இது மனிதனின் உயிர் மற்றும் உணர்திறன் பற்றியது. இன்றைய நரம்பியல் மனநல மருத்துவம் மற்றும் மனதின் தத்துவத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மனம்-மூளை மேற்பார்வையின் ஆரம்ப முன்னோடியாகக் காணலாம். துரதிர்ஷ்டவசமாக, அவரது ஞானம் நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சையை மேம்படுத்தவில்லை; சில சமயங்களில், நோயாளியின் தலையில் குச்சிகளால் அடிப்பதை அவர் பரிந்துரைத்தார்

இறப்பு

வில்லிஸ் அவரது காலத்தில் பல சிறந்த மருத்துவ மற்றும் விஞ்ஞான மனதைக் கண்டார். வில்லிஸ் மற்றும் இந்த குறிப்பிடத்தக்க நபர்கள் 1663 இல் புகழ்பெற்ற ராயல் சொசைட்டியை உருவாக்குவதற்கு பொறுப்பானவர்கள். அவர் நரம்பியல் துறையில் மட்டுமல்ல, நாளமில்லாச் சுரப்பி, இருதயவியல் மற்றும் காஸ்ட்ரோஎன்டாலஜி போன்ற பிற மருத்துவப் பிரிவுகளிலும் முக்கிய பங்களிப்பு செய்தார். அதனால் அவர் மிகவும் போற்றப்பட்டார். ஜான் லாக்கால் அவரது துறையில் அவர் செய்த பங்களிப்புகளின் காரணமாக அவர் தத்துவத்தில் அவரது பாராட்டப்பட்ட துண்டுகளில் ஒன்றில் ஒப்புக்கொண்டார். லாக் வில்லிஸின் விசுவாசமான பின்பற்றுபவர்களில் ஒருவராக இருந்தார், மேலும் வில்லிஸ் நடத்தும் விரிவுரைகளில் அடிக்கடி கலந்து கொள்வார்.

தாமஸ் வில்லிஸ், 54 வயதில் டிசம்பர் 11, 1675 இல் லண்டனில் ப்ளூரிசி என்னும் நோயால் இறந்தார், அவரது உடல் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அபேயில் (Westminster Abbey)அடக்கம் செய்யப்பட்டது. இன்று வரை அவரது எலும்புகள் அங்கு பத்திரமாகவே இருக்கின்றன. அவரது கண்டுபிடிப்புகள் நரம்பியல் மற்றும் மருத்துவத் துறையின் அடித்தளத்தை உருவாக்கியது.

