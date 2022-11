அறிவியல் ஆயிரம்: இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்த ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ்!

இந்திய நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்த விஞ்ஞானி சர் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ். 19-20-ம் நூற்றாண்டின் சிறந்த விஞ்ஞானி. அவர் 1858-ம் ஆண்டு, நவம்பர் 30-ம் நாள் பிறந்தார். ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் ஓர் உயிரியலாளர், இயற்பியலாளர், தாவரவியலாளர் மற்றும் அறிவியல் புனைக்கதைகளின் துவக்க கால எழுத்தாளர். அவர் ரேடியோ நுண்ணலை ஒளியியல்(Microwave Optics) ஆய்வுக்கு முன்னோடியாக இருந்தார். மார்க்கோனியின் எதிர்மறை செயல்பாட்டால் அவரது இந்த கண்டுபிடிப்பு 100 ஆண்டுகள் வரை வெளியே தெரியவில்லை. போஸ் வானொலி அறிவியலின் முன்னோடிகளில் ஒருவர் என இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் (IEEE) அதிகாரப்பூர்வமாக நூறு வருடங்கள் கழித்து அறிவித்தது. ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் தாவரவியலில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைச் செய்தார். இந்திய துணைக் கண்டத்தில் சோதனை அறிவியலின் விரிவாக்க சக்தியாக இருந்தார்.

'வானொலி அறிவியலின் தந்தை' என்று பெயரிடப்பட்ட போஸ், பெங்காலி அறிவியல் புனைக்கதையின் தந்தையாகக் கருதப்படுகிறார். தாவரங்களின் வளர்ச்சியை அளக்கும் கருவியான கிரெஸ்கோகிராப்பை (Crescograph) கண்டுபிடித்தார். சந்திரனில் உள்ள ஒரு பள்ளம் ஒன்றுக்கு அவரது நினைவாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது. போஸ் அவர் பேரில் போஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டை நிறுவினார். இது இந்தியாவின் முதன்மையான ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அதன் பழமையானதாகும். 1917-இல் நிறுவப்பட்ட இந்நிறுவனம் ஆசியாவின் முதல் துறைசார் ஆராய்ச்சி மையமாகும். போஸ் இன்ஸ்டிடியூட் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து இறக்கும் வரை சர் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் அதன் இயக்குநராகப் பணியாற்றினார். ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் கடின உழைப்புக்கும், அமைதிக்கும், மக்களின் சமூக சேவைக்கும் பெயர் போனவர். அதனால்தான் தனது கண்டுபிடிப்புகளை காப்புரிமை செய்ய மறுத்தார்.

கல்வி- ஆய்வு-கண்டுபிடிப்பு

போஸ், கொல்கத்தாவில் உள்ள செயின்ட் சேவியர் கல்லூரியில் (தற்போது கொல்கத்தா) பட்டம் பெற்றார். அவர், மேலும் மருத்துவம் படிக்க லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார். ஆனால் உடல்நலக் குறைபாடு காரணமாக அதைக் கைவிட வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது. அதற்குப் பதிலாக, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் நோபல் பரிசு பெற்ற லார்ட் ரேலியுடன் இணைந்து ஆராய்ச்சி செய்தார். போஸ் கொல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தின் பிரசிடென்சி கல்லூரியில் இயற்பியல் பேராசிரியராக சேர இந்தியா திரும்பினார். அங்கு, இனப் பாகுபாடு மற்றும் நிதி மற்றும் கருவிகள் பற்றாக்குறை இருந்தபோதிலும், போஸ் தனது அறிவியல் ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டார். மைக்ரோவேவ் ஸ்பெக்ட்ரமில்(Microwave Spectrum) ரேடியோ அலைகள் பற்றிய தனது ஆராய்ச்சியில் ஈடுபாட்டார். அதில் பல முன்னேற்றம் கண்டார். மேலும், ரேடியோ அலைகளைக் கண்டறிய குறைக்கடத்தி இணைப்புகளை/சந்திப்புகளை (Semiconductor junctions) முதலில் பயன்படுத்தினார்.

போஸின் தாவரவியல் கருவிகள் கண்டுபிடிப்பு

ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் தாவர உடலியலில் முன்னோடி கண்டுபிடிப்புகளை செய்தார். அவர் தனது சொந்த கண்டுபிடிப்பான கிரெஸ்கோகிராப்பைப் பயன்படுத்தி, பல்வேறு தூண்டுதல்களுக்கு தாவரத்தின் பதிலை எதிர்வினையை அளவிடவும், விலங்கு மற்றும் தாவர திசுக்களுக்கு இடையேயான இணையான தன்மையையும் நிரூபித்தார். இது தாவர திசுக்களின் இயக்கத்தை அவற்றின் உண்மையான அளவை விட சுமார் 10,000 மடங்கு பெரிதாக்கும் திறன் கொண்டது, அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் தாவரங்களுக்கும் பிற உயிரினங்களுக்கும் இடையே பல ஒற்றுமைகள் இருப்பதைக் கண்டறிந்தது. தனது நண்பர்களின் விருப்பத்திற்கிணங்க போஸ் தனது கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்றிற்கு காப்புரிமைக்கு விண்ணப்பித்தார், ஆனால் அவர் பொதுவாக காப்புரிமை முறையை விமர்சித்தார். அவரது ஆராய்ச்சியை எளிதாக்க, அவர் மிகவும் சிறிய இயக்கங்களை பதிவு செய்யும் திறன் கொண்ட தானியங்கி ரெக்கார்டர்களை உருவாக்கினார். இந்த கருவிகள் காயப்பட்ட தாவரங்களை நடுங்க வைப்பது போன்ற சில முக்கியமான முடிவுகளை உருவாக்கியது, இதை போஸ் தாவரங்களில் உணரும் சக்தியாக இருப்பதை விளக்கினார். அவரது புத்தகங்கள் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பொருட்களின் எதிர்வினைகள்( Response in the Living and Non-Living (1902)) மற்றும் தாவரங்களின் நரம்பியல் செயல்பாடு (The Nervous Mechanism of Plants (1926).) ஆகியவை மிக முக்கியமானவை. அவர் தனது வாழ்க்கையின் கடைசி காலத்தை ஜார்கண்ட் மாநிலத்திலுள்ள கிரிதி என்ற ஊரில் கழித்தார். இங்கு அவர் ஜாண்டா மைதானத்திற்கு அருகில் உள்ள வீட்டில் வசித்து வந்தார். இந்தக் கட்டிடத்திற்கு ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் ஸ்மிருதி விக்யான் பவன் என்று பெயரிடப்பட்டது. இந்த கட்டிடம், 1997ம் ஆண்டு, பிப்ரவரி 28ம் நாள், அன்றைய பிகார் கவர்னர் ஏ.ஆர்.கித்வாயால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. 2004ம் ஆண்டு பிபிசியால் நடத்தப்பட்ட வாக்கெடுப்பில் "எல்லா காலத்திலும் சிறந்த பெங்காலி" என்று அழைக்கப்பட்ட போஸ் ஏழாவது இடத்தைப் பிடித்தார்.

பிறப்பு

ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ், இன்றைய பங்களாதேஷின், வங்காள முன்சிகஞ்ச் (பிக்ரம்பூர்) என்ற ஊரில், வங்காள காயஸ்தா குடும்பத்தில் 30 நவம்பர் 1858ம் ஆண்டு, நவம்பர் 30ம் நாள் பிறந்தார். இவரின் தந்தை பெயர்: பகவான் சந்திர போஸ். அன்னையின் பெயர்: பாமா சுந்தரி போஸ். அவரது தந்தை பிரம்ம சமாஜத்தின் முன்னணி உறுப்பினராக இருந்தார். ஃபரித்பூர் மற்றும் பர்தமான் உட்பட பல இடங்களில் துணை மாஜிஸ்திரேட் மற்றும் உதவி ஆணையர் என்ற பட்டத்துடன் சிவில் ஊழியராக பணியாற்றினார். ஏழைகளுக்கு தொடர்ந்து உதவுகிற காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தார்; மக்களுக்கு உதவ தன் சொத்துக்களை பெருமளவில் செலவிட்டார். எளியவர்கள் உயர வேண்டும் என்பது மட்டுமே அவர் மனதில் இருந்தது. ஆங்கிலப் பள்ளிக்கூடங்களில் தன் மகனை படிக்க அனுப்பாமல் தாய்மொழியான வங்கமொழியில் எளியவர்களின் பிள்ளைகளோடு போஸை படிக்க வைத்தார். இயற்பியலில் போஸ் பட்டம் பெற்றதும் அவரின் வறுமை நிலையிலும் பிள்ளையை

இங்கிலாந்துக்கு படிக்க அனுப்ப முடிவு செய்தார். கண்டிப்பாக சிவில் சர்வீஸ் வேலைக்கு தன் மகன் போகக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டார். காரணம் அது எளியவர்களிடம் இருந்து அவனை பிரித்துவிடும் என்கிற உறுதியான நம்பிக்கை அவரிடம் இருந்தது. மக்களுக்கு சேவை செய்யப் பயன்படும் மருத்துவம் படிக்க கொடுமையான வறுமைக்கு நடுவிலும் மனைவியின் நகைகளை அடமானம் வைத்து அனுப்பினார். அங்கே போய் பிணவறைகளின் நாற்றம் பொறுக்காமல் இயற்கை அறிவியல் மற்றும் அறிவியலில் பட்டம் பெற்று போஸ் திரும்பினார்.

கல்வி-இளமையில் முற்போக்கு குணம்

போஸின் தந்தை, ஜெகதீஷ் சந்திர போஸை, துவக்க கல்விக்காக பெங்காலி மொழிப் பள்ளிக்கு அனுப்பினார். ஏனெனில் மகன் ஆங்கிலத்தில் படிக்குமுன்னர், தாய்மொழி மற்றும் கலாசாரத்தில் படிக்க வேண்டும் என்பது அவரின் கருத்து. 1915ம் ஆண்டு பிக்ரம்பூர் மாநாட்டில் பேசிய போஸ், இந்த ஆரம்பக் கல்வி தன் மீது ஏற்படுத்திய தாக்கத்தைபற்றி விவரித்தார்.

அக்காலத்தில் ஆங்கிலப் பள்ளிகளுக்கு குழந்தைகளை அனுப்புவது என்பது ஒரு பிரபுத்துவ அந்தஸ்து. நான் அனுப்பப்பட்ட வடமொழிப் பள்ளியில், என் தந்தையின் முஸ்லீம் உதவியாளரின் மகன் என் வலது பக்கத்தில் அமர்ந்தான்; ஒரு மீனவனின் மகன் என் இடதுபுறம் அமர்ந்தான். அவர்கள் என் விளையாட்டுத் தோழர்கள். பறவைகள், விலங்குகள் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பற்றிய அவர்களின் கதைகளைக் கேட்டு நான் ஆர்வத்தில் மயக்கமடைந்தேன். இந்த கதைகள் என் மனதில் இயற்கையின் செயல்பாடுகளை ஆராய்வதில் மிகுந்த ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம். நான் பள்ளியில் இருந்து வீடு திரும்பியவுடன், என் அம்மா ​​என் பள்ளி தோழர்களுக்கும் பாரபட்சமின்றி அனைவரையும் வரவேற்று உணவளித்தார். அம்மா ஒரு பழமையான பழங்காலப் பெண்மணியாக இருந்தபோதிலும், இந்த 'தீண்டத்தகாதவர்களை' தனது சொந்த குழந்தைகளாகக் கருதியதன் மூலம் அவர் தன்னை ஒருபோதும் துரோகத்தின் குற்றவாளியாகக் கருதவில்லை. அவர்களுடனான எனது சிறுவயது நட்பின் காரணமாக, 'தாழ்ந்த சாதி' என்று முத்திரை குத்தப்படக்கூடிய 'உயிரினங்கள்' இருப்பதைக் கூட, என்னால் ஒருபோதும் உணர முடியவில்லை. இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லிம்கள் ஆகிய இரு சமூகங்களுக்கும் பொதுவான 'பிரச்சினை' இருப்பதை நான் ஒருபோதும் உணர்ந்ததே இல்லை".

இளமைக் கல்வி

ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் 1869ம் ஆண்டு கொல்கத்தாவில் உள்ள ஹரே பள்ளியில் சேர்ந்தார்; பின் அங்குள்ள செயின்ட் சேவியர் பள்ளியில் படித்தார். 1875 இல், கொல்கொத்தா பல்கலைக்கழகத்தின் நுழைவுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, கொல்கத்தாவின் புனித சேவியர் கல்லூரியில் சேர்ந்தார். அங்குதான் அவரது வாழ்வில் திருப்புமுனையாக ஒரு நிகழ்வு நடந்தது. அதுதான், அவர் இயற்கை அறிவியலில் தனது ஆர்வத்தை வளர்ப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டிருந்த ஜேசுட் ஃபாதர் யூஜின் லாஃபோண்டை சந்தித்தார். போஸ் 1879ம் ஆண்டு கொல்கொத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் பிஏ பட்டம் பெற்றார்.

இங்கிலாந்தில் பி.எஸ்சி. பட்டம்

போஸ் தனது தந்தையைப் பின்பற்றி இந்தியக் குடிமைப் பணியில் சேர விரும்பினார். ஆனால் தந்தைக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை; எனவே அதைத் தடை செய்தார். அவருடைய மகன் "தன்னைத் தவிர வேறு யாரையும் ஆள முடியாது" என்று கூறி ஓர் அறிஞராக மாற வேண்டும் என்று விரும்பினார்; அதனை மகனிடம் கூறினார். தந்தையின் எண்ணப்படி போஸ் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவம் படிக்க இங்கிலாந்து சென்றார். ஆனால் அங்கு அலர்ஜி மற்றும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக அவரால் படிப்பைத் தொடர முடியவில்லை; அங்கிருந்து வெளியேற வேண்டியிருந்தது. அறுவை சிகிச்சை அறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனங்களால் அவருக்கு அலர்ஜி ஏற்பட்டு இருக்கலாம். பின்னர் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் அவரது மைத்துனரும் முதல் இந்திய வீரருமான ஆனந்தமோகன் போஸின் பரிந்துரையின் மூலம், போஸ் கேம்பிரிட்ஜில் உள்ள கிறிஸ்ட் கல்லூரியில் இயற்கை அறிவியல் படிப்பதற்காக அனுமதி பெற்றார். 1884 ஆம் ஆண்டில் அவர் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் பிஏ (இயற்கை அறிவியல்) மற்றும் 1883 இல் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இணைக்கப்பட்ட லண்டன் பல்கலைக்கழக கல்லூரியில் பிஎஸ்சி பட்டம் பெற்றார்.

பிரபுல்லா ராயின் நட்பு & திருமணம்

கேம்பிரிட்ஜில், போஸின் ஆசிரியர்களில் லார்ட் ரேலி, மைக்கேல் ஃபாஸ்டர், ஜேம்ஸ் தேவர், பிரான்சிஸ் டார்வின், பிரான்சிஸ் பால்ஃபோர் மற்றும் சிட்னி வைன்ஸ் ஆகியோர் முக்கியமானவர்கள். அங்கே போஸ் கேம்பிரிட்ஜில் இருந்தபோது, ​​எடின்பர்க் பல்கலைக்கழக மாணவர் பிரபுல்லா சந்திர ராயை சந்தித்தார். பின்னர் இருவரும் நெருங்கிய நண்பர்களானார். 1887 இல், போஸ் பெண்ணியவாதியும் சமூக சேவகியுமான அபாலா போஸை மணந்தார்.

பிரசிடென்சி கல்லூரியில் பேராசிரியர் பணி

கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்ற பிறகு, ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் இந்தியா திரும்பினார். ஹென்றி ஃபாசெட் என்பவர், போஸுக்கு இந்தியாவின் வைஸ்ராய் லார்ட் ரிப்பன் பற்றிய அறிமுகத்தைத் தந்தார். அவர்தான் கொல்கத்தாவில் உள்ள பொதுக்கல்வி இயக்குனர் பதவிக்கு போஸை பரிந்துரைத்தார். அந்த நாட்களில் இம்பீரியல் கல்வி சேவையில் இத்தகைய பதவிகள் பொதுவாக ஐரோப்பியர்களுக்கு மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டன. அதன்பின்னர் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் பிரசிடென்சி கல்லூரியில், இயற்பியல் பேராசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார். அதிபர் சார்லஸ் ஹென்றி டாவ்னி மற்றும் கல்வி இயக்குனர் ஆல்ஃபிரட் உட்லி கிராஃப்ட் ஆகியோர் அவரை நியமிக்க தயக்கம் காட்டினாலும், போஸ் 1885ம் ஆண்டு ஜனவரியில் தனது பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார்.

இந்தியருக்கு குறைவான ஊதியம்- போராடிய போஸ்

அந்த நேரத்தில், ஓர் இந்தியப் பேராசிரியருக்கு, ஓர் ஐரோப்பியரின் சம்பளத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. மேலும், அவரது நியமனம் தற்காலிகமாகக் கருதப்பட்டதாலும் கூட, அவரது சம்பளம் மேலும் பாதியாகக் குறைக்கப்பட்டது. அவருடைய சம்பளம் என்பது அவரது ஐரோப்பிய சகாக்களின் சம்பளத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்காக இருந்தது. இதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் வகையில், போஸ் தனது சம்பளத்தை ஏற்காமல், பிரசிடென்சி கல்லூரியில் முதல் மூன்று ஆண்டுகள் ஊதியம் இல்லாமலேயே பணியாற்றினார்.

மாணவர்களால் நேசிக்கப்பட்ட போஸ்

ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் மிகவும் அறிவாளி; கூடுதல் திறமை வாய்ந்தவர். அதனால் அவர் தனது கற்பித்தல் பாணி மற்றும் சோதனைகளின் செயல்பாட்டிற்காக மாணவர்கள் மத்தியில் பிரபலமான பேராசிரியராகத் திகழ்ந்தார். அவர் ரோல் அழைப்பிலிருந்து பின்னர் விடுபட்டார். இந்த தற்காலிக பதவியில், ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் மூன்று வருடங்கள் பணியாற்றிய பிறகு, அவரது பேராசிரியர் பணியின் மதிப்பையும், திறமைமிகு செயல்பாட்டையும், முதன்மையான டாவ்னி மற்றும் இயக்குனர் கிராஃப்ட் போன்றோர் அங்கீகரித்தனர். அதன்பின்னரே போஸின் நியமனத்தை நிரந்தரமாக்கினர். பின்னர் அவர்கள், போஸ் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்த முழு ஊதியத்தையும் மொத்தமாக கொடுத்தனர். ஆனால் அவர் கல்லூரியில் சேர்ந்த 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 21 செப்டம்பர் 1903ம் ஆண்டு, செப்டம்பர் 21ம் நாள் அன்றுதான் அவரது பணி நியமனம் நிரந்தரமாக்கப்பட்டது என்று மற்றொரு தகவல் கூறுகிறது.

சகோதரி நிவேதிதாவின் பொருளுதவி

போஸ் தனது வெவ்வேறு ஆராய்ச்சித் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்க தனது சொந்தப் பணத்தைப் பயன்படுத்தினார், அத்துடன் சமூக ஆர்வலர் கன்னியாஸ்திரி சகோதரி நிவேதிதாவிடமிருந்து நிதிபெற்று செயல்பட்டார். மற்றும் ஆதரவைப் பெற்றார்.

மைக்ரோவேவ் ரேடியோ ஆராய்ச்சி

போஸின் 60 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் மைக்ரோவேவ் எந்திரத்தை (Bose's 60 GHz microwave apparatus)அவர் போஸ் இன்ஸ்டிடியூட், கொல்கத்தாவில் நிறுவினார். அவரது ரிசீவர் (இடது) நுண்ணலைகளைக் கண்டறிய ஹார்ன் ஆண்டெனா (horn antenna) மற்றும் கால்வனோமீட்டருக்குள் கலேனா கிரிஸ்டல் டிடெக்டரைப் ( Galena crystal detector) பயன்படுத்தியது. கிரிஸ்டல் ரேடியோ டிடெக்டர், அலை வழிகாட்டி, ஹார்ன் ஆண்டெனா மற்றும் மைக்ரோவேவ் அதிர்வெண்களில் பயன்படுத்தப்படும் பிற கருவிகளையும் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் கண்டுபிடித்தார்.

மைக்ரோவேவ் ரிசீவர் மற்றும் டிரான்ஸ்மிட்டர் கருவியின் வரைபடம், போஸின் 1897ம் ஆண்டு ஆய்வுப் பேப்பரில் இருந்தது.

வானொலியின் கண்டுபிடிப்பு

ரேடியோ அலைகளை எவ்வாறு கடத்துவது மற்றும் கண்டறிவது என்பது குறித்த பிரிட்டிஷ் இயற்பியலாளர் ஆலிவர் லாட்ஜின் விளக்கங்களை 1894ம் ஆண்டில், அவர் வெளியிட்டதைத் தொடர்ந்து போஸ் வானொலியில் ஆர்வம் காட்டினார். அவர் நவம்பர் 1894ம் ஆண்டே புதிய துறையில் தனது சொந்த ஆராய்ச்சியைத் தொடங்கினார், பிரசிடென்சி கல்லூரியில் சிறிய 20 அடி சதுர அறையில் தனது கருவிகளை அமைத்தார். ரேடியோ அலைகளின் ஒளி போன்ற பண்புகளை ஆய்வு செய்ய விரும்பிய அவர், நீண்ட ரேடியோ அலைகளைப் பயன்படுத்தி ஆய்வு செய்ய கடினமாக இருந்தது, அலைகளை மில்லிமீட்டர் அளவிற்கு (சுமார் 5 மிமீ அலைநீளம் கொண்ட மைக்ரோவேவ் வரம்பில்) அவரால் குறைக்க முடிந்தது.

ஆய்வை உதாசீனம் செய்த போஸின் துறை நண்பர்கள்

போஸின் ஆராய்ச்சிக் கல்லூரியில் உள்ள அவரது துறையால் ஆரம்பத்தில் பாராட்டப்படவில்லை. போஸ் வாரந்தோறும் 26 மணி நேரம் விரிவுரைகளை வழங்கிய போதிலும், அவர் கற்பிப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும், ஒரு ஆசிரியராக தனது கடமைகளை புறக்கணிப்பதாகவும் அவர்கள் கருதினர். பின்னர், பரந்த ஆய்வியல் சமூகத்தில் ஆர்வம் ஏற்பட்டபோது, ​​வங்காளத்தின் லெப்டினன்ட்-கவர்னர் போஸுக்கு உதவ ஓர் ஆராய்ச்சி பதவியை முன்மொழிந்தார். ஆனால், ஒரு பல்கலைக்கழக கூட்டத்தில் போஸ் அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாட்டை எதிர்த்து வாக்களித்ததால் இந்த திட்டம் திரும்பப் பெறப்பட்டது. லெப்டினன்ட்-கவர்னர் ரூ.2500 வருடாந்திர மானியம் வழங்க வேண்டும் என்று விடாப்பிடியாக இருந்தார் போஸ். இருந்த போதிலும் போஸ் தனது கற்பித்தல் பணியின் காரணமாக ஆராய்ச்சிக்கு நேரம் கிடைப்பது கடினமாக இருந்தது.

மேற்கத்திய பத்திரிகையில் ஆய்வறிக்கை- முதல் இந்தியர் போஸ்

போஸ் தனது முதல் அறிவியல் ஆய்வறிக்கையான , "இரட்டை-ஒளிவிலகல் படிகங்கள் மூலம் மின்சாரக் கதிர்களின் துருவ முனைப்பு(On polarisation of electric rays by double-refracting crystals)",என்பதை 1895ம் ஆண்டு மே மாதம் வங்கத்தின் ஆசிய சங்கம் (Asiatic Society of Bengal) என்ற அறிவியல் அமைப்பில் சமர்ப்பித்தார். அவர் தனது இரண்டாவது ஆய்வறிக்கையான "புதிய எலக்ட்ரோ-போலரிஸ்கோப் (On a new electro-polariscope)" என்பதை 1895ம் ஆண்டு அக்டோபரில் ராயல் சொசைட்டிக்கு சமர்ப்பித்தார். அந்த அறிவியல் ஆய்வறிக்கை, 1895ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் லண்டனில் உள்ள தி எலக்ட்ரீசியன் என்ற பத்திரிக்கையில் வெளியிடப்பட்டது. மேற்கத்திய அறிவியல் இதழ்களில் இந்தியர் ஒருவரால் வெளியிடப்பட்ட முதல் கட்டுரை இதுதான். ரேடியோ அலை ரிசீவர்களைக் குறிக்கும் வகையில் லாட்ஜ் (Lodge) என்பவரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு "கோஹரருக்கான" போஸின் திட்டங்களை (Bose's plans for a coherer) அந்த ஆய்வுத்தாள் விவரித்தது. இது அனைத்தும் "சரியானது"தான். ஆனால் போஸ் இதற்காக ஒருபோதும் காப்புரிமை பெறவில்லை. த எலெக்ட்ரீசியன் மற்றும் தி இங்கிலீஷ்மேன் ஆகியோரால் இந்த கட்டுரைக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. இது ஜனவரி 1896 இல் (இந்த புதிய வகை சுவர் மற்றும் மூடுபனி ஊடுருவும் "கண்ணுக்கு தெரியாத ஒளியை(wall and fog penetrating "invisible light)" கலங்கரை விளக்கங்களில் எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை அப்பத்திரிக்கை எழுதியது. பேராசிரியர் போஸ் தனது ‘கோஹரரை’ முழுமையாக்குவதிலும் காப்புரிமை பெறுவதிலும் வெற்றி பெற்றால், நமது பிரசிடென்சி காலேஜ் ஆய்வகத்தில் ஒரு வங்காள விஞ்ஞானி ஒருவரே வேலை செய்வதால் கடலோர விளக்குகளின் முழு அமைப்பையும் உலகெங்கும் புரட்சிகரமாக மாற்றியதை நாம் காணலாம்.

போஸின் அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு

ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ், 1895ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம், கொல்கத்தாவின் டவுன் ஹாலில் நடந்த ஒரு பொதுக் கூட்டத்தில், தான் கண்டுபிடித்த நுண்ணலையை நேரடி சோதனையாக செய்து காண்பித்தார். எப்படி மில்லிமீட்டர் நீள அலைநீள நுண்ணலைகள் (millimetre range wavelength microwaves) மனித உடலில் (அப்போது அங்கிருந்த லெப்டினன்ட் கவர்னர் சர் வில்லியம் மெக்கன்சியின் உடல் ) மற்றும் 23 மீட்டர் தூரத்திற்கு இரண்டு இடைப்பட்ட சுவர்கள் வழியாக எவ்வாறு அனாயாசமாக பயணிக்க முடியும்/இயக்க முடியும் என்பதையும் ; மேலும் அவை ஒரு மூடிய அறையில் மணியை அடிப்பதற்கும், துப்பாக்கிப் பொடியை பற்றவைப்பதற்குமான கருவியையும் அமைத்திருந்தார் என்பதையும் செய்து காட்டினார்.

அயல்நாட்டில் மரியாதை

ஐரோப்பாவில் உள்ள மற்ற விஞ்ஞானிகளை சந்திக்க விரும்பிய போஸுக்கு, பின்னர் 1896ம் ஆண்டு ஆறு மாத அறிவியல் பிரதிநிதித்துவம் உரிமை வழங்கப்பட்டது. போஸ் ஒரு விரிவுரைச் சுற்றுப்பயணமாக லண்டனுக்குச் சென்றார். இத்தாலிய கண்டுபிடிப்பாளர் குக்லீல்மோ மார்கோனியைச் சந்தித்தார்; அவர் ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக ரேடியோ அலை கம்பியில்லா தந்தி அமைப்பை உருவாக்கி அதை பிரிட்டிஷ் தபால் சேவைக்கு சந்தைப்படுத்த முயன்றார். வில்லியம் தாம்சன், 1வது பரோன் கெல்வின் ஆகியோரால் போஸ் வாழ்த்து பெற்றார் மற்றும் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து கௌரவ அறிவியல் டாக்டர் பட்டம் (honorary Doctor of Science ( DSc)) பெற்றார். ஒரு நேர்காணலில், போஸ் வணிகத் தந்தியில் தனது ஆர்வமின்மையை வெளிப்படுத்தினார். ஆனால் மற்றவர்கள் தனது ஆராய்ச்சிப் பணிகளைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைத்தார்.

புதிய ஆய்வுக்கு அறிவிப்பு

ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் 1899 ஆம் ஆண்டில், லண்டனில் உள்ள ராயல் சொசைட்டியில் வழங்கப்பட்ட ஒரு ஆய்வறிக்கையில், போஸ் "இரும்பு-மெர்குரி-இரும்பு கோஹரர்உடன் இணைந்த டெலிபோன் டிடெக்டரை" உருவாக்குவதாக அறிவித்தார்.

வானொலி வளர்ச்சியில்

ரேடியோ நுண்ணலை ஒளியியலில் போஸின் பணி குறிப்பாக நிகழ்வின் தன்மையை ஆய்வு செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டது மற்றும் வானொலியை ஒரு தகவல் தொடர்பு ஊடகமாக உருவாக்கும் முயற்சி அல்ல.

குக்லீல்மோ மார்கோனி வயர்லெஸ் டெலிகிராஃபிக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட வானொலி அமைப்பில் முன்னேற்றம் கண்ட அதே காலகட்டத்தில் (1894 இன் பிற்பகுதியில் இருந்து) அவரது சோதனைகள் நடந்தன. ரஷ்ய இயற்பியலாளர் அலெக்சாண்டர் ஸ்டெபனோவிச் போபோவ் (Alexander Stepanovich Popov), போன்ற பலர் ரேடியோ அலை அடிப்படையிலான மின்னல் கண்டறிதல் போன்றவற்றில் ரேடியோ அலைகளுக்கான நடைமுறை பயன்பாடுகளைக் கண்டறிந்தனர். லாட்ஜின் பரிசோதனையாலும் ஈர்க்கப்பட்டனர்.

போஸின் பணி தகவல்தொடர்புடன் தொடர்புடையதாக இல்லாவிட்டாலும், லாட்ஜ் மற்றும் பிற ஆய்வக பரிசோதனையாளர்களைப் போலவே, வானொலியை தகவல் தொடர்பு ஊடகமாக உருவாக்க முயற்சிக்கும் பிற கண்டுபிடிப்பாளர்கள் மீது செல்வாக்கு செலுத்தியிருக்கலாம். மேலும் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ், தனது படைப்புகளுக்கு காப்புரிமை பெறுவதிலும் ஆர்வம் காட்டவில்லை; மேலும் அவரது விரிவுரைகளில் தனது கலேனா கிரிஸ்டல் டிடெக்டரின் செயல்பாட்டை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்தினார். அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு நண்பர், அவரது டிடெக்டரில் அமெரிக்க காப்புரிமையை எடுக்கும்படி அவரை வற்புறுத்தினார். ஆனால் அவர் அதை தீவிரமாகப் பின்தொடரவில்லை. மேலும் அது செயலிழக்க அனுமதித்தார்.

ரேடியோ அலைகளைக் கண்டறிவதற்காக குறைகடத்தி இணைப்பை முதன்முதலில் பயன்படுத்தியவர் போஸ்தான். மேலும் அவர் தற்போது பொதுவான மைக்ரோவேவ் கூறுகளைக் கண்டுபிடித்தார். 1954 ஆம் ஆண்டில், ரேடியோ அலைகளைக் கண்டறியும் ஒரு குறைகடத்தி படிகத்தை(semi-conducting crystal )ப் பயன்படுத்துவதற்கு, பியர்சன் மற்றும் பிராட்டெய்ன் (Pearson and Brattain) இருவரும் போஸுக்கு முன்னுரிமை அளித்தனர்.

உண்மையில் போஸ் கண்டுபிடித்த மில்லிமீட்டர் அலைநீளங்களிலான பணி என்பது அடுத்த 50 ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட இல்லை. 1897 ஆம் ஆண்டில், கொல்கத்தாவில் மில்லிமீட்டர் அலைநீளத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தனது ஆராய்ச்சியை லண்டனில் உள்ள ராயல் நிறுவனத்திற்கு போஸ் விவரித்தார். அலை வழிகாட்டிகள், ஹார்ன் ஆண்டெனாக்கள், மின்கடத்தா லென்ஸ்கள், பல்வேறு துருவமுனைப்பான்கள் மற்றும் 60 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் வரையிலான அதிர்வெண்களில் குறைக்கடத்திகளையும் பயன்படுத்தினார். அவரது அசல் கருவிகளில் பெரும்பாலானவை இன்னும் உள்ளன, குறிப்பாக கொல்கத்தாவில் உள்ள போஸ் நிறுவனத்தில் அரிசோனா, அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் இப்போது பயன்பாட்டில் உள்ள NRAO 12 மீட்டர் தொலைநோக்கியில், இருக்கும் 1.3 மிமீ மல்டி-பீம் ரிசீவர், அவரது அசல் 1897 ஆவணங்களில் இருந்து கருத்துகளைப் பெற்று உருவாக்கியதாகும். .

1977 ஆம் ஆண்டு, திட-நிலை மின்னணுவியலில் நோபல் பரிசு பெற்ற சர் நெவில் மோட்( Sir Nevill Mott) குறிப்பிட்ட விஷயமாவது "ஜே.சி. போஸ், தனது காலத்தை விட குறைந்தது 60 ஆண்டுகள் முன்னதாக தகவல்களை அறிவியலில் அனுமானித்திருந்தார். உண்மையில், பி-வகை மற்றும் என்-வகை குறைக்கடத்திகள் இருப்பதை அவர் எதிர்பார்த்திருந்தார்" என்று கூறினார்.

தாவர ஆராய்ச்சி

ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் கொல்கொத்தா பல்கலைக்கழகத்தின் மற்ற முக்கிய விஞ்ஞானிகளுடன் இணைந்தே பணிபுரிந்தார்.

தொட்டால் சிணுங்கி செடி (Mimosa pudica) மற்றும் தொழுதுண்ணி (Codariocalyx motoriu) போன்ற தாவரங்களில் போஸ் தனது பெரும்பாலான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார். உயிரியல் இயற்பியல் துறையில் அவரது முக்கிய பங்களிப்பு என்பது, தாவரங்களில் பல்வேறு தூண்டுதல்களை (எ.கா., காயங்கள், இரசாயன முகவர்கள்) பற்றிய, கடத்தும் மின் இயல்பை நிரூபித்தது. தாவரங்களுக்கு அன்பை உணரும் தன்மை உண்டு என்றும் கண்டுபிடித்தார். இது முன்பு ரசாயன தொடர்புடையது/இயல்புடையது என்று கருதப்பட்டது. தொட்டால் சுருங்கி’ செடிக்கு மிக மெல்லிய மின்னோட்டங்களை உணர்ந்து எதிர்வினையாற்றும் ஆற்றல் மானுடனுக்கு இருக்கும் உணர்ச்சித்தன்மையைக் காட்டிலும் அதிகமானது என்றும் தெரிவித்தார். தாவரங்களின் சூரியனை நோக்கி வளரும் (Heliotrophic) இயக்கங்களைப் புரிந்து கொள்வதற்காக (ஒளி மூலம் நோக்கி தாவர இயக்கம்), போஸ் ஒரு டார்ஷனல் ரெக்கார்டரைக் (torsional recorder) கண்டுபிடித்தார். சூரியகாந்தியின் ஒரு பக்கத்தில் ஒளி வீசப்பட்டதால், எதிர் பக்கத்தில் டர்கர் அதிகரிப்பதை அவர் கண்டறிந்தார். தாவர திசுக்களில் நுண்ணலைகளின் செயல்பாடு மற்றும் உயிரணு சவ்வு திறனில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அவர் முதலில் ஆய்வு செய்தார். தாவர திசுக்களில் நுண்ணலைகளின் செயல்பாட்டை ஆய்வு செய்த முதல் நபரும் போஸ் தான். அங்கு அவர் ஒரு தானியங்கி ரெக்கார்டரை உருவாக்கினார், இது தாவரங்களில் உள்ள மிகச்சிறிய செயல்களை ஆவணப்படுத்தியது மற்றும் அவற்றை உணர்வின் சக்தியாக பகுப்பாய்வு செய்தது. தாவரங்களில் பருவகால விளைவின் வழிமுறை, தாவர தூண்டுதல்களில் இரசாயன தடுப்பான்களின் விளைவு மற்றும் வெப்பநிலையின் விளைவு ஆகியவற்றை அவர் ஆய்வு செய்தார்.

உலோக சோர்வு மற்றும் செல் பதில் பற்றிய ஆய்வு

தாவரங்களில் உள்ள பல்வேறு உலோகங்கள் மற்றும் கரிம திசுக்களின் சோர்வு பதில் பற்றிய ஒப்பீட்டு ஆய்வை போஸ் செய்தார். அவர் உலோகங்களை இயந்திர, வெப்ப, இரசாயன மற்றும் மின் தூண்டுதல்களின் கலவைக்கு உட்படுத்தினார் மற்றும் உலோகங்கள் மற்றும் செல்கள் இடையே உள்ள ஒற்றுமைகளைக் குறிப்பிட்டார். போஸின் சோதனைகள் தூண்டப்பட்ட செல்கள் மற்றும் உலோகங்கள் இரண்டிலும் சுழற்சி சோர்வு எதிர்வினையை நிரூபித்தது, அத்துடன் உயிரணுக்கள் மற்றும் உலோகங்கள் இரண்டிலும் பல வகையான தூண்டுதல்களில் ஒரு தனித்துவமான சுழற்சி சோர்வு மற்றும் மீட்பு எதிர்வினை ஆகியவற்றை நிரூபித்தது.

மின் தூண்டுதலுக்கான தாவர உயிரணுக்களின் சிறப்பியல்பு மின் எதிர்வினை வளைவை போஸ் ஆவணப்படுத்தினார், அத்துடன் மயக்க மருந்து அல்லது விஷத்துடன் சிகிச்சையளிக்கப்பட்ட தாவரங்களில் இந்த எதிர்வினை குறைவு மற்றும் இறுதியில் இல்லாமல் போவதையும் குறிப்பிட்டார். ஆக்ஸாலிக் அமிலத்துடன் சிகிச்சையளிக்கப்பட்ட துத்தநாகம் கலந்து செலுத்தப்பட்டதிலும் எவ்வித எதிர்வினையும் இல்லை. குளிரூட்டப்பட்ட உலோக கம்பிகள் மற்றும் கரிம செல்களுக்கு இடையே உள்ள நெகிழ்ச்சித்தன்மையை குறைப்பதில் உள்ள ஒற்றுமையை அவர் குறிப்பிட்டார்.

உண்மையில் போஸ் கண்டடைந்த விஷயம் வேறுவிதமானது. உயிரியலையும் இயற்பியலையும் இணைப்பது. உயிரற்ற பொருள்கள் அதிக நேரம் வேலையில் ஈடுபடுத்தப்படும்போது அவற்றின் செயல்திறமை குறைகிறது. பின்னர் அவற்றை ஓய்வு எடுக்க விட்டுவிட்டு பயன்படுத்தும்போது அவற்றின் செயல்திறமை மீண்டும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. போஸ் இதிலிருந்து ஓர் அடிப்படை உண்மையைக் கண்டடைந்தார். உயிருள்ள பொருள்கள் – உயிரற்ற பொருள்கள் எனும் பாகுபாட்டு எல்லைகளைத் தாண்டி, அவற்றின் சில இயக்கங்கள் ஒரே தன்மை கொண்டவையாக இருக்கின்றன. உயிரற்ற பொருள்கள் – உயிருள்ள பொருள்கள் என்கிற பாகுபாட்டிலேயே இரண்டையும் இணைக்கும் பாலங்கள் இருந்தால், தாவரங்கள் என்றார்.(Response of Nonliving and Living).

அறிவியல் புனைக்கதை

1896 ஆம் ஆண்டில், போஸ் நிருத்தேஷர் கஹினி (Niruddesher Kahini-தொலைந்து போன ஒன்று - The Story of the Missing One) என்ற கதையை எழுதினார். இது பின்னர் விரிவுபடுத்தப்பட்டு 1921 ஆம் ஆண்டில் அபயக்தா தொகுப்பில் பாலடக் துபன்(Palatak Tuphan -ஓடிப்போன சூறாவளி) என்ற புதிய தலைப்புடன் வெளிவந்தது. இதுவே வங்க மொழியில், அறிவியல் புனைக்கதையின் முதல் படைப்புகளில் ஒன்றாகும்

போஸ் நிறுவனம்

1926-ம் ஆண்டில், பாரிஸில் உள்ள சோர்போன்(Sorbonne) என்ற ஊரில் தாவரங்களின் "நரம்பு மண்டலம்" பற்றி போஸ் விரிவுரை செய்கிறார்

1917 இல் போஸ் இந்தியாவில் மேற்கு வங்கத்திலுள்ள கொல்கத்தாவில் போஸ் நிறுவனத்தை நிறுவினார். அப்போதிலிருந்து போஸ் அதன் முதல் இருபது ஆண்டுகள், அதாவது அவர் இறக்கும் வரை அதன் இயக்குநராகப் பணியாற்றினார். இன்று இது இந்தியாவின் ஒரு பொது ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அதன் பழமையான ஒன்றாகும். 1917 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 30 ஆம் நாள், போஸ் தனது தொடக்க உரையில் இந்த நிறுவனத்தை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்:

"இந்த நிறுவனத்தை நான் இன்று அர்ப்பணிக்கிறேன்-வெறும் ஆய்வகமாக அல்ல, ஒரு கோவிலாக. இயற்பியல் முறைகளின் சக்தி நமது புலன்கள் மூலம் நேரடியாக உணரக்கூடிய அந்த உண்மையை நிறுவுவதற்குப் பொருந்தும். அல்லது செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட உறுப்புகள் மூலம் புலனுணர்வு வரம்பின் பரந்த விரிவாக்கம் மூலம். 32 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் அறிவியல் கற்பித்தலைத் தேர்ந்தெடுத்தேன். என் தொழிலாக. அதன் மிகவும் விசித்திரமான அரசியலமைப்பின்படி, இந்திய மனம் எப்போதும் இயற்கையைப் பற்றிய ஆய்வில் இருந்து மனோதத்துவ ஊகங்களுக்குத் திரும்பும் என்று கருதப்பட்டது. விசாரணை மற்றும் துல்லியமான அவதானிப்புக்கான திறன் இருப்பதாகக் கருதப்பட்டாலும், அவர்களது வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை; நன்கு பொருத்தப்பட்ட ஆய்வகங்களோ அல்லது திறமையான இயந்திர வல்லுநர்களோ இங்கு இல்லை. இது மிகவும் உண்மையாக இருந்தது. சூழ்நிலைகளைப் பற்றி புகார் செய்வது மனிதனுக்கானது அல்ல, ஆனால் தைரியமாக ஏற்றுக்கொள்வது, எதிர்கொள்வது மற்றும் ஆதிக்கம் செலுத்துவது; நாங்கள் எளிய வழிகளில் பெரிய காரியங்களைச் சாதித்த அந்த இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்"என்று குறிப்பிட்டார்.

தத்துவ பார்வைகள்

சிறுவயதில் போஸ் மகாபாரதத்தில் வரும் கர்ணனின் கதாபாத்திரத்தால் மிகவும் ஈர்க்கப்பட்டார். கர்ணன் பற்றி, போஸ் பேசுகையில் கூறியதாவது: 'அவர் எப்போதும் நியாயமாக விளையாடினார் மற்றும் போராடினார்! அதனால் அவனது வாழ்க்கை, கடைசி வரை ஏமாற்றங்கள் மற்றும் தோல்விகளின் வரிசையாக இருந்தாலும் - அர்ஜுனனால் கொல்லப்பட்டது - ஒரு சிறுவனாக இருந்த என்னை வெற்றிகளில் மிகப் பெரியதாகக் கவர்ந்தது. அவர் கர்ணனை தனது தந்தையின் குணாதிசயத்துடன் அடையாளம் காட்டினார்'

எப்பொழுதும் மக்களின் எழுச்சிக்காகப் போராடிக் கொண்டிருந்தாலும், மிகக் குறைந்த வெற்றிகள், அடிக்கடி தோல்விகள் கிடைத்தன. பெரும்பாலானவர்களுக்கு அவர் தோல்வியுற்றவராகத் தோன்றினார். இவையனைத்தும் எனக்கு உலக வெற்றிகள் பற்றிய ஒரு தாழ்வான மற்றும் தாழ்வான எண்ணத்தை அளித்தது - அதன் வெற்றிகள் எவ்வளவு சிறியவை! - மோதல் மற்றும் தோல்வியின் உயர்ந்த மற்றும் உயர்ந்த யோசனை; தோல்வியிலிருந்து பிறந்ததுதான் உண்மையான வெற்றி. இத்தகைய வழிகளில் நான் என் இனத்தின் உயர்ந்த ஆன்மாவுடன் ஒருவனாக உணர வந்தேன்; ஒவ்வொரு ஃபைபரும் கடந்த கால உணர்ச்சியுடன் சிலிர்க்க வைக்கிறது. அதுவே அதன் உன்னதமான போதனையாகும் - ஒரே உண்மையான மற்றும் ஆன்மீக நன்மை நியாயமான முறையில் போராடுவதுதான் எப்போதுமே சரி. குறுக்கு வழிகளைத் தேர்ந்தெடுக்காமல், வழியில் எது வந்தாலும் நேரான பாதையில் செல்ல வேண்டும்.

இறப்பு 1937ம் ஆண்டு நவம்பர் 23-ம் நாள் தனது 79 வயதில் இறந்தார்.

மரியாதை

1902 இல் கட்டப்பட்ட ஆச்சார்யா பவன் பெயருடன் உள்ள ஜே.சி.போஸின் இல்லம், ஓர் அருங்காட்சியகமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. வரலாற்றில் போஸின் இடம் தற்போது மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவரது பணி வானொலி தகவல்தொடர்பு வளர்ச்சிக்கு பங்களித்திருக்கிறது. மில்லிமீட்டர் நீளமுள்ள மின்காந்த அலைகளைக் கண்டுபிடித்து உயிர் இயற்பியல் துறையில் முன்னோடி என்ற பெருமையும் இவருக்கு உண்டு. அவரது பல கருவிகள் இன்னும் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் இப்போதும் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக உள்ளது. அவற்றில் பல்வேறு ஆண்டெனாக்கள், துருவமுனைப்பான்கள் மற்றும் அலை வழிகாட்டிகள் ஆகியவை அடங்கும், அவை இன்றும் நவீன வடிவங்களில் பயன்பாட்டில் உள்ளன 1958 ம் ஆண்டு அவரது பிறந்த நூற்றாண்டு நினைவாக, மேற்கு வங்காளத்தில் அவரது பெயரில் JBNSTS உதவித்தொகை திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. அவரின் படம் போட்ட ஓர் அஞ்சல் கவர், ஜார்க்கண்டில் வெளியிடப்பட்டது. அதே ஆண்டில், அவரது உருவப்படம் கொண்ட தபால்தலையை இந்தியா வெளியிட்டது. அதே ஆண்டு பிஜுஷ் போஸ் இயக்கிய ஆச்சார்யா ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் என்ற ஆவணப்படம் வெளியானது. இது இந்திய அரசின் திரைப்படப் பிரிவினால் தயாரிக்கப்பட்டது. ஃபிலிம்ஸ் டிவிஷன் மற்றொரு ஆவணப் படத்தையும் தயாரித்தது, மீண்டும் ஆச்சார்யா ஜகதீஷ் சந்திர போஸ் என்று பெயரிடப்பட்டது, இந்த முறை பிரபல இந்திய திரைப்பட தயாரிப்பாளர் தபன் சின்ஹா ​​இயக்கியுள்ளார். 2012ம் ஆண்டு, செப்டம்பர் 14, அன்று, மில்லிமீட்டர்-பேண்ட் ரேடியோவில் போஸின் சோதனைப் பணியானது, எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங்கில் IEEE மைல்கல்லாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இதுவே இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் அங்கீகாரமாகும். 30 நவம்பர் 2016 அன்று, போஸ் அவரது 158வது பிறந்தநாளில் கூகுள் டூடுலில் கொண்டாடப்பட்டார். இங்கிலாந்தின் 50 பவுண்ட் கரன்சி நோட்டை பிரபல விஞ்ஞானி ஒருவரின் படத்தைக் கொண்டு மறுவடிவமைப்பு செய்ய இங்கிலாந்து வங்கி முடிவு செய்துள்ளது. இதில் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் Wifi தொழில்நுட்பத்தில் தனது முன்னோடி பணிக்காக அந்த பரிந்துரை பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளார். ஜே.சி.போஸ் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம், ஒய்.எம்.சி.ஏ., அவரது நினைவாக பெயரிடப்பட்டது. Companion of the Order of the Indian Empire (CIE 1903), Companion of the Order of the Star of India (CSI 1912), Knight Bachelor (1917) ஆகிய பட்டங்களைப் பெற்றுள்ளார். ராயல் சொசைட்டியின் உறுப்பினர் (FRS, 1920] வியன்னா அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸின் உறுப்பினர், 1928 1927 இல் இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸின் 14வது அமர்வின் தலைவர். 1929 இல் ஃபின்னிஷ் அறிவியல் மற்றும் கடித சங்கத்தின் உறுப்பினர். அறிவுசார் ஒத்துழைப்புக்கான லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் குழுவின் உறுப்பினர் (1924 முதல் 1931 வரை) இந்திய தேசிய அறிவியல் கழகத்தின் (தற்போது இந்திய தேசிய அறிவியல் அகாடமி) நிறுவனர் 25 ஜூன் 2009 அன்று இந்திய தாவரவியல் பூங்கா அவரது நினைவாக "ஆச்சார்யா ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் இந்திய தாவரவியல் பூங்கா" என மறுபெயரிடப்பட்டது. 2004 ஆம் ஆண்டில், பிபிசியின் அனைத்து காலத்திலும் சிறந்த பெங்காலிக்கான வாக்கெடுப்பில் போஸ் 7வது இடத்தைப் பிடித்தார். பிர்லா தொழிற்துறை மற்றும் தொழில்நுட்ப அருங்காட்சியகத்தின் தோட்டத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஆச்சார்யா ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸின் மார்பளவு சிலை. சந்திரனில் உள்ள ஒரு பள்ளம் ஒன்றுக்கு அவரது நினைவாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் 1958 இன் இந்தியாவின் முத்திரை. மேலும் இதழ்களில் பல கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். ஏராளமான புத்தங்கங்களும் எழுதியுள்ளார்.

(நவ. 30 - ஜெகதீஷ் சந்திர போஸின் பிறந்தநாள்)

[கட்டுரையாளர் - தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் மேனாள் மாநிலத் தலைவர்]