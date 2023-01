அறிவியல் ஆயிரம்: புற்றுநோய் ஏன் இப்போது அதிகமாகிறது? - ஒரு பருந்துப் பார்வை!

மார்பகப் புற்றுநோயில் இந்தியா முதல் இடத்தில் உள்ளது. இறப்பும் அதிகம் உள்ளது. மார்பகப் புற்றுநோய் கடந்த 5 ஆண்டுகளில், 4% லிருந்து இப்போது 14% ஆக உயர்ந்துள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் பதிவான புற்றுநோய் பாதிப்பு 19 முதல் 20 லட்சமாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அதேசமயம் உண்மையான நிகழ்வுகள் பதிவான நிகழ்வுகளைவிட 1.5 முதல் 3 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் என்று FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- இந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு) என்பது இந்தியாவில் உள்ள வணிக நிறுவனங்களின் சங்கமாகும். ஜிடி பிர்லா மற்றும் புருஷோத்தம் தாஸ் தாகுர்தாஸ் ஆகியோரால் மகாத்மா காந்தியின் ஆலோசனையின் பேரில் 1927 இல் நிறுவப்பட்டது, இது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய, பழமையான மற்றும் உச்ச வணிக அமைப்பாகும்) மற்றும் EY ஆகியவற்றின் ஆய்வின்படி "Call for Action: Making quality cancer care more accessible and affordable in India" என்ற தலைப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் புற்றுநோய் சிகிச்சை மிகவும் எளிதில் அணுகக்கூடியது மற்றும் மலிவானது.

இந்தியாவில் 2022 இல் எத்தனை பேர் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்?

இந்தியாவில் தற்போது கிடைத்துள்ள தகவலின்படி, 2022 இல் மதிப்பிடப்பட்ட புதிய புற்றுநோய்கள் மற்றும் இறப்புகளின் எண்ணிக்கை: 2022 இல், 19 லட்சம் பேருக்கு புதிய புற்றுநோய்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 609,360 புற்றுநோய் இறப்புகள் இருக்கும்.

தற்போதைய புற்றுநோய் நிகழ்வுகள், இறப்பு, உயிர்வாழும் புள்ளிவிவரங்கள்

இந்தியாவில் புற்றுநோய் அதிகரிப்பு: இந்தியா உலக நாடுகள் வரிசையில் புற்றுநோய் பட்டியலில் 3 வது இடம் வகிக்கிறது. இந்திய தேசிய புற்றுநோய் பதிவு திட்ட அறிக்கையின்படி, இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 13 லட்சம் பேர் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ஓடியாடி செயல்படாமல், உட்கார்ந்த வாழ்க்கை முறை, நகர்ப்புற மாசுபாடு அதிகரிப்பு, உடல் பருமன் அதிகரிப்பு, புகையிலை மற்றும் மது அருந்துதல் ஆகியவையும் கூட இந்த உயர்வுக்கான காரணங்களாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்தியாவில் புற்றுநோய் விகிதம் என்ன?

டிசம்பர் 30, 2021 அன்று ஜாமா(JAMA) இதழில் வெளியிடப்பட்ட வாஷிங்டன் மருத்துவப் பள்ளியின் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ஹெல்த் மெட்ரிக்ஸ் அண்ட் எவால்யுவேஷனின் (IHME) ஆய்வின்படி, வளர்ச்சி விகிதங்கள் உலகளாவிய அளவில் உயர்ந்தவை. இந்தியாவில் 1,392,179 பேர் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 2020, மற்றொரு ஆய்வின் கணிப்புகள் காட்டியது.

இந்தியாவில் புற்றுநோய் பற்றி யார் அறிக்கை சமர்ப்பிப்பது?

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) - நோய் தகவல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான தேசிய மையம் (NCDIR) - NCRP என்பது 1981 இல் நிறுவப்பட்டதில் இருந்து புற்றுநோய் பற்றிய மதிப்புமிக்க தரவு களஞ்சியமாகும்

எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் எவ்வளவு புற்று நோய் அதிகரிப்பு இருக்கும் ?

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) புற்றுநோய் வளர்ச்சி பற்றி மதிப்பிட்டுள்ளது, அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் புற்றுநோய் பாதிப்புகள் 12 % அதிகரிக்கும்.

இந்தியாவில் அதிகமாக காணப்படும் புற்று நோய்கள்: மார்பகப் புற்றுநோய், கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் மற்றும் வாய் புற்றுநோய்.

2022 இல் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் புற்றுநோய் எது?

2022 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவில் 290,560 பேர் புதிய புற்றுநோய் நோயாளிகள் என்று அறியப்பட்டுள்ளது. இதில் எதிர்பார்க்கப்படும் புற்றுநோய் என்பது மார்பகப் புற்றுநோயே. இதுதான் மிகவும் பொதுவான வகை புற்றுநோயாகும். அடுத்த புற்றுநோய்கள் புரோஸ்டேட் மற்றும் நுரையீரல் புற்றுநோய் ஆகும். பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடல் புற்றுநோய்கள் பெரும்பாலும் "பெருங்குடல் புற்றுநோய்கள்" என்று குறிப்பிடப்படுவதால், இந்த இரண்டு புற்றுநோய் வகைகளும் பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. (10-மே-2022)

எந்த நாட்டில் புற்றுநோய் விகிதம் அதிகமாக உள்ளது?

ஆஸ்திரேலியாவில் 1,00,000 பேருக்கு 452.4 புற்றுநோயாளிகள் உள்ளனர் என்ற விகிதத்தில் உலகிலேயே அதிகமான புற்றுநோய் எண்ணிக்கை /விகிதம் உள்ளது. உலகிலேயே ஆஸ்திரேலியாவில்தான் மார்பகப் புற்றுநோய் மற்றும் மெலனோமா(தோல் புற்று நோய் ) விகிதம் அதிகமாக உள்ளது. நியூசிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்து இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளன. இந்த எண்ணிக்கை என்பது பதிவிடப்பட்ட/கண்டறியப்பட்ட எண்ணிக்கைதான் . துல்லியமான எண்ணிக்கை அல்ல. இன்னும்கூட பதிவிடப்படாமல் புற்று நோயாளிகள் இருக்கலாம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது

இந்தியாவில் புற்றுநோய் அதிகரித்து வருகிறதா?

ஆம், தேசிய புற்றுநோய் பதிவு திட்ட அறிக்கை 2020 (National Cancer Registry Programme Report 2020, )இல் வெளியிடப்பட்ட புள்ளிவிவரங்களின்படி, ஆண்களில் புற்றுநோய் பாதிப்பு 2020 இல் 679,421 ஆகவும், 2025 இல் 763,575 ஆகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் பெண்களில் 712,758 மற்றும் 2020-இல் 806,215 ஆக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

புற்றுநோய் ஏன் இப்போது அதிகமாக வருகிறது?

மக்கள் நீண்ட காலம் வாழ்கிறார்கள், அதுவே புற்றுநோய் உருவாக்கத்தின் முக்கிய காரணியாகும். ஒரு நபரின் புற்றுநோய் ஆபத்து என்பது அவர்களின் வயது அதிகரிக்கும், புற்றுநோய் உருவாவதும் அதிகரிக்கும் மற்றும் பலருக்கு உடல் பருமன் ஆவதும்கூட புற்றுநோய்க்கு வாய்ப்பு தரும் காரணியா என்ற உண்மையும் இதில் அடங்கும். உடல் பருமன் உள்ளவர்களுக்கு சில வகையான புற்றுநோய்கள் வருவதற்கான அதிக ஆபத்து இருப்பதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. உலகளவில், 2016ல் 650 மில்லியன்(65 கோடி) பெரியவர்கள் உடல் பருமனாக இருந்தனர் (04-பிப்ரவரி-2022).

இந்தியாவில் புற்றுநோய் ஏன் அதிகரித்து வருகிறது?

புற்றுநோய் வருவது தொடர்பான புற்றுநோயியல் நிபுணர்களின் கருத்து: உணவுப் பொருள்களைப் பாதுகாப்பதற்காக உணவில் சேர்க்கப்படும் சில வேதிப்பொருட்கள் நம் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கின்றன. அவையும், துரித உணவுகளும், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளும் மற்றும் நொறுக்குத் தீனிகள் கொண்ட பாக்கெட் உணவுகளும் , தொகுக்கப்பட்ட உணவுகளின் நுகர்வு அதிகரிப்பது போன்ற பங்களிப்புகளே புற்று நோய் வர காரணிகளாக இருக்கலாம். மேலே குறிப்பிடப்பட்டவை எல்லாம் புற்று நோய்க்காரணிகள் ஆகும்

அதிகரித்து வரும் புற்றுநோயின் சுமை என்பது ஒரு நாட்டை பொருளாதார சிக்கலில் தள்ளும். முன்னதாக புகையிலை மற்றும் மது அருந்துதல் ஆகியவை புற்றுநோய்க்கான முக்கிய காரணங்களாக கருதப்பட்டன.13-மே-2022 )

இந்தியாவில் எந்த புற்றுநோய் அதிகமாக உள்ளது?

இந்தியாவில் மார்பகப் புற்றுநோய்தான் அதிமாக உள்ளது. இது இந்தியாவில் காணப்படும் மிகவும் பொதுவான புற்றுநோயாகும்.

இந்தியாவில் எந்த நகரத்தில் புற்றுநோய் விகிதம் அதிகமாக உள்ளது?

இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலமான மிசோரமில் உள்ள ஐஸ்வால் (Aizawl) மாவட்டத்தில், குரல்வளை புற்றுநோய் 1,00,000 பேருக்கு 11.5 பேர் மற்றும் நாக்குபுற்றுநோய்.

புற்றுநோய் 2022ல் அதிகரித்து வருகிறதா?

ஆம், அமெரிக்கன் கேன்சர் சொசைட்டியின் (ACS) புற்றுநோய் உண்மைகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்களின் அறிக்கையின்படி, 2022 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவில் 1.9 மில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் புதிதாக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுவர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு புற்றுநோயால் சுமார் 609,360 இறப்புகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. ஒரு நாளைக்கு 1670 இறப்புகள். 1,00,000 பேருக்கு 7.6 பேருக்கு பாதிப்பு உள்ளது. இது பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கே உள்ளது. எனவே இந்த எண்ணிக்கையில் உள்ள ஆண்களுக்கான புற்றுநோய் இங்குதான் அதிகமிருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் காட்டுகின்றன.

இந்தியாவில் புற்றுநோய் அதிகம் உள்ள மாநிலம் எது?

2016 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் 100,000 குடிமக்களுக்கு 135.3 புற்று நோயாளிகள என்ற அளவில் கேரளத்தில் மிக அதிகமான புற்றுநோய் பாதிப்பு விகிதம் இருந்தது.

இந்தியாவின் புற்றுநோய் தலைநகரம் எது?

மேகாலயா ஷில்லாங்: "மேகங்களின் உறைவிடம்" மட்டுமல்ல, மேகாலயா இந்தியாவின் "புற்றுநோய் தலைநகரம்" ஆகும். செவ்வாய்க்கிழமை. 01-ஜூன்-2022 அன்று உலக புகையிலை எதிர்ப்பு தினத்தைக் கடைப்பிடிக்கும் விழாவின் நிறைவு நாளில் உயர் சுகாதார அதிகாரி ஒருவர் இதனை தெரிவித்தார்.

அதிகம் வரும் 5 புற்றுநோய்கள் யாவை?

மிகவும் பொதுவான புற்றுநோய்கள் என்பது மார்பகம், நுரையீரல், பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடல் மற்றும் புரோஸ்டேட் புற்றுநோய்கள்தான்.

புற்றுநோயைப் பற்றிய 3 உண்மைகள் என்ன?

உலகளவில் மனித வாழ்வின் இறப்புக்கு இரண்டாவது முக்கிய காரணம் புற்றுநோய் என மருத்துவக் குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10 மில்லியன் மக்கள் புற்றுநோயால் இறக்கின்றனர். புற்றுநோய் தொடர்பான இறப்புகளில் 40% க்கும் அதிகமானவை தடுக்கக்கூடியவையே. அவை புகைபிடித்தல், மது அருந்துதல், மோசமான உணவு மற்றும் உடல் செயலற்ற தன்மை/ நகராமல் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே பணிபுரியும் தன்மை போன்ற மாற்றக்கூடிய ஆபத்து காரணிகளால் புற்றுநோய் உருவாகிறது.

ஆரோக்கியமானவர்களுக்கும் கூட ஏன் புற்றுநோய் வருகிறது?

முக்கிய காரணங்கள்: மரபியல் மற்றும் சில சுற்றுச்சூழல் அல்லது நடத்தை தூண்டுதல்கள். சில வகையான புற்றுநோய்களை உருவாக்கும் போக்கு மரபணுக்களுக்கு இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது - அதாவது, நீங்கள் பிறகும்போதே உங்களின் மரபணுக்கள் புற்றுநோய்க்கான முன்கணிப்பைக் கொண்டிருக்கலாம். இரண்டாவது நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள வேதிப்பொருட்கள் மற்றும் சூழல்.

எந்த நாட்டில் புற்றுநோய் குறைவாக உள்ளது?

மெக்சிகோ, துருக்கி, பின்லாந்து, சுவிட்சர்லாந்து, ஜப்பான், இஸ்ரேல் மற்றும் கொரியாவில் புற்றுநோயால் ஏற்படும் இறப்பு விகிதம் 100,000 மக்கள்தொகைக்கு 180க்கும் குறைவாக உள்ளது. கொலம்பியா, பிரேசில், கோஸ்டாரிகா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவில் 100,000க்கு 180க்கும் குறைவாகவே புற்றுநோய் எண்ணிக்கை உள்ளது.

புற்றுநோய் மிகவும் அதிகமான மற்றும் குறைந்த நாடுகள்

சிங்கப்பூர் (புற்றுநோய் நாடுகள் பட்டியலில் முதல் 50 இல் உள்ளது. மிகக் குறைவு 100,000 பேருக்கு 233 பேர் புற்று நோயாளிகள். அடுத்து நைஜர் (உண்மையில் மிகக் குறைவு) 100,000 பேருக்கு 78. (30-செப்டம்பர்-2019)

இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் புற்றுநோய் விகிதம் குறைவாக உள்ளது?

கொச்சி: இந்தியாவில் கேரளத்தில் இருந்து அதிக எண்ணிக்கையிலான புற்றுநோய்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன, அதைத் தொடர்ந்து மிசோரம், ஹரியணா, தில்லி மற்றும் கர்நாடகம் ஆகியவை உள்ளன, இது பீகாரில் குறைவாக உள்ளது. (19-செப்டம்பர்-2018)

புற்றுநோயைத் தவிர்க்க முடியுமா?

ஆரோக்கியமான எடையைப் பேணுதல், புகையிலையைத் தவிர்த்தல், மது அருந்துவதைக் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் உங்கள் சருமத்தைவெயிலில் நடந்து பாதுகாத்தல், வைட்டமின் டி- யை சேர்த்தல், வண்ணமிகு காய்கறிகளைச் சேர்த்தல், உடல் பருமனைக் குறைத்தல், உடற்பயிற்சி, சுறுசுறுப்பாக செயல்படுதல், உட்கார்ந்து இருந்து செயல்படுவதை குறைத்தல் போன்ற ஆரோக்கியமான தேர்வுகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் புற்றுநோய் வருவதற்கான அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்.

மன அழுத்தம் புற்றுநோயை உண்டாக்குமா?

இல்லை, மன அழுத்தத்தால் நேரடியாக புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்காது. சிறந்த தரமான ஆய்வுகள் பல ஆண்டுகளாக பலரைப் பின்தொடர்ந்துள்ளன. அதிக மன அழுத்தத்தில் இருப்பவர்களுக்கு புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்பதற்கான எந்த ஆதாரமும் அவர்களிடம் இல்லை. (01-Nov-2021)

2020 இல் புற்றுநோய் இறப்புக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

புற்றுநோய் இறப்புக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய் முக்கிய காரணமாகும், இது புற்றுநோய் இறப்புகளில் 23% ஆகும்.

இந்தியாவில் புற்றுநோய் குறைவாக உள்ளதா?

ஒன்று, ஒவ்வொரு ஆண்டும் 1.5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான புதிய புற்றுநோயாளிகள் பதிவாகின்றன. இருப்பினும், இந்தியாவின் புற்றுநோய் விகிதம் பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய அமெரிக்காவை விட குறைவாகவே உள்ளது. இது அமெரிக்காவில் 300 பேருடன் ஒப்பிடும்போது 100,000 பேருக்கு 100 பேருக்கு புற்றுநோய் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. (28-Mar-2018)

புற்றுநோயில் முதல் இடத்தில் உள்ள நாடு எது?

இது புற்றுநோய் வீதத்தின் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியலாகும், இது புதிய புற்றுநோய்களின் எண்ணிக்கை (அதிர்வெண்) அல்லது இறப்பு விகிதம் (இறப்பு) நாடுகளில் உள்ள 100,000 மக்கள்தொகை (மற்றும் சார்புநிலைகள்) மூலம் அளவிடப்படுகிறது..

மிகவும் குணப்படுத்தக்கூடிய புற்றுநோய்கள் யாவை?

1. மார்பகப் புற்றுநோய்.

2. புரோஸ்டேட் புற்றுநோய்.

3. விரை விதை புற்றுநோய்.

4. தைராய்டு புற்றுநோய்.

5. மெலனோமா(தோல் புற்று நோய் ).

6. கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்.

7. ஹாட்ஜ்கின் லிம்போமா.

பஞ்சாப் ஏன் புற்றுநோய் மாநிலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

இந்தப் பகுதியில் இரசாயன நச்சுத்தன்மை அதிகமாக உள்ளது. அதிக அளவு ஆர்சனிக் மற்றும் யுரேனியம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. . பூச்சிக்கொல்லி பயன்பாடும் மிக அதிகமாக உள்ளது. கூடுதலாக, குடிபெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மத்தியில் மது அருந்துதல் மற்றும் புகைபிடித்தல் போன்ற பொதுவான காரணங்கள் மால்வாவில் புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய புற்றுநோய் மருத்துவமனை எங்கே?

முன்னணி மருத்துவமனைகளில்:

1. டாடா மெமோரியல் மருத்துவமனை, மும்பை.

2. அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், புது தில்லி.

3. புற்றுநோய் நிறுவனம், அடையாறு, சென்னை.

4. அப்போலோ சிறப்பு மருத்துவமனை, சென்னை.

5. குஜராத் புற்றுநோய் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், ஆமதாபாத்.

6. ராஜீவ் காந்தி புற்றுநோய் நிறுவனம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், தில்லி.

4 வகை கொடிய புற்றுநோய்கள் யாவை?

• நுரையீரல் & மூச்சுக்குழாய் - நுரையீரல் மற்றும் மூச்சுக்குழாய் புற்றுநோயானது, ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் வேறு எந்த வகை புற்றுநோயையும் விட அமெரிக்காவில் அதிக இறப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது.

• மார்பகம்- பெண்களிடையே மார்பகப் புற்றுநோய் இறப்பு விகிதம் 1989 இல் உச்சத்தை எட்டியது.

• புரோஸ்டேட்

• பெருங்குடல் & மலக்குடல்

• கணையம்

• கல்லீரல் மற்றும் இன்ட்ராஹெபடிக் பித்த நாளம்

• கருப்பை

எந்த புற்றுநோய்கள் வேகமாக பரவுகின்றன?

வேகமாக வளரும் புற்றுநோய்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் :

கடுமையான லிம்போபிளாஸ்டிக் லுகேமியா (எல்எல்) மற்றும் கடுமையான மைலோயிட் லுகேமியா (ஏஎம்எல்)

அழற்சி மார்பக புற்றுநோய் (IBC) மற்றும் டிரிபிள்-நெகட்டிவ் மார்பக புற்றுநோய் (TNBC) போன்ற சில மார்பக புற்றுநோய்கள்

பெரிய பி-செல் லிம்போமா.

நுரையீரல் புற்றுநோய்.

சிறிய செல் கார்சினோமாக்கள் அல்லது லிம்போமாக்கள் போன்ற அரிய புரோஸ்டேட் புற்றுநோய்கள்.13-பிப்-2019

மிகவும் சிகிச்சையளிக்கக்கூடிய 5 புற்றுநோய்கள் யாவை?

குணப்படுத்தக்கூடிய புற்றுநோய்கள்:

புரோஸ்டேட், தைராய்டு, டெஸ்டிகுலர், மெலனோமா, மற்றும் மார்பகம்.

யாருக்கு புற்றுநோய் அதிகம் வருகிறது?

நீங்கள் வயதாகும்போது புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். உண்மையில், நோய்க்கான மிகப்பெரிய ஆபத்து காரணி என்பது வயதுதான். புற்றுநோய் வந்த 10 பேர்களில் 9-க்கு மேற்பட்டவர்களின் புற்றுநோய்கள் 45 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதினர்களிலேயே கண்டறியப்படுகின்றன. 74 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் அனைத்து புதிய புற்றுநோய்களிலும் கிட்டத்தட்ட 28% உள்ளனர். (20-ஜூன்-2020)

பெரும்பாலான புற்றுநோய்கள் எவ்வாறு கண்டறியப்படுகின்றன?

பெரும்பாலான சூழ்நிலைகளில், புற்றுநோயை உறுதியாகக் கண்டறிய ஒரே வழி பயாப்ஸி/உடல் செல் பரிசோதனை ஆகும். இதில் ஆய்வகத்தில், மருத்துவர்கள் நுண்ணோக்கியின் கீழ் செல் மாதிரிகளைப் பார்க்கிறார்கள். சாதாரண செல்கள் ஒரே மாதிரியான அளவுகள் மற்றும் ஒழுங்கான அமைப்புடன் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். புற்றுநோய் செல்கள் வெவ்வேறு அளவுகளில் மற்றும் வெளிப்படையான/சரியான அமைப்பு இல்லாமல், ஒழுங்கின்றி செல்லின் குரோமாசோம்களின் அமைப்பும் குறைவான ஒழுங்குடனே இருக்கும்.

புற்றுநோயைத் தடுக்கும் உணவு எது?

புற்றுநோயைத் தடுப்பதற்காக ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வு செய்த வரை தாவர அடிப்படையிலான உணவுகள்: காய்கறிகள். இந்த உணவுகளில் ப்ரோக்கோலி, காலிஃபிளவர், முட்டைக்கோஸ், பிரஸ்ஸல்ஸ் முளைகள், சோயா மற்றும் காலே ஆகியவை அடங்கும். இந்த உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிடுவது புற்றுநோய் அபாயத்தை எதிர்க்கும் திறன் உள்ளவை.

ஏன் நம் அனைவருக்கும் புற்றுநோய் வருவது இல்லை?

நம் உடலில் எல்லோருக்கும் புற்றுநோய் வரும் வாய்ப்புள்ள செல்கள் இல்லை. ஒவ்வொரு உடலும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப செயலாற்றும் தன்மை உள்ளது. மேலும் நமது உடல் தொடர்ந்து புதிய செல்களை உற்பத்தி செய்து கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு நாளில் உருவாகும்/அழியும் செல்களின் எண்ணிக்கை நம் கற்பனைக்கு எட்டாதது (இஸ்ரேலில் உள்ள Weizmann Institute of Science இன் உயிரியலாளர்கள் Ron Sender மற்றும் Ron Milo கருத்துப்படி, உங்கள் உடல் ஒரு நாளைக்கு சுமார் 330 பில்லியன் செல்களை மாற்றுகிறது அதாவது 33௦ மில்லியன் செல்கள் இறந்து அவற்றை புதிய செல்கள் மாறறுகின்றன..அவற்றுடன் வேறு புதிய செல்களும் உருவாகின்றன. அந்த விகிதத்தில், உங்கள் உடல் ஒவ்வொரு நொடியும் 3.8 மில்லியன் புதிய செல்களை உருவாக்குகிறத.) அவற்றில் சில செல்கள் புற்றுநோயாக மாறக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. எந்த நேரத்திலும், டிஎன்ஏவை சேதப்படுத்திய செல்களை நாம் உருவாக்கிக்கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் அவை புற்றுநோயாக மாறும் என்று அர்த்தமில்லை.(18-ஜூன்-2020)

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு உணவுகள் என்ன?

புற்றுநோயைத் தடுக்க உதவும் ஏழு (எளிதான) உணவுகள்

• ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், பைட்டோ கெமிக்கல்கள் மற்றும் புற்றுநோய்.( Antioxidants, Phytochemicals, and Cancer)

• பூண்டு: துர்நாற்றம் வீசும் சுவாசம், ஆனால் ஆரோக்கியமானது.

• ப்ரோக்கோலி: பைட்டோகெமிக்கல் பவர்ஹவுஸ்.(power House )

• தக்காளி: புரோஸ்டேட் புற்றுநோய்க்கு எதிரான சாத்தியமான ஆயுதம்.

• ஸ்ட்ராபெர்ரிகள்: ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்தது.

• கேரட்: சமைத்து சாப்பிடுவது சிறந்தது.

• கீரை: ஒரு சூப்பர் கரோட்டினாய்டு மூலம்.(09-டிசம்பர்-2017)

வயதுக்கு ஏற்ப புற்றுநோய் எவ்வளவு பொதுவானது?

20 வயதிற்குட்பட்டவர்களில் 1,00,000 பேருக்கு 25க்கும் குறைவானவர்கள், 45-49 வயதுடையவர்களில் 100,000 பேருக்கு 350 பேர், 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் 100,000 பேருக்கு 100,000 பேருக்கு மேல் என வயது அதிகரிக்கும்போது ஒட்டுமொத்தமாக புற்றுநோயின் பாதிப்பு விகிதம் படிப்படியாக அதிகரிக்கிறது.

எந்த நாட்டில் சிறந்த புற்றுநோய் சிகிச்சை உள்ளது?

அமெரிக்கா. பிலடெல்பியாவில் உள்ள ஆப்ராம்சன் புற்றுநோய் மையம், நியூயார்க்கில் உள்ள ரோஸ்வெல் பார்க் புற்றுநோய் நிறுவனம் மற்றும் மேரிலாந்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் மருத்துவமனை. சிட்னி கிம்மல் விரிவான புற்றுநோய் மையம் உள்ளிட்ட உலகின் சிறந்த புற்றுநோய் சிகிச்சை மையங்களை அமெரிக்கா கொண்டுள்ளது

ஆல்கஹால் புற்றுநோயை உண்டாக்குமா?

சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை ஒயின், பீர் மற்றும் மதுபானம் உட்பட அனைத்து மதுபானங்களும் புற்றுநோயுடன் தொடர்புடையவை. நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக குடிக்கிறீர்களோ, அவ்வளவு அதிகமாக உங்கள் புற்றுநோய் ஆபத்து.

கேரளத்தில் ஏன் புற்றுநோய் நோயாளிகள் அதிகம்?

சமூகத்தின் தொழில்நுட்ப ரீதியாக முன்னேறிய தன்மை, உயர் பொருளாதார நிலை, செழுமையான உணவு உட்கொள்ளல், உட்கார்ந்த வாழ்க்கை முறை, இறைச்சி, மது மற்றும் புகையிலையின் அதிக நுகர்வு, மற்றும் புற்றுநோய்களுக்கான மலிவு மற்றும் அணுகக்கூடிய ஸ்கிரீனிங் ஆகியவை அதிக நிகழ்வு மற்றும் பரவலுக்கு வழிவகுக்கும்

உடற்பயிற்சி புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்குமா?

கட்டாயம் குறைக்கும் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. புற்றுநோய் தடுப்புக்கான ஊட்டச்சத்து மற்றும் உடல் செயல்பாடு குறித்த அமெரிக்கன் கேன்சர் சொசைட்டி வழிகாட்டியுள்ளது. அதிக உடல் உழைப்பு மார்பகம், புரோஸ்டேட், பெருங்குடல், எண்டோமெட்ரியம் மற்றும் கணைய புற்றுநோய் உட்பட பல வகையான புற்றுநோய்களுக்கான குறைந்த அபாயத்துடன் தொடர்புடையது.

புற்றுநோயைத் தடுக்கும் தடுப்பூசி எது?

புற்றுநோயைத் தடுக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரே தடுப்பூசி: மனித பாப்பிலோமா வைரஸ்(Human papillomavirus (HPV) vaccine:) தடுப்பூசி: இந்த தடுப்பூசி HPV வைரஸ் தொற்றைத் தடுக்க அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் பல தடுப்பூசிகளை அங்கீகரித்துள்ளது, இது ஏறக்குறைய அனைத்து கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய்களுக்கும் காரணமான மற்றும் சில தொண்டையுடன் தொடர்புடைய அதிக ஆபத்துள்ள HPV விகாரங்களைக் குறிவைத்து தாக்கி புற்றுநோய் வரவிடாமல் செய்கிறது. மேலும் பிற புற்றுநோய்களையும் தடுக்கலாம் என்றும் கருதபடுகிறது. இந்த தடுப்பூசியை பெண்கள் பருவமடையும் முன்பு போட்டால், மேலே குறிப்பிட்ட நோய்கள் வராது என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இப்போது இந்தியாவிலுள்ள் தனியார் நிறுவனமான பைசர், கணவன் -மனைவி இருவரும் இன்னும் 1௦ஆண்டுகளில் புற்று நோய்க்கான தடுப்பூசியத் தயாரிக்க உள்ளோம் என்று கூறியுள்ளனர். (21-ஏப்-2022)

உடலில் உள்ள புற்றுநோய் செல்களை அழிப்பது எது?

ஆன்கோலிடிக் வைரஸ்கள் (Oncolytic viruses )என்பவை தனிப்பட்ட புற்றுநோய் செல்களைக் கொல்லும், ஆனால் ஆய்வுகள் அவை நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் கட்டியை அடையாளம் கண்டு கொல்லும் திறனை அதிகரிக்க முடியும் என்று கூறுகின்றன. வைரஸ்கள் குறிப்பாக கட்டி உயிரணுக்களுக்குள் நுழைந்து நகலெடுக்கின்றன, இறுதியில் செல்களை உடைக்கின்றன. (15-Oct-2019)

தூக்கமின்மை புற்றுநோயை உண்டாக்குமா?

தூக்கம் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான பிற செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தும் உடலின் "உயிரியல் கடிகாரத்தில்" ஏற்படும் இடையூறுகள் போன்றவை, மார்பகம், பெருங்குடல், கருப்பைகள் மற்றும் புரோஸ்டேட் புற்றுநோய்களின் முரண்பாடுகளை அதிகரிக்கலாம். தூக்கமின்மை உயிரியல் கடிகாரத்தின் செயல்பாடுகளை குலைக்கிறது. பல வருடங்கள் இரவு நேர ஷிப்டுகளில் வேலை செய்யும் போது ஒளியின் வெளிப்பாடு மெலடோனின் அளவைக் குறைத்து, புற்றுநோயை வளர ஊக்குவிக்கும்.

சர்க்கரை புற்றுநோயை உண்டாக்குமா?

சர்க்கரை புற்றுநோயை உண்டாக்கும் பொருள் அல்ல. இருப்பினும், சர்க்கரையின் அதிகப்படியான நுகர்வு, குறிப்பாக பதப்படுத்தப்பட்ட பானங்கள் மற்றும் உணவுகளில் சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரைகள், புற்றுநோய்க்கான முக்கியமான ஆபத்து காரணியாக இருக்கும் ;உடல் பருமனுக்கு பங்களிக்கும். சர்க்கரையை உட்கொள்வதால் புற்றுநோய் செல்கள் வேகமாக வளரும் அல்லது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை.

புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிப்பது எது?

வயது, எடை, கார்சினோஜென்களின்(Carcinogen-புற்றுநோய்க்காரணிகள் ) வெளிப்பாடு மற்றும் மரபியல் ஆகியவை புற்றுநோயை உருவாக்கும் அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம்.

இந்தியாவில் புற்றுநோய் ஏன் அதிகமாக உள்ளது?

புகையிலை தவிர, மது, உடல் பருமன், உட்கார்ந்த வாழ்க்கை முறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளும் புற்றுநோய்களின் அதிகரிப்புக்கு பங்களிக்கின்றன.

[கட்டுரையாளர் - தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் மேனாள் மாநிலத் தலைவர்]