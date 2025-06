தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை. தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு: விழுப்புரம் மாணவி முதலிடம்!

இதில் இளம் அறிவியல் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு மொத்தம் 37 ஆயிரத்து 7 பேர் விண்ணப்பித்தனர். அவர்களுக்குள் 29,349 பேர் தரவரிசையில் தர வரிசைக்குத் தகுதியானவர்கள் எனக் கருதப்பட்டனர். விண்ணப்பித்த

மாணவிகள் எண்ணிக்கை 18,443 ஆகும். விண்ணப்பித்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 9,370 ஆகும். பொது இட ஒதுக்கீட்டுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் 27 ஆயிரத்து 823, விண்ணப்பதாரர்களும் தொழில்முறை கல்வி ஒதுக்கீட்டில் இட ஒதுக்கீட்டில் 1,266 விண்ணப்பித்து இருந்தனர்.

முன்னாள் ராணுவ வீரர்களின் இட ஒதுக்கீட்டில் 20 இடங்களுக்கு 256 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். அரசுப் பள்ளியில் 7.5% பயின்ற மாணவர்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டில் 403 இடங்களுக்கு 992 விண்ணப்பித்து உள்ளனர். சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டில் 20 இடங்களுக்கு 288 பேர் விண்ணப்பித்து உள்ளனர். மாற்றுத்திறனாளிகள் இட ஒதுக்கீட்டில் 128 இடங்கள் 132 பேர் விண்ணப்பித்து உள்ளனர். தமிழ் வழியில் இளம் அறிவியல், வேளாண்மை மற்றும் இளம் அறிவியல் தோட்டக்கலை ஆகிய இரண்டு பாடப் பிடிப்புகள் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன.

தமிழ் வழியில் பயில 893 மாணவர்கள் விண்ணப்பித்து உள்ளனர். பிற்படுத்தப்பட்டோர் 8,128 பேரும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சீர்மரபினர் 8,738 பேரும், ஆதிதிராவிடர் 8,239 பேரும், அருந்ததியர் 1,155 பேரும், பொதுப் பிரிவினர் 239 பேரும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் இஸ்லாமியர்கள் 633 பேரும் பழங்குடியினர் 691 பேரும் என மொத்தம் 27 ஆயிரத்து 823 பேர் விண்ணப்பித்து இருந்தனர். இந்த ஆண்டில் 195 மதிப்பீட்டில் 569 பேரும் 190 மதிப்பெட்டியில் 1,956 பேரும் உள்ளனர்.

இந்த தரவரிசை பட்டியல் மாணவ - மாணவிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளனர். இதில் விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த திவ்யா என்ற மாணவி முதலிடத்தையும், கடலூரைச் சேர்ந்த ஹம்தா மெஹதாப் என்ற மாணவி இரண்டாம் இடத்தையும், இலக்கியா என்ற மாணவி மூன்றாவது இடத்தையும் பெற்று உள்ளனர். இது தவிர 25 இடங்களைப் பிடித்த மாணவ - மாணவிகளுக்குத் தரவரிசை பட்டியல் பல்கலைக்கழக இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது என்றும் அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.

SUMMARY

The ranking list of Tamil Nadu Agricultural University has been released. Divya, a student from Villupuram, has topped.