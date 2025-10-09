யுஜிசி நெட் தோ்வு: விண்ணப்பப் பதிவு தொடக்கம்

யுஜிசி நெட் தோ்வு: விண்ணப்பப் பதிவு தொடக்கம்
நிகழாண்டுக்கான இரண்டாம் கட்ட யுஜிசி நெட் தோ்வு டிசம்பரில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதற்கான விண்ணப்பப் பதிவு இணையதளத்தில் தொடங்கியுள்ளது.
நாட்டில் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கல்லூரிகளில் உதவிப் பேராசிரியராக பணிபுரியவும், இளநிலை ஆராய்ச்சி படிப்புக்கான மத்திய அரசின் உதவித் தொகை பெறவும், பிஎச்டி மாணவா் சோ்க்கைக்கும் நெட் தகுதித் தோ்வில் தோ்ச்சி பெற வேண்டும். தேசிய தோ்வுகள் முகமை (என்டிஏ) சாா்பில் இந்தத் தோ்வு ஆண்டுக்கு (ஜூன், டிசம்பா்) இருமுறை கணினி வழியில் நடைபெறும். அதன்படி நிகழாண்டுக்கான 2-ஆம் கட்ட யுஜிசி நெட் தோ்வு டிசம்பா் மாதம் நடத்தப்படவுள்ளது. தோ்வுத் தேதி விவரங்கள் பின்னா் வெளியிடப்படவுள்ளது.
இதற்கான இணையதள விண்ணப்பப் பதிவு தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து விருப்பமுள்ள பட்டதாரிகள் இணையதளம் வழியாக நவ. 7-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தொடா்ந்து விண்ணப்பங்களில் நவ. 10 முதல் 12-ஆம் தேதி வரை திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளலாம். பாடத்திட்டம், தோ்வுக்கான விண்ணப்பக் கட்டணம் உள்பட கூடுதல் தகவல்களை ஜ்ஜ்ஜ்.ய்ற்ஹ.ஹஸ்ரீ.ண்ய் எனும் இணையதளத்தில் அறியலாம். மேலும், ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் 011-69227700/40759000 ஆகிய எண்களில் தொடா்பு கொண்டு விளக்கம் பெறலாம் என்று என்டிஏ வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.