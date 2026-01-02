அயலகக் கல்வி

வெளிநாட்டுக் கல்வியில் ஜெர்மனி முதலிடம் பிடிக்க 10 முக்கிய காரணங்கள்!

வெளிநாட்டுக் கல்வியில் மாணவர்களிடையே ஜெர்மனி முதலிடம் பிடிக்க பல காரணங்கள் அடிப்படையாக உள்ளன
Updated on
1 min read

வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த ஜெர்மனியில், வெளிநாட்டு மாணவர்கள் அதிகமானோர் கல்வி கற்க ஆண்டுதோறும் வருகிறார்கள். அதுபோல, இந்தியாவிலும் வெளிநாட்டு மொழியை படிக்க விரும்புவோரின் முதல் தேர்வாகவும் இருப்பது ஜெர்மனிதான்.

மாணவர்களுக்கு ஜெர்மனி இந்த அளவுக்கு பிடிக்க முக்கிய காரணங்கள் என்னென்ன?

சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள்

உயர்தர கல்வியை வழங்கும் சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் ஜெர்மனியில் உள்ளன. ஜெர்மனி பல்கலைக்கழகங்கள் பல, உலகத் தரவரிசைப் பட்டியலில் முதலிடங்களில் உள்ளன.

சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற பல்கலைக்கழகங்களும் ஜெர்மனியில் உள்ளன. ஜெர்மனி பல்கலைகள் கொடுக்கும் சான்றிதழ்களின் மதிப்பும் பெரியது.

முதல் மற்றும் முக்கியம் பாதுகாப்பு

இதர நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டால் ஜெர்மனி பாதுகாப்பான நாடு. இரவோ, பகலோ அங்கு பாதுகாப்புக்கு எந்த குறைபாடும் இல்லை. பொதுப்போக்குவதை அதிகம் பயன்படுத்தும் நாடுகளில் ஒன்றாகவும் ஜெர்மனி உள்ளது. எனவே பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க பெற்றோரும் அதிகம் விரும்புகிறார்கள்.

ஆங்கிலம் பயிற்று மொழி

ஜெர்மனி கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் இல்லை, இங்குள்ள பல பல்கலைக்கழகங்களில் பயிற்று மொழியாக ஜெர்மனி போல ஆங்கிலமும் உள்ளது.

கல்விக் கட்டணம்

ஜெர்மனியில் கல்விக் கட்டணம் குறைவு. அமெரிக்கா, பிரிட்டன் போன்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டால் ஜெர்மனியில் கல்விக் கட்டணம் வெகு குறைவு. பல கல்லூரிகளில் இந்திய ரூபாயில் சில ஆயிரங்கள்தான் கல்விக் கட்டணமே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

செலவினம்

அங்கு தங்கு படிக்க வேண்டும் என்றால், செலவினங்களும் வெகு குறைவு. பொதுப் போக்குவரத்துகள் சிறப்பாக இருப்பதால் போக்குவரத்துச் செலவும் அதிகம் ஏற்படாது. மேலும் மாணவர்களாக இருப்பின் அவர்களுக்கு பல சலுகைகளும் கிடைக்கும்.

பணி வாய்ப்பு

படித்துக் கொண்டே வேலை செய்யவும் அனுமதி கிடைக்கும், மாணவர்கள் பகுதிநேர வேலை செய்துகொண்டே படிக்கலாம். வாரத்தில் 20 மணி நேரமும், ஆண்டுக்கு 120 நாள்கள் முழுமையாக வேலை செய்ய அனுமதி உள்ளது.

மாணவர்கள் விசா நடைமுறை

ஜெர்மனியில் படிக்க மாணவர்கள் விசாவுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, அதற்கான நடைமுறைகள் எளிமையாக உள்ளன. விசாக்கள் வழங்குவதிலும் சிறந்த நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது.

ஜெர்மனி படிப்பது எளிது

மற்ற மொழிகளைப் போல அல்லாமல் ஜெர்மனி சென்றுவிட்டால் தனியா பயிற்சிகள் எடுக்க வேண்டாம். எளிதாகவே ஜெர்மனி கற்றுக் கொள்ளலாம்.

சிறந்த கலாசாரம்

ஜெர்மனி சிறந்த வரலாறும், கலாசாரமும் கொண்ட நாடு. அங்குள்ள மக்கள் பழக எளிமையானவர்கள். புதுமைகளுக்கு ஊக்குவிப்பும், வாழ்வதற்கு எளிமையானதாகவும் இருக்கும்.

வாழ்வதற்கு ஏற்றது

படித்து முடித்த மாணவர்கள், அங்கு தங்கி பணியாற்ற விரும்பினால் நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

முதற்கட்டமாக தங்குவதற்கான அனுமதி முடிந்துவிட்டாலும் அதனை 18 மாதங்கள் நீட்டித்துக் கொண்டு பணி வாய்ப்பை தேடிக் கொள்ளலாம்.

இதுபோன்ற எண்ணற்ற காரணங்களால், வெளிநாட்டு மாணவர்கள் ஜெர்மனியை அதிகம் விரும்புவதாகக் கூறப்படுகிறது.

