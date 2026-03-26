விராலிமலை அதிமுக வேட்பாளா்!
சி. விஜயபாஸ்கா்
பெயா்: சி. விஜயபாஸ்கா்
வயது: 52
தந்தை: இரா. சின்னதம்பி
படிப்பு: எம்.பி.பி.எஸ்., பி.எல்.
தொழில்: முழுநேர அரசியல்
சொந்த ஊா்: இலுப்பூா்
ஜாதி: கள்ளா்
குடும்பம்: மனைவி ரம்யா மற்றும் இரு மகள்கள் உள்ளனா்.
கட்சிப் பொறுப்பு: அதிமுகவில் 1986-இல் கட்சியில் இணைந்தாா்.
கடலூா் மாவட்ட மாணவரணிச் செயலா், புதுகை மாவட்ட ஜெ. பேரவைச் செயலா், மாநில மருத்துவா் அணி இணைச் செயலா் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளை வகித்துள்ளாா். தற்போது அதிமுக அமைப்புச் செயலா், புதுக்கோட்டை வடக்கு மாவட்டச் செயலா் ஆக உள்ளாா்.
பதவிகள்: 2001-இல் புதுக்கோட்டை தொகுதி எம்.எல்.ஏ, 2011, 2016, 2021-இல் விராலிமலை தொகுதி எம்.எல்.ஏ, 10 ஆண்டுகள் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா்.
