விண்ணப்பிப்பது எப்படி... தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கியில் வேலை

தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கியில் நிரப்பப்பட உள்ள டெக்னிக்கல் அதிகாரி பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் பட்டதாரி இளைஞர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

நிறுவனம்: தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி

பணியிடம்: சென்னை, தூத்துக்குடி

பணி: Chief Financial Officer (CFO)

பணி: Chief Digital Officer (CDO)

வயதுவரம்பு: 31.05.2021 தேதியின்படி 45 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.



பணி: IT Technical Officer - Network Administrator (Scale I, III & IV)

பணி: IT Technical Officer Server Administrator (Scale I & III)

பணி: IT Technical Officer Digital Channel (Scale I & III)

பணி: IT Technical Officer Active Directory (Scale I & III)

பணி: IT Technical Officer IT Specialist (MIS Department) (Scale I)

பணி: IT Technical Officer Statistician (Scale I)

வயதுவரம்பு: 31.05.2021 தேதியின்படி 25,30,35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: Scale I பணியிடங்களுக்கு மாதம் ரூ.36,000, Scale III

பணியிடங்களுக்கு மாதம் ரூ.63,840, Scale IV பணியிடங்களுக்கு மாதம் ரூ.76,010.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் பிஇ, பி.டெக் முடித்தவர்கள், எம்பிஏ, எம்சிஏ, சிஏ முடித்து பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பவர்கள் சம்ந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: விடியோ காட்சி மூலம் நேர்முகத் தேர்வு நடத்தப்பட்டு தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.tmbnet.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 21.06.2021

மேலும் விவரங்கள் அறிய https://www.tmbnet.in/tmb_careers/doc/ADV_WEBIT_20212201.pdf, என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.