அண்ணா பல்கலைக்கழத்தில் வேலை: விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள் யார்?

சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் தொழில்நுட்ப செயலாக்க மையத்தில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.



அறிக்கை எண். 2122IN/TEC/CTDT

பணி: Technology Commercialization Executive

காலியிடங்கள்: 02

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 50,000

தகுதி: பொறியியல துறையில் ஏதாவதொரு பிரிவில் பிஇ, பி.டெக், எம்பிஏ தேர்ச்சியுடன் டெக்னாலஜி மேனேச்மெண்ட், புரடெக்சன் மேனேச்மெண்ட், பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் புரடெக்சன் புரமோசன் பிரிவில் 8 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Project Associate

காலியிடங்கள்: 02

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 40,000

தகுதி: பொறியியல் துறையில் ஏதாவதொரு பிரிவில் பிஇ, பி.டெக், எம்சிஏ, எம்.எஸ்சி தேர்ச்சியுடன் சேல்ஸ் கோ-ஆர்டநேஷன், பைல் மேனேச்மெண்ட், ஆபிஸ் மெனேச்மெண்ட், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், டேட்டா மேனேச்மெண்ட் பிரிவில் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Project Assistant

காலியிடங்கள்: 02

சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,000

தகுதி: பொறியியல துறையில் ஏதாவதொரு பிரிவில் பிஇ, பி.டெக், எம்சிஏ, எம்.காம், எம்.எஸ்சி தேர்ச்சியுடன் வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் மற்றும் மேனேச்மெண்ட், சேல்ஸ் சப்போர்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் டாக்குமெண்டேஷன் பிரிவில் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Office Assistant cum Driver

காலியிடங்கள்: 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.16,000

தகுதி: 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் நான்கு சக்கர வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.annauni.edu என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் முழுவிவரங்கள் அடங்கிய பயோ-டேட்டா மற்றும் சுய சான்றொப்பம் செய்யப்பட்ட தேவையான அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். அஞ்சல் உறையின் மீது விண்ணப்பிக்கும் பணியின் பெயரைக் குறிப்பிடவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Director, Centre for Technology Development and Transfer, Anna University, Chennai - 600025

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 25.09.2021

மேலும் விவரங்கள் அறிய www.annauni.edu என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.