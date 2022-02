பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு வாய்ப்பு: பெல் நிறுவனத்தில் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு

கர்நாடகம் மாநிலம் பெங்களூருவில் செயல்பட்டு வரும் பொதுத்துறை நிறுவனமான பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்(பெல்) நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள டிரெய்னி பொறியாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

விளம்பர எண். 383/TE-I/HR/SW/2021-22 தேதி: 31.01.2022

நிறுவனம்: Bharat Electronics Ltd

பணி: Trainee Engineer

காலியிடங்கள்: 75

தகுதி: பொறியியல் துறையில் கணினி அறிவியல், இன்பர்மேஷன் டெக்னாலஜி, இன்பர்மேஷன் சயின்ஸ், கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் கம்யூனிகேசன், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல் உள்ளிட்ட ஏதாவதொரு பிரிவில் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: முதல் ஆண்டு மாதம் ரூ.30000, இரண்டாம் ஆண்டு மாதம் ரூ.35,000, மூன்றாம் ஆண்டு ரூ.40,000

வயதுவரம்பு: 01.02.2022 தேதியின்படி பொதுப்பிரிவினர் 28க்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdem5WtyDL3tcrR-4IsOluTl7UcUcoZMEEnG6w30IDH7FtSKQ/viewform?usp=sf_link என்ற லிங்கில் சென்று ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 09.02.2022

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 13.02.2022 அன்று காலை 8.15 மணிக்கு

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம்: BEL High School, Next BEL Hospital, Near to BEL Factory, Jalahalli Post, Bengaluru - 560013

மேலும் விவரங்கள் அறிய https://bel-india.in/Documentviews.aspx?fileName=Web%20Ad%20for%20Walk%20In%20for%20Software-1-02-2022.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.



