அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தில் ஏராளமான ஆசிரியரல்லாத வேலைவாய்ப்புகள்: விண்ணப்பிக்க தகுதி என்ன? 

தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தில் 75 உதவி பேராசிரியர் மற்றும் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

மொத்த காலியிடங்கள்: 50

பணி: Technical Officer (Library) - 01

பணி: Superintendent - 01

பணி: Stenographer - 01

பணி: Assistant - 08

பணி: Junior Assistant (General) - 14

பணி: Junior Assistant (Technical) - 04

பணி: Library Assistant - 02

பணி: Record Clerk - 05

பணி: Electrician 1

பணி: Office Assistant 11

பணி: Store Keeper - 01

பணி: Helper / Messenger - 01

தகுதி: 8,10 மற்றும் பிளஸ் 2 தேர்ச்சிப் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியான தகுதிகள், னுபவங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

வயது வரம்பு: 18 முதல் 57 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் | விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? - அம்பேத்கர் சட்டப்பல்கலைக்கழகத்தில் ஏராளமான வேலைவாய்ப்புகள்!

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.tndalu.ac.in/recruitment.html என்ற இணையத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

The Registrar, The tamilnadu Dr. Ambedkar law university, Poompozhil, No 5, DGS Dinakaran salai, Chennai - 600028.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொதுப்பிரிவினர் ரூ.590, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் ரூ.295 செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை வங்கி வரைவோலையாக எடுத்து விண்ணப்பத்துடன் சேர்த்து அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 19.01.2022

மேலும் விபரங்கள் அறிய https://www.tndalu.ac.in/recruitment.html என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் | மீன்வளத்துறையில் கொட்டிக்கிடக்கும் 600 வேலைவாய்ப்புகள்: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?