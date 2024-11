சுங்க வரித்துறையில் குரூப் 'சி' பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்!

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, பிஇடி தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.cbic.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான் சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து அதனுடன் சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்துடன் சுக முகவரியுடன் முத்திரையிடப்படாத 2 அஞ்சல் கவரை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு விரைவு அல்லது பதிவு அஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

அஞ்சல் கவர் மீது "Application for Marine Wing Post - Customs Preventive Commissionerate, Mumbai மற்றும் பணியின் பெயரை குறிப்பிட வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

The Assistant Commissioner of Customs, P&E(Marine), 11th Floor, New Customs House, Ballard Estate, Mumbai - 400 001.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 17.12.2024

மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.