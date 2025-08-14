வேலைவாய்ப்பு

சுற்றுச்சூழல் துறையில் வேலை: பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்!

தமிழக சுற்றுச்சுழல் மற்றும் கால நிலை மாற்ற துறையில் காலியாகவுள்ள புராஜெக்ட் அசோஸியேட் பணிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
சுற்றுச்சுழல் மற்றும் கால நிலை மாற்ற துறை
தமிழக சுற்றுச்சுழல் மற்றும் கால நிலை மாற்ற துறையில் காலியாகவுள்ள புராஜெக்ட் அசோஸியேட், மூத்த கணக்கு அலுவலர் மற்றும் தனி உதவியாளர் பணிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

அறிவிப்பு எண். 01/2025

பணி: Project Associate

காலியிடங்கள்: 4

சம்பளம்: மாதம் ரூ.68,400

தகுதி: ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் இரண்டு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Senior Accounts Officer

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.68,400

தகுதி: வணிகவியல், கணக்கியல் ஆகிய பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் Tally-இல் நல்ல திறமை பெற்றவராக இருக்க வேண்டும்.

பணி: Personal Assistant

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.28,500

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் தட்டச்சில் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: மேற்கண்ட பணிகளுக்கு 1.8.2025 தேதியின்படி 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.environment.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 15.8.2025

மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

ராணுவப் பள்ளிகளில் பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

Summary

Applications are invited for the engagement of Four Project Associates, one Senior Accounts Officer & One Personal Assistant in the Department of Environment & Climate Change, Government of Tamil Nadu on consolidated monthly remuneration.

