வங்கியில் வேலை வேண்டுமா..?: பரோடா வங்கியில் மேலாளர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

பரோடா வங்கியில் காலியாக உள்ள மேலாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
பாங்க் ஆப் பரோடா வங்கி
பரோடா வங்கியில் காலியாக உள்ள மேலாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியான எஸ்சி,எஸ்டி,ஓபிசி பிரிவினர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

விளம்பர எண்.: BOB/HRM/REC/ADVT/2025/10

மொத்த காலியிடங்கள்: 125

பணி: Manager - Forex Acquisition & Relation-ship

காலியிடங்கள்: 5

சம்பளம்: மாதம் ரூ.93,960

தகுதி : ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் நிதியியல் துறையில் முதுநிலைப்பட்டம் தேர்ச்சியுடன் 2 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ், சிஎப்ஏ போன்ற ஏதாவதொன்றில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு : 24 முதல் 34-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Senior Manager - Forex Acquisition & Relationship

காலியிடங்கள்: 3

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 1,05,280

தகுதி : ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் நிதியியல் துறையில் முதுநிலைப் பட்டம், முதுநிலை டிப்ளமோ தேர்ச்சி அல்லது சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ், சிஎப்ஏ போன்ற ஏதாவதொன்றில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் 4 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 27 முதல் 37-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Manager Credit Analyst

காலியிடங்கள்: 5

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 93,960

தகுதி : ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன்நிதியியல் துறையில் முதுநிலைப் பட்டம், முதுநிலை டிப்ளமோ தேர்ச்சி அல்லது சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ், சிஎப்ஏ போன்ற ஏதாவதொன்றில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு : 25 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Manager-Digital Fraud

காலியிடங்கள்: 3

வயது வரம்பு: 24 முதல் 34-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 93,960

தகுதி : கணினி அறிவியல், ஐடி, டேட்டா அறிவியல் பிரிவில் முதுநிலை, எம்சிஏ முடித்து 3 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Manager-Security

காலியிடங்கள் : 10

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 93,960

தகுதி : ஏதாவதொரு பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் ராணுவம், கடற்படை, விமானப்படை ஆகிய ஏதாவதொன்றில் 5 ஆண்டு அலுவலர் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு : 23 முதல் 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகள் சலுகை வழங்கப்படும். .

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.850. எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி, இஎஸ்எம் மற்றும் பெண்களுக்கு ரூ.175. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தவும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.bankofbaroda.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 19.8.2025

மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Bank of Baroda Special Recruitment Drive for Reserved Categories SC,ST and OBC candidates under Backlog Vacancies on Regular Basis

