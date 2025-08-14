என்எல்சி நிறுவனத்தில் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி: +2 முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு!

கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்திய அரசு பொதுத்துறை நிறுவனமான நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி (என்எல்சி) நிறுவனத்தில் தொழில்பழகுநர் சட்டம்-1961 இன் விதிகளுக்குட்பட்டு எம்எல்டிி, கன்வேயர் பெல்ட் வல்கனைசர் போன்ற தொழில்பழகுநர் பயிற்சிகளுக்கு பிளஸ் 2 முடித்து 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இது பற்றிய விபரம் வருமாறு:
அறிவிப்பு எண். : L&DC/02A/2025
பணி: Medical Lab Technician (Pathology)
காலியிடங்கள் : 15
தகுதி: அறிவியல் பாடத்தில் +2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Medical Lab Technician (Radiology)
காலியிடங்கள் : 10
தகுதி: அறிவியல் பாடத்தில் +2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Conveyor Belt Vulcaniser (Male Only)
காலியிடங்கள்: 20
தகுதி : +2 தேர்ச்சிபெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு : மேற்கண்ட பணிகளுக்கு 18 வயது பூர்த்தியடைந்திருக்க வேண்டும்.
உதவித்தொகை: பயிற்சியின் போது உதவித் தொகையாக முதலாம் ஆண்டு மாதம் ரூ.8,766, இரண்டாம் ஆண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு மாதம் ரூ.10,019 வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கல்வித் தகுதியில் பெற்ற மதிப்பெண் மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்த்தல் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nlcindia.in இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விண்ணப்பப் படிவத்தில் 14.8.2025 தேதிக்குள் பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பப் படிவத்தை பிரிண்ட் எடுத்து, அதனை கையொப்பமிட்டு, அதனுடன் தேவையான அனைத்துச் சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து 20.8.2025-க்குள் கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:
பொது மேலாளர், கற்றல் மற்றும் மேம்பாட்டு மையம், என்.எல்.சி. இந்தியா நிறுவனம், வட்டம் - 20, நெய்வேலி -607803.
மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.