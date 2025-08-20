வேலைவாய்ப்பு

இசைக்கலைஞர்களுக்கு ரயில்வேயில் வேலை: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

கிழக்கு ரயில்வேயில் காலியாக உள்ள இசைக்கலைஞர் பணிகளுக்கு தகுதியும் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக ....
இந்திய ரயில்வே
Published on
Updated on
1 min read

கிழக்கு ரயில்வேயில் காலியாக உள்ள இசைக்கலைஞர் பணிகளுக்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Cultural Quota Jobs (Group C)

பிரிவு: Classical Vocal

காலியிடம்: 1

பிரிவு: Kathakali, Manipuri

காலியிடம்: 1

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு, ஐடிஐ, பிளஸ் 2, பட்டப்படிப்பு போன்ற ஏதாவதொரு தகுதியுடன் Claccic Vocal இசை அல்லது Kathakali, Manipuri நடனக்கலையில் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிற்சி சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது பட்டம், பட்டப்படிப்பில் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 1.1.2026 தேதியின்படி 18 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும். அரசுவிதிகளின் படி வயதுவரம்பில் சலுகை வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் இசைத்திறன் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, ஓபிசி, இடபுள்யுஎஸ் பிரிவைச் சேர்ந்த ஆண்கள் ரூ.500, எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், அனைத்து பிரிவைச் சேர்ந்த பெண்கள் ரூ.250. கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.rrcer.org என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 21.8.2025

மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

யூனியன் வங்கியில் மேலாளர் பணி: காலியிடங்கள் 250
Summary

Applications are invited from eligible candidates as per criteria given below, for filling up the vacancies against Cultural Quota of Eastern Railway for the year 2025-26 for two posts in Group ‘C’ category/ Pay Level – 2.

ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு
வேலைவாய்ப்பு 2025
மத்திய அரசுப் பணிகள்

