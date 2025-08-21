வேலைவாய்ப்பு

தமிழ்நாடு கால்நடை அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வேண்டுமா?

தமிழ்நாடு கால்நடை அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள பணிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
தமிழ்நாடு கால்நடை அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்
தமிழ்நாடு கால்நடை அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்
தமிழ்நாடு கால்நடை அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள பணிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Young Professional

காலியிடம்: 1

பிரிவு : Kathakali, Manipuri

காலியிடம்: 1

சம்பளம் : மாதம் ரூ. 42,000

வயது வரம்பு : 21 முதல் 45-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: கோழிப்பண்ணை தொழில்நுட்பம் பாடத்தில் பி.டெக் அல்லது எம்.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத்தேர்வின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். நேர்முகத்தேர்வின் போது அனைத்து அசல் சான்றிதழ்ககளையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

நேர்முகத்தேர்வு நடைபெறும் நாள்: 25.8.2025

விண்ணப்பிக்கும் முறை: முழு விபரம் அடங்கிய விண்ணப்பம் மற்றும் அசல் சான்றிதழ்களுடன் நேர்முகத்தேர்வில் கலந்து கொள்ளவும். பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பது விரும்பத்தக்கது.

கூடுதல் விபரம் பெற அணுக வேண்டிய முகவரி: Dr.A.K. Thiruvenkadam, Dean, College of Poultry Production and Management, Hosur, Tamil Nadu.

மேலும் விபரங்களை www.tanuvas.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

tanuvas vacancies notification for oung Professiona Job

