ராஜீவ் காந்தி தேசிய இளைஞர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் வேலை: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.rgniyd.gov.in இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, அதைப் பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான அனைத்துச் சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு விரைவுத் தபால், கூரியர் மூலம் அனுப்பவும்.

பூர்த்தி செய்து அனுப்பும் தபால் கவரின் மீது விண்ணப்பிக்கும் பணியின் பெயரைக் குறிப்பிட வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

The Assistant Registrar (Administration), Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD), Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India, Bangalore to Chennai Highway, Sriperumbudur -602 105, Kancheepuram District, Tamil Nadu.

பூர்த்தி செய்ப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 6.6.2025

மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.