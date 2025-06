தேசிய தொழில்நுட்ப ஆசிரியர் பயிற்சி மையத்தில் வேலை வேண்டுமா?

பணி: Senior Secretariat Assistant (Stenographer)

காலியிடம்:2

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500 – 81,100

தகுதி: ஏதேனும் ஒரு துறையில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் ஆங்கில சுருக்கெழுத்தில் நிமிடத்திற்கு 100 வார்த்தைகள் மற்றும் ஆங்கில தட்டச்சில் நிமிடத்திற்கு 40 வார்த்தைகள் தட்டச்சு செய்யும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் பல்கலைக்கழகம், ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ,மத்திய, மாநில அரசு, பொதுத்துறை நிறுவனம், தன்னாட்சி அமைப்புகள், தனியார் நிறுவனம் ஆகிய ஏதாவதொன்றில் சுருக்கெழுத்தாளராக மூன்று ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Junior Secretariat Assistant

காலியிடம்: 2

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,900 – 63,200

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு, +2 அல்லது அதற்கு இணையான தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் ஆங்கிலத்தில் நிமிடத்திற்கு குறைந்தபட்சம் 30 வார்த்தைகள் தட்டச்சு செய்யும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதியானவர்கள் எழுத்துத் தேர்வு, திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.nittrc.ac.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்தவுடன் அதனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதனுடன் தேவையான அனைத்துச் சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் சுய சான்றொப்பம் செய்து ஜூலை 9 ஆம் தேதிக்குள் கீழ்வரும் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

The Director, National Institute of Technical Teachers Training and Research, Tharamani, Chennai - 600 113, TamilNadu, India.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 24.6.2025

மேலும் கூடுதல் விபரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.