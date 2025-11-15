எஸ்பிஐ வங்கியில் அலுவலர் வேலை: பட்டதாரிகளுக்கு வாய்ப்பு!

பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் காலியாக உள்ள அலுவலர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாயப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து வரும் 17 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். CRPD/SCO/2025-16/15
பணி: Investment Officer (IC)
காலியிடங்கள்: 46
தகுதி: நிதியியல், கணக்கியல், வணிக மேலாண்மை, வணிகவியல், பொருளாதாரம், வங்கியியல், முதலீடு சந்தையியல், காப்பீடு பிரிவில் முதுகலை டிப்ளமோ தேர்ச்சி அல்லது சிஏ, சிஎப்ஏ தேர்ச்சியுடன் 4 பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 28 முதல் 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Project Development Manager (Business)
காலியிடங்கள்: 2
தகுதி: வணிக மேலாண்மையில் எம்பிஏ, பிஜிடிஎம் தேர்ச்சியுடன் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 30 முதல் 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Central Research Team (Support)
காலியிடங்கள்: 2
தகுதி: வணிகவியல், நிதியியல், பொருளாதாரம், மேலாண்மை, கணிதம், புள்ளியியல் ஆகிய பிரிவுகளில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 3 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 25 முதல் 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: 750. இதனை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர் கட்டண் செலுத்த தேவையில்லை.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 17.11.2025
மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
