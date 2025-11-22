அணுசக்தி கழகத்தில் வேலை வேண்டுமா?: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

இந்திய அனுசக்தி கழகத்தில் காலியாகவுள்ள துணை மேலாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து வரும் 27 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். NPCIL/HQ/HRM/2025/03
பணி: Deputy Manager
பிரிவு: HR
காலியிடங்கள்: 28
தகுதி: ஏதாவதொரு பாடத்தில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலை பட்டம் பெற்று எம்பிஏ முடித்திருக்க வேண்டும்.
பிரிவு: F & A
காலியிடங்கள்: 44
தகுதி: ஏதாவதொரு பாடத்தில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலை பட்டம் பெற்று எம்பிஏ முடித்திருக்க வேண்டும்.
பணி: C & MM
காலியிடங்கள்: 32
தகுதி: 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் நிதியியல் பிரிவில் எம்பிஏ முடித்திருக்க வேண்டும்.
பணி: Legal
காலியிடங்கள்: 1
தகுதி: 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் எல்எல்பி முடித்து பார்கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருப்பதுடன் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மாதம் ரூ.86,955
வயதுவரம்பு: 18 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.500. கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் பெண்கள் கட்டணம் செலுத்த வேண்டாம்.
பணி: Jr.Hindi Translater
காலியிடங்கள்: 7
சம்பளம்: மாதம் ரூ.54.870
தகுதி: ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கில பாடங்களுடன் முதுகலைப் பட்டம் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதுடன் மொழிபெயர்க்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 21 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர். இது குறித்த விவரம் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.150. கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் பெண்களுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.npcilcareers.co.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 27.11.2025
மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
