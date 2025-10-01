வேலைவாய்ப்பு

ரூ.2 லட்சம் சம்பளத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறையில் வேலை வேண்டுமா?

இந்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்கள் தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள பொறியியல் பட்டதாரிகளிடம் இருந்து வரும் 7 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Senior AI Engineer

காலியிடங்: 2

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 2,50,000

பணி: AI Engineer

காலியிடங்கள்: 3

சம்பளம்: மாதம் ரூ.2,00,000

தகுதி: மேற்கண்ட பணிகளுக்கு Science, Technology, Business Administration, Quantitative Field, Statistics, Economics ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்று 2, 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Associate AI Engineer

காலியிடங்கள்: 5

சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,50,000

தகுதி: Science, Technology, Engineering, Business Administration ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Full Stack Engineer

காலியிடங்கள்: 2

சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,75,000

தகுதி: Science, Technology, Engineering, Business Administration ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Associate AI Product Designer

காலியிடங்கள்: 3

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 1,75,000

தகுதி: Design, HCI, Visual Communication, Arts, Service Design, System Design and Management, Business, Product ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Associate AI Product Engineer

காலியிடங்கள்: 3

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 1,30,000

தகுதி: Design, HCI, Visual Communication, Arts, Service Design, System Design and Management, Business, Product ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்று 2, 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.nhai.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி: 7.10.2025

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் மேலாளர் பணி: பட்டதாரிகளுக்கு வாய்ப்பு!

