வேலைவாய்ப்பு

திருச்சி ஐஐஎம்-இல் நூலகப் பயிற்சியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

திருச்சியிலுள்ள இந்திய மேலாண்மை நிறுவனத்தின் கற்றல் வளம்(Learning Resource) மையத்தால் வழங்கப்படும் நூலகர் பயிற்சி
இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம், திருச்சி
இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம், திருச்சி
Published on
Updated on
1 min read

திருச்சியிலுள்ள இந்திய மேலாண்மை நிறுவனத்தின் கற்றல் வளம்(Learning Resource) மையத்தால் வழங்கப்படும் நூலகர் பயிற்சிக்கு தகுதியானவர்களிடம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: IIMT/LIB/TRA/2025/02

பணி: Library Trainee

காலியிடங்கள்: 3

சம்பளம்: மாதம் ரூ.23,000

வயது வரம்பு : 10.10.2025 தேதியின்படி 28-க்குள் இருக்க வேண்டும். உச்ச வயதுவரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு அரசு விதிமுறையின்படி சலுகை வழங்கப்படும்.

தகுதி: நூலகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல்(Library and Information Science)பிரிவில் முதுநிலைப்பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். கணினியில் பணிபுரியும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும். பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பது விரும்பத்தக்கது.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: திருச்சி இந்திய மேலாண்மை நிறுவனத்தால் நடத்தப்படும் எழுத்துத்தேர்வு, கணினியில் பணிபுரியும் திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பயிற்சிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். பயிற்சி 12 மாதங்கள் வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.iimtrichy.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட் டுள்ள விண்ணப்பத்தை பயன்படுத்தி ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 10.10.2025

எழுத்து மற்றும் நேர்முகத்தேர்விற்கு வரும்போது அசல் சான்றிதழ்களை கொண்டு வரவும்.

மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

IIM Tiruchirappalli wishes to provide hands on training to qualified Library and Information Sciences postgraduates to help them find a career in the libraries of larger institutes.

விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் வேலை: பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு வாய்ப்பு!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

IIM
வேலைவாய்ப்பு 2025
job notification 2025

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com