ரூ.58,100 சம்பளத்தில் ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் வேலை: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் காலியாக உள்ள பல்வேறு காலிப் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு தொடர்பாக....
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் காலியாக உள்ள பல்வேறு காலிப் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை ஊரக வளர்ச்சித் துறை வெளியிட்டுள்ளது.

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: ஈர்ப்பு ஓட்டுநர்

காலியிடங்கள்: 70

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 19,500 - 71,900

தகுதி: எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் செல்லத்தக்க ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருப்பதுடன் 5 ஆண்டுகளுக்கு குறையாமல் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 1.7.2025 தேதியின்படி 18 முதல் 32 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். பிசி, எம்பிசி பிரிவினர் 34-க்குள்ளும், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் 42-க்குள்ளும் இருக்க வேண்டும்.

பணி: பதிவறை எழுத்தர்

காலியிடங்கள்: 30

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 15,900 - 58,500

தகுதி: பத்தாம் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 1.7.2025 தேதியின்படி 18 முதல் 32 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். பிசி, எம்பிசி பிரிவினர் 34-க்குள்ளும், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் 37-க்குள்ளும் இருக்க வேண்டும்.

பணி: அலுவலக உதவியாளர்

காலியிடங்கள்: 151

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 15,700 - 58,100

தகுதி: எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் மிதிவண்டி ஓட்டத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 1.7.2025 தேதியின்படி 18 முதல் 32 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். பிசி, எம்பிசி பிரிவினர் 34-க்குள்ளும், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் 37-க்குள்ளும் இருக்க வேண்டும்.

பணி: இரவுக் காவலர்

காலியிடங்கள்: 83

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 15,700 - 58,100

தகுதி: தமிழில் எழுத, படிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 1.7.2025 தேதியின்படி 18 முதல் 32 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். பிசி, எம்பிசி பிரிவினர் 34-க்குள்ளும், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் 37-க்குள்ளும் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, பிசி, எம்பிசி பிரிவினர் ரூ.100, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் ரூ.50 செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.tnrd.tn.gov.in/ என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 30.9.2025

மேலும் விவரங்கள் அறிய மேற்கண்ட இணையதளத்தில் பதவி வாரியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

கிராம உதவியாளா் காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்!

Summary

Online Application for the Vacant Post of Driver, Office Assistant, Record Clerk, and Night Watchman at Panchayat Union Level

