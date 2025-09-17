வேலைவாய்ப்பு

ரயில்வே மருத்துவமனைகளில் வேலை வேண்டுமா?

ரயில்வே மருத்துவமனைகளில் காலியாகவுள்ள பாரா மெடிக்கல் பணிகளுக்கு தகுதியானவர்ளிடம் இருந்து செப்.18-க்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
ரயில்வே மருத்துவமனைகளில் காலியாகவுள்ள பாரா மெடிக்கல் பணிகளுக்கு தகுதியானவர்ளிடம் இருந்து செப்.18-க்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இது பற்றிய விபரம் வருமாறு:

அறிவிப்பு எண். : 03/2025

மொத்த காலியிடங்கள் : 434

பணி: Nursing Superintendent

காலியிடங்கள்: 272

தகுதி : General Nursing and Midwifery பாடப்பிரிவில் டிப்ளமோ அல்லது Nursing பாடப்பிரிவில் இளநிலை பட்டப்ப டிப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு 1.1.2026 தேதியின்படி 20 முதல் 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Dialysis Technician

காலியிடங்கள்: 4

தகுதி: ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலை பட்டப் படிப்பு தேர்ச்சியுடன் Dialysis Technician இல் தேர்ச்சி பெற்று இரண்டு ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு 1.1.2026 தேதியின்படி 20 முதல் 33-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Health & Malaria Inspector Gr. III

காலியிடங்கள்: 33

தகுதி: வேதியியல் பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்று Health Inspector, Sanitary Inspector படிப்பில் ஒரு ஆண்டு டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு 1.1.2026 தேதியின்படி 18 முதல் 33-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Pharmacist

காலியிடங்கள்: 105

தகுதி: அறிவியல் பாடப்பிரிவில் பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் மருந்தாளுநர் பிரிவில் டிப்ளமோ அல்லது இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு 1.1.2026 தேதியின்படி 20 முதல் 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Radiographer X-Ray Technician

காலியிடங்கள்: 4

தகுதி : பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் X-Ray Technician, Radio diag-nosis Technology-இல் டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு 1.1.2026 தேதியின்படி 19 முதல் 33-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: ECG Technician

காலியிடங்கள்: 4

தகுதி: அறிவியல் பாடத்தில் பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் Cardiology, ECG Laboratory Technology, Cardiology Technician பிரிவில் டிப்ளமோ அல்லது இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு 1.1.2026 தேதியின்படி 18 முதல் 33-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Laboratory Assistant Grade II

காலியிடங்கள்: 12

தகுதி: அறிவியல் பாடப்பிரிவில் +2 தேர்ச்சியுடன் எம்எல்டி டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு 1.1.2026 தேதியின்படி18 முதல் 33-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை அளிக்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் தேர்வு மற்றும் பாரா மெடிக்கல் பணி தொடர்பான திறனறிவுத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர். எழுத்துத்தேர்வில் General Awareness, General Arithmetic, General Intelligence and Reasoning, General Science பாடங்களிலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.500. எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி, திருநங்கை பிரிவினர்களுக்கு ரூ.250. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.rrbchennai.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 18.9.2025

Applications are invited from eligible candidates for the following posts mentioned in the table below. Applications complete in allrespects must be submitted ONLINE ONLY

