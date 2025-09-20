திருச்சி ஐஐஎம்- இல் ஆசிரியரல்லாத பணிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

திருச்சியில் உள்ள இந்தியன் மேலாண்மை நிறுவனத்தில் (ஐஐஎம்) காலியாகவுள்ள ஆசிரியரல்லாத பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
அறிவிப்பு எண்.: EST-II/A-02/2025/002
பணி: Programme Assistant (Trichy Campus)
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 40,000 - 45,000
வயது வரம்பு: 50-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் 50 சதவீதம் மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் மேலாண்மை பிரிவில் முதுநிலை டிப்ளமோ தேர்ச்சியுடன் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Programme Assistant (Chennai Campus)
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 40,000 - 45,000
வயது வரம்பு: 50-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி : ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் மேலாண்மை பிரிவில் முதுநிலைப்பட்டம் தேர்ச்சியுடன் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Secretarial Assistant
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 35,000
வயது வரம்பு: 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி : ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் Computer Operation-பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Executive Assistant
காலியிடம் : 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 35,000 - 40,000
வயது வரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி : ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் தேர்ச்சியுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் Computer Operation-இல் அறிவுத்திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Maintenance Technician. (Power Generation)
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.30,000 - 35,000
வயது வரம்பு : 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி : Electrical Engineering,Electrical and Electronics Engineering-இல் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் அல்லது டிப்ளமோ தேர்ச்சியுடன் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Graduate Engineer Trainee (IT)
காலியிடம் : 1
சம்பளம் : முதலாம் ஆண்டு மாதம் ரூ. 15,000, இரண்டாம் ஆண்டு மாதம் ரூ. 20,000
வயது வரம்பு : 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி : CSE, ECE, IT, EEE ஆகிய பிரிவில் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.
பணி: Multi TaskingStaff
காலியிடம் :1
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 25,000
வயது வரம்பு : 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி : +2 தேர்ச்சியுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.iimtrichy.ac.in/career-non-teaching இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 22.9.2025
