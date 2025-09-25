வேலைவாய்ப்பு

எஸ்பிஐ வங்கியில் 122 மேலாளர் பணி: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

பொதுத்துறை வங்கியான பாரத ஸ்டேட் வங்கியில்(எஸ்பிஐ) நிரப்பப்பட உள்ள 122 மேலாளர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து வரும் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி மற்றும் இதர விவரங்களை பார்ப்போம்:

பணி: Manager (Credit Analyst)

காலியிடங்கள்: 63

சம்பளம்: மாதம் ரூ.85,920 - 1,05,280

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் நிதியியல் பிரிவில் எம்பிஏ, சிஏ, சிஎப்ஏ, ஐசிடபுள்யுஏ தேர்ச்சியுடன் 3 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 25 முதல் 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Manager (Products-Digital Platforms)

காலியிடங்கள்: 34

சம்பளம்: மாதம் ரூ.85,920 - 1,05,280

தகுதி: தகவல் தொழில்நுட்பம், கணின் அறிவியல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் டெலிகம்யூனிகேசன் போன்ற ஏதாவதொரு துறையில் பிஇ அல்லது பி.டெக் தேர்ச்சி அல்லது கம்பியூட்டர் அப்பிளிகேசனில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 28 முதல் 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Deputy Manager

காலியிடங்கள்: 25

சம்பளம்: மாதம் ரூ.64,820 - 93,960

தகுதி: தகவல் தொழில்நுட்பம், கணினி அறிவியல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் டெலிகம்யூனிகேசன் போன்ற ஏதாவதொரு துறையில் பிஇ அல்லது பி.டெக் தேர்ச்சி அல்லது கம்பியூட்டர் அப்பிளிகேசனில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 28 முதல் 32-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.750. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.sbi.co.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 2.10.2025

மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

State Bank of India provides many opportunities for young graduates as well as experienced professionals for accelerated career growth. Discover all the opportunities below to join the largest bank of the country and work in an exciting, motivating, meritocratic and truly collaborative environment.

