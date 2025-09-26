வேலைவாய்ப்பு

ஆவடி ராணுவ வாகன தொழிற்சாலையில் மேலாளர் பணிகள்: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

ஆவடியில் செயல்பட்டு வரும் இந்திய ராணுவத்திற்கு சொந்தமான ராணுவ கனரக வாகன தொழிற்சாலையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மேலாளர் பணி...
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
Published on
Updated on
1 min read

சென்னை அடுத்த ஆவடியில் செயல்பட்டு வரும் இந்திய ராணுவத்திற்கு சொந்தமான ராணுவ கனரக வாகன தொழிற்சாலையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ள மேலாளர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: AVNLCO/HR/2025/08

மொத்த காலியிடங்கள்: 12

பணி: Junior Manager

சம்பளம்: மாதம் ரூ.30,000

வயது வரம்பு: 27.9.2025 தேதியின்படி 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Assistant Manager

சம்பளம்: மாதம் ரூ.40,000

பணி: Manager

சம்பளம்: மாதம் ரூ.60,000

தகுதி : பொறியியல் துறையில் CSE, IT, Cyber Security, Artificial Intelligence ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் பிஇ அல்லது எம்இ முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது பிசிஏ, எம்சிஏ, கணினி அறிவியல் பிரிவில் எம்.எஸ்சி முடித்திருப்பதுடன் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 27.9.2025 தேதியின்படி 50-க்குள் இருக்க வேண்டும். வயதுவரம்பில் எஸ்சி, எஸ்சி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினர்களுக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு 10 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கல்வித்தகுதியில் பெற்றிருக்கும் மதிப்பெண்கள், நேர்முகத் தேர்வில் பெறும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். தேர்வுகள் தொடர்பான அனைத்து விபரங்களும் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்சி, மாற்றுத்திறனாளி, இடபுள்யுஎஸ், பெண்கள் பிரிவினர் தவிர இதர அனைத்து பிரிவினரும் ரூ.300 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை எஸ்பி வங்கி மூலமாக வங்கி வரைவோலையாக (டி.டி) எடுத்து அனுப்ப வேண்டும். வங்கி வரைவோலை எடுக்க வேண்டிய முகவரி : "AVNL Ltd., Chennai".

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.avnl.co.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களில் சுய சான்றொப்பம் செய்து அதனை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

The General Manager, CO & HR, Armoured Vehicles Nigam Limited, HVF Road, Avadi, Chennai - 600 054.

விண்ணப்பிக்கும் கவரின் மீது விண்ணப்பிக்கும் பணியின் பெயர் மற்றும் விளம்பர எண்ணைக் குறிப்பிட வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 27.9.2025

மேலும் முழுமையான விபரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Applications are invited from professionals for the following position on fixed term contract basis in AVNL Corporate Office, Avadi

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் மேலாளர் பணி: பட்டதாரிகளுக்கு வாய்ப்பு!

வேலைவாய்ப்பு 2025
மத்திய அரசுப் பணிகள்

