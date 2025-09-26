வேலைவாய்ப்பு

வாய்ப்பை மிஸ்பண்ணிடாதீங்க... ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பு!

பொதுத்துறை நிறுவனமான ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ( எஸ்சிஐ ) நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள உதவி மேலாளர் பணி
பொதுத்துறை நிறுவனமான ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ( எஸ்சிஐ ) நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள உதவி மேலாளர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து செப்.27 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். : 06/2025

பணி: Assistant Manager

1.Management

காலியிடங்கள்: 20

தகுதி : Business Management, Shipping, Logistics, Maritime, Supply Chain Management, International Trade, Foreign Trade, Finance ஆகிய பிரிவுகளில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

2. Finance

காலியிடங்கள்: 8

தகுதி : CA, CMA, ICMA பிரிவில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

3. HR, Personnel

காலியிடங்கள்: 4

தகுதி: Personal Management, HRD,HRM,Industrial Relations, Labour Welfare ஆகிய பிரிவுகளில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் முதுகலை டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

4. Law

காலியிடங்கள் : 2

தகுதி : சட்டப் பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

5.Civil Engineering

காலியிடங்கள்: 2

தகுதி : Civil Engineering பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

6. Electrical Engineering

காலியிடங்கள்: 2

தகுதி: Electrical Engineering பிரிவில் 60% மதிப் பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றி ருக்க வேண்டும்.

7. Mechanical Engineering

காலியிடங்கள் : 8

தகுதி: Mechanical Engineering-ல் 60% மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

8.Information Technology

காலியிடங்கள் : 3

தகுதி: பொறியியல் துறையில் Information Technology, Computer Science ஆகிய பிரிவில் 60 சதகவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் அல்லது Computer Application இல் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

9.Fire & Safety

காலியிடங்கள்: 2

தகுதி : Fire & Safety Engineering பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

10.Naval Architect

காலியிடங்கள் :2

தகுதி: Naval Architecture பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

11.Company Secretary

காலியிடங்கள்: 2

தகுதி: Company Secretary படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: மேற்கண்ட பணிகளுக்கு 1.8.2025 தேதியின்படி 27-க்குள் இருக்க வேண்டும். உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினர்களுக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 50,000 - 1,60,000

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் தேர்வு, குழு விவாதம் மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி, இஎஸ்எம் பிரிவினர் ரூ.100, இதர அனைத்து பிரிவினரும் ரூ.500 செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.shipindia.com>Careers>Shore>CurrentRecruitment> என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 27.9.2025

மேலும் முழுமையான விபரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

SCI invites online applications from Indian nationals for the following posts at the level of Assistant Manager (E2) and Executive (E0).

