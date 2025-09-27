வேலைவாய்ப்பு

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? உளவுத்துறை அலுவலகங்களில் 455 ஓட்டுநர் பணி!

மத்திய அரசின் கீழ் செயல்படும் உளவுத்துறைக்கு சொந்தமான அலுவலகங்களில் காலியாக உள்ள கீழ்வரும் பணிகளுக்கு
கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம்
Published on
Updated on
1 min read

மத்திய அரசின் கீழ் செயல்படும் உளவுத்துறைக்கு சொந்தமான அலுவலகங்களில் காலியாக உள்ள கீழ்வரும் பணிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Security Assistant (Motor Transport)

காலியிடங்கள்: 455. உளவுத் துறை அலுவலகம் வாரியாக ஏற்பட்டுள்ள காலியிடங்கள் குறித்த விவரங்களை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,700 - ரூ.69,100

வயது: 28.9.2025 தேதியின்படி 27-க்குள் இருக்க வேண்டும். வயது வரம்பில் எஸ்டி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினர்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் சலுகை தரப்படும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகள் சலுகை அளிக்கப்படும். விதவைப் பெண்களுக்கு அரசு விதிமுறைப்படி சலுகை அளிக்கப்படும்.

தகுதி: குறைந்தபட்சம் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் விண்ணப்பிக்கும் மாநிலத்தின் இருப்பிடச் சான்று பெற்றிருக்க வேண்டும்.

மேலும் இலகுரக வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்று குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். வாகனங்களில் ஏற்படும் சிறிய பழுதுகளை சரி செய்யும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத்தேர்வு, நேர்முகத்தேர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். எழுத்துத்தேர்வு தொடர்பான விபரங்கள் மின்னஞ்சல் முறையில் தகுதியானவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

எழுத்துத் தேர்வில் General Awareness, Basic Transport & Driving Rules, Quantitative Aptitude, English Language, Numerical, Logical Reasoning Ability தொடர்பான கேள்விகள் கேட்கப்படும்.

தேர்வு மையம்: தமிழ்நாட்டில் சென்னை, மதுரை, கோவையில் நடைபெறும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்டி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர் மற்றும் பெண்கள் ரூ.550 மட்டும். இதர அனைத்து பிரிவினர்களுக்கு ரூ.650. கட்டணத்தை ஆன்லைன் முறையில் செலுத்தவும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.mha.gov.in அல்லது www.ncs.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பித்தவுடன் அதனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கைவசம் வைத்துக் கொள்ளவும். எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வின்போது அசல் சான்றிதழ்களுடன் இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 28.9.2025

மேலும் முழுமையான விபரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Online applications are invited from Indian nationals for Direct Recruitment to the post of Security Assistant (Motor Transport) in the following Subsidiary Intelligence Bureaux, (Ministry of Home Affairs), Government of India

வாய்ப்பை நழுவவிடாதீர்கள்... இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் கொட்டிக்கிடக்கும் வேலைவாய்ப்புகள்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Intelligence Bureau
வேலைவாய்ப்பு 2025
மத்திய அரசுப் பணிகள்

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com