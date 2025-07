எளிய முறையில் பான்கார்டு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

அடுத்ததாகத் தோன்றும் Is your mother a single parent, and do you wish to apply for a PAN by furnishing only her name? கட்டங்களில், ‘உங்களுக்கு ஒருவேளை தந்தை இறந்து தாய் மட்டுமே இருக்கிறார்’ என்றால், இதில் ஆம் என்பதைக் கொடுத்து தொடரவும். இல்லையென்றால் No கொடுத்துவிடலாம்.