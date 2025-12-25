2025 கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்! புகைப்படங்களாக!!

காஷ்மீரில் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி, கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடிய சான்டா கிளாஸ்.
ஜம்மு-வில் செயின்ட் மேரிஸ் கேரிசன் தேவாலயத்தில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தில் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றினர்.
வாடிகன் நகரில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தில், போப் 14ஆம் லியோவின் முதல் கிறிஸ்துமஸ் திருப்பலி உரையாற்றினார்.
வாடிகன் நகரில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தில், ரோமன் கத்தோலிக்க அவையின் தலைவரான போப் 14ஆம் லியோ, மனித குலத்தைக் காக்க குழந்தை இயேசு பிறந்ததை வியந்து கூறினார்.
இத்தாலியின் வாடிகன் நகரில் ரோமன் கத்தோலிக்க அவையின் போப் 14ஆம் லியோ திருப்பலி உரையாற்றினார்.
துருக்கியின் இஸ்தான்புல் நகரில் கத்தோலிக்க கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்.
துருக்கியின் இஸ்தான்புல் நகரில் புத்தாண்டையும் வரவேற்றுக் கொண்டாடினர்.
பாகிஸ்தானின் லாகூர் நகரில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் நிகழ்ச்சியின் பிரார்த்தனையில் பங்கேற்றோர்.
இஸ்ரேலில் கிறிஸ்துமஸ் அணிவகுப்பில் சான்டா வேடத்தில் குழந்தை.
தில்லியில் குழந்தைகளின் கிறிஸ்துமஸ் அழகுக் கொண்டாட்டம்.
ஈராக் தலைநகர் பக்தாத் கடையில் விற்பனைக்கு வந்த கிறிஸ்துமஸ் பொம்மைகள்.
மும்பையில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் களைகட்டியது.
அமெரிக்காவின் பாம் பீச்சில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்ட விருந்தில் அதிபர் டிரம்ப் பங்கேற்றார்.
உக்ரைன் தலைநகர் கீவில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்ட கலைநிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டாடினர்.
வடக்கு அயர்லாந்தில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தை கடலில் குளித்து பெண்கள் கொண்டாடினர்.
ஆஸ்திரேலியாவின் போண்டி கடற்கரையில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடி, புகைப்படமும் எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.
அமெரிக்காவின் மாசசூசெட்ஸ் நகரில் பனியால் செய்யப்பட்ட சான்டா கிளாஸ் உருவம்.
இஸ்ரேல் எல்லையில் கிறிஸ்துமஸ் நிகழ்ச்சியை மகிழ்ச்சியாக குழந்தைகள் கொண்டாடினர்.
