பிறந்தநாள் விழாவில் கலந்து கொண்ட பாலிவுட் பிரபலங்கள் - புகைப்படங்கள்

மும்பையில் நடைபெற்ற பிரபல பென் ஸ்டுடியோஸ் சிஎம்டி டாக்டர் ஜெயந்திலால் கடாவின் பிறந்தநாள் விழாவில் கலந்து கொண்ட பாலிவுட் பிரபலங்கள்.

By DIN | Published on : 02nd April 2022 05:41 PM | Last Updated : 02nd April 2022 05:48 PM