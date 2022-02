காதலர் தினத்தில் விக்னேஷ் சிவனுக்கு வாழ்த்திய நயன் - புகைப்படங்கள்

தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் காதலரான விக்னேஷ் சிவனை பூங்கொத்துடன் கட்டியணைத்து காதலர் தின வாழ்த்து தெரிவித்த லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா.

By DIN | Published on : 14th February 2022 06:15 PM | Last Updated : 14th February 2022 06:32 PM