'வாடிவாசல்' படப்பிடிப்பு - புகைப்படங்கள்

வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து நடிக்கவிருக்கும் 'வாடிவாசல்' படத்தின் ஒத்திகைக்கான படப்பிடிப்பு சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் நடைபெற்று வருகிறது. எழுத்தாளர் சி.சு.செல்லப்பா எழுதிய வாடிவாசல் நாவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்தப் படம் உருவாகி வருகிறது.

By DIN | Published on : 22nd March 2022 05:04 PM | Last Updated : 22nd March 2022 07:20 PM